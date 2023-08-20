«Аякс» за 23,5 млн евро купил защитника сборной Хорватии Йосипа Шутало у «Динамо» Загреб

«Аякс» объявил о скором приобретении защитника сборной Хорватии Йосипа Шутало.

Нидерландцы заплатят загребскому « » 20,5 млн евро. Еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Хорватии и забил 2 гола.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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