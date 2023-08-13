Кузяев дебютировал за «Гавр» в Лиге 1, выйдя в старте против «Монпелье»

Далер Кузяев дебютировал в составе «Гавра» в матче 1-го тура Лиги 1.

Российский полузащитник вышел на гостевой матч против « » в стартовом составе « ». Это его первый официальный матч в составе французского клуба.

Напомним, этим летом Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

Статистику 30-летнего полузащитника сборной России можно изучить здесь.

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