Агент Агузаров: «Трансфер Кузяева – большая победа «Гавра». У Далера были другие варианты в топ-5»

Агент Алан Агузаров прокомментировал переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

– Три года назад вы пытались устроить Кузяева в европейские клубы. Сейчас все получилось. Почему?

– Три года назад Далер не попал в одну из ведущих европейских лиг только за счет определенного стечения обстоятельств. Он универсальный футболист, способный играть на многих позициях, быть очень продуктивным, выполняя огромный объем работы.

Сейчас произошло то, что должно было произойти. Уверен, это лишь определенный шаг. Дальше – больше!

– Почему был выбран именно «Гавр»?

– Я не участвовал в общении с «Гавром», поэтому не знаю всех переговорных нюансов. У Далера были и другие варианты – как в топ-5, так и в других крепких европейских чемпионатах. Он все взвесил и решил остановиться именно на этом варианте.

Думаю, для «Гавра» большая победа, что они смогли подписать Далера, – сказал Агузаров.