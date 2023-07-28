«Фулхэм» за 22,5 млн евро купил у «Аякса» защитника сборной Нигерии Басси

«Аякс» продает Кэлвина Басси «Фулхэму».

Амстердамцы объявили о переходе защитника за 22,5 млн евро.

23-летний футболист сборной Нигерии заключил контракт сроком до 2027 года, у лондонцев также будет опция его продления на сезон. Игрок будет выступать под 3-м номером.

За «Аякс» Басси провел 39 игр и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fulhamfc.com

«Аякс» купил за 23+3,5 млн евро защитника сборной Нигерии Басси у «Рейнджерс»