«Аякс» за 23,5 млн евро купил защитника сборной Хорватии Йосипа Шутало у «Динамо» Загреб

Теги высшая лига Нидерланды Аякс высшая лига Хорватия Динамо Загреб трансферы Йосип Шутало деньги Футбол

«Аякс» объявил о скором приобретении защитника сборной Хорватии Йосипа Шутало.

Нидерландцы заплатят загребскому «Динамо» 20,5 млн евро. Еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Шутало является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Хорватии и забил 2 гола.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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damondiamond
Сутало
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Средний палец Кирана Тирни
Загреб отбил деньги, которые могли получить при попадании в ЛЧ и четвертого места в группе.
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Nico Boi
тогда Сперцян стоит не меньше
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