«Интер» продал Фаббиана «Болонье» за 5 млн евро с правом обратного выкупа за 12 млн

Теги Интер серия А Италия трансферы Болонья Джованни Фаббиан Футбол

«Интер» продал полузащитника Джованни Фаббиана.

Футболист сборной Италии U21 присоединился к «Болонье».

Как сообщает Calciomercato, за него «нерадзурри» получат 5 млн евро и будут иметь возможность выкупить его за 12 млн в будущем.

Прошлый сезон Фаббиан провел в «Реджине» и за 37 матчей во второй лиге Италии забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: bolognafc.it

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
H1Tretz
Хороший трансфер для обоих клубов и футболиста
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Ответ VAR Enjoyer
Да если бы, там уже баста, походу
пишут что чуть ли не сегодня/завтра подпишут.
Он уже 100 лайков Интеру поставил в соцсетях. Самого его перевели в какую-то там резервную команду. В общем разрыв полный с Баваркой.
Экономическое соглашение с ним и Баваркой типа уже найдено.
Затык щас в том, что Баварка пока не нашла замену.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Павар ближе ещё на 5 лямов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Надеюсь, он получит игровое время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VAR Enjoyer
Ответ Е.Р.
Павар ближе ещё на 5 лямов
Да если бы, там уже баста, походу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Ответ VAR Enjoyer
Да если бы, там уже баста, походу
До 1 сентября всё возможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий