«Интер» продал Фаббиана «Болонье» за 5 млн евро с правом обратного выкупа за 12 млн
«Интер» продал полузащитника Джованни Фаббиана.
Футболист сборной Италии U21 присоединился к «Болонье».
Как сообщает Calciomercato, за него «нерадзурри» получат 5 млн евро и будут иметь возможность выкупить его за 12 млн в будущем.
Прошлый сезон Фаббиан провел в «Реджине» и за 37 матчей во второй лиге Италии забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: bolognafc.it
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Он уже 100 лайков Интеру поставил в соцсетях. Самого его перевели в какую-то там резервную команду. В общем разрыв полный с Баваркой.
Экономическое соглашение с ним и Баваркой типа уже найдено.
Затык щас в том, что Баварка пока не нашла замену.