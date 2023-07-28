«Фулхэм» за 22,5 млн евро купил у «Аякса» защитника сборной Нигерии Басси

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фулхэм премьер-лига Англия трансферы Кэлвин Басси Футбол

«Аякс» продает Кэлвина Басси «Фулхэму».

Амстердамцы объявили о переходе защитника за 22,5 млн евро.

23-летний футболист сборной Нигерии заключил контракт сроком до 2027 года, у лондонцев также будет опция его продления на сезон. Игрок будет выступать под 3-м номером.

За «Аякс» Басси провел 39 игр и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fulhamfc.com

«Аякс» купил за 23+3,5 млн евро защитника сборной Нигерии Басси у «Рейнджерс»

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3 комментария

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Andria Managadze
Ответ Kahn01
Аутсайдер АПЛ можете себе спокойно позволить трансфер за 22,5 млн. Всё, что нужно знать об уровне Английской лиги.
об экономике Английской лиги
+4
0
+4
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Kahn01
Ответ Andria Managadze
об экономике Английской лиги
Это одна из составляющих уровня Лиги.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kahn01
Аутсайдер АПЛ можете себе спокойно позволить трансфер за 22,5 млн. Всё, что нужно знать об уровне Английской лиги.
+4
-1
+3
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