«Аякс» за 23,5 млн евро купил защитника сборной Хорватии Йосипа Шутало у «Динамо» Загреб
«Аякс» объявил о скором приобретении защитника сборной Хорватии Йосипа Шутало.
Нидерландцы заплатят загребскому «Динамо» 20,5 млн евро. Еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Шутало является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Хорватии и забил 2 гола.
Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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