«Фулхэм» за 22,5 млн евро купил у «Аякса» защитника сборной Нигерии Басси
«Аякс» продает Кэлвина Басси «Фулхэму».
Амстердамцы объявили о переходе защитника за 22,5 млн евро.
23-летний футболист сборной Нигерии заключил контракт сроком до 2027 года, у лондонцев также будет опция его продления на сезон. Игрок будет выступать под 3-м номером.
За «Аякс» Басси провел 39 игр и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: fulhamfc.com
«Аякс» купил за 23+3,5 млн евро защитника сборной Нигерии Басси у «Рейнджерс»
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