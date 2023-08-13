Кузяев дебютировал за «Гавр» в Лиге 1, выйдя в старте против «Монпелье»

Теги лига 1 Франция Гавр Монпелье Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев дебютировал в составе «Гавра» в матче 1-го тура Лиги 1.

Российский полузащитник вышел на гостевой матч против «Монпелье» в стартовом составе «Гавра». Это его первый официальный матч в составе французского клуба.

Напомним, этим летом Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

Статистику 30-летнего полузащитника сборной России можно изучить здесь.

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21 комментарий

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pit4er
Давай, Далер, за себя и за Сашку!
+48
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Дмитрий9779
Удачи Далеру!
+20
-1
+19
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Tiestorzn17
Ответ Алексей Елистратов
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Какой бред… Головин просто хрустальный, это главная его беда.
+4
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fillipbrooks
Ответ Алексей Елистратов
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Во-первых, не 5+5, а 8+7. Во-вторых, кроме голой статистики попробуй игры Монако посмотреть, Головин там зачастую как лучик света в темном царстве. Он один из лидеров команды уже не первый сезон.
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Cearvm
Ответ teddy10
Где сейчас можно смотреть матчи Лиги 1?
Много где, но конкретно Гавр редко показывают. Этот матч можно посмотреть по запросу "монпелье гавр смотреть онлайн" в гугле, ссылка на первой странице с говорящим названием из забитого мяча + числа дней календарного года, канал 5.
Еще в вк можно найти.
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Oleg Olegov
Франция ещё не знает, что новой звездой их чемпионата станет простой российский....
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Никита Румянцев
Ответ Алексей Елистратов
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спасибо за базированный комментарий!
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Cearvm
Ответ Жаргал Шадапов
Как сыграл?
Сейчас играет, матч только начался.
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Жаргал Шадапов
Как сыграл?
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teddy10
Где сейчас можно смотреть матчи Лиги 1?
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Сибирский литовец
Поболеем за Гавр , за кого уже болеть не приходилось
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che kaif
Выбрался Делер. Сыграет против ПСЖ. Монако. марселя и Лиона
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Сергей Ефимов
Ответ Tiestorzn17
Какой бред… Головин просто хрустальный, это главная его беда.
Да что у вас за стереотипы о его травматичности.
Не выпадает он уже давно из-за травм.
В прошлом сезоне провел в чемпионате 34!!!игры из 38!
Сезоном ранее 27 игр.
Травматичность его это какой-то непонятно откуда взятый миф, когда еще в России он играл.
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МОНТЁР ТуПи
Ответ cektor
Кузяев дебютировал на тнт4
кто понял, тот в теме🤣😂👍👍👍
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Александр Беляков
Ответ Жаргал Шадапов
Как сыграл?
1 гол из под него забили , огромный негр продавил
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