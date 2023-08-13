Кузяев дебютировал за «Гавр» в Лиге 1, выйдя в старте против «Монпелье»
Далер Кузяев дебютировал в составе «Гавра» в матче 1-го тура Лиги 1.
Российский полузащитник вышел на гостевой матч против «Монпелье» в стартовом составе «Гавра». Это его первый официальный матч в составе французского клуба.
Напомним, этим летом Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».
Статистику 30-летнего полузащитника сборной России можно изучить здесь.
Что такое «Гавр»? Знакомимся с клубом Кузяева
Зарплата Кузяева в «Гавре» – всего 350 тысяч евро в год. В пять раз меньше, чем в «Зените»
«Невероятная сделка». Что во Франции говорят о Кузяеве
Гавр – невероятно интересный город. А откуда там Ленинградский бульвар и Кронштадтская площадь?
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Еще в вк можно найти.
Не выпадает он уже давно из-за травм.
В прошлом сезоне провел в чемпионате 34!!!игры из 38!
Сезоном ранее 27 игр.
Травматичность его это какой-то непонятно откуда взятый миф, когда еще в России он играл.