«Интер» продал Фаббиана «Болонье» за 5 млн евро с правом обратного выкупа за 12 млн

«Интер» продал полузащитника Джованни Фаббиана.

Футболист сборной Италии U21 присоединился к «Болонье».

Как сообщает Calciomercato, за него «нерадзурри» получат 5 млн евро и будут иметь возможность выкупить его за 12 млн в будущем.

Прошлый сезон провел в «Реджине» и за 37 матчей во второй лиге Италии забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: bolognafc.it

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