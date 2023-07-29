Агент Агузаров: «Трансфер Кузяева – большая победа «Гавра». У Далера были другие варианты в топ-5»

Теги лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев агенты Алан Агузаров Футбол

Агент Алан Агузаров прокомментировал переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

– Три года назад вы пытались устроить Кузяева в европейские клубы. Сейчас все получилось. Почему?

– Три года назад Далер не попал в одну из ведущих европейских лиг только за счет определенного стечения обстоятельств. Он универсальный футболист, способный играть на многих позициях, быть очень продуктивным, выполняя огромный объем работы.

Сейчас произошло то, что должно было произойти. Уверен, это лишь определенный шаг. Дальше – больше!

– Почему был выбран именно «Гавр»?

– Я не участвовал в общении с «Гавром», поэтому не знаю всех переговорных нюансов. У Далера были и другие варианты – как в топ-5, так и в других крепких европейских чемпионатах. Он все взвесил и решил остановиться именно на этом варианте.

Думаю, для «Гавра» большая победа, что они смогли подписать Далера, – сказал Агузаров.

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5 комментариев

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Большой Сэми
Ответ xyg2rdwzx4
Тогда это победа Гавра и твой косяк если были другие варианты в топ 5 )
поэтому, нужно читать не только заголовок, но и сам текст
+2
0
+2
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xyg2rdwzx4
Тогда это победа Гавра и твой косяк если были другие варианты в топ 5 )
+2
-1
+1
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TeLLer
Более того, для Гавра великая честь быть теперь Гавром Кузяева :)
+1
0
+1
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Balt39
Ответ xyg2rdwzx4
Тогда это победа Гавра и твой косяк если были другие варианты в топ 5 )
Так не он же сейчас устраивал? Его косяк в том, что в прошлый раз он не устроил
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Форвардиньо_
Ответ xyg2rdwzx4
Тогда это победа Гавра и твой косяк если были другие варианты в топ 5 )
просто Далер любит фильм Такси и очень хотел побывать в Марселе
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