Агент Тюкавина: «Кузяев для нас не пример. Костя не поедет играть за еду, на зарплату в 10 раз меньше»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Далер Кузяев агенты деньги Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина заявил, что футболист не поедет играть в Европу за еду.

– У Тюкавина после этого сезона заканчивается контракт с «Динамо». Начался ли переговорный процесс о продлении?

– По Тюкавину ближайшие три-пять туров вообще не хочу разговаривать. Я не буду бегать ни в один клуб и просить, чтобы его куда-то взяли. Если будет предложение – будем разговаривать.

– Насколько пример Кузяева и его переезд во Францию вдохновляет Тюкавина? Готов ли он пойти на понижение зарплаты, чтобы поиграть в европейской лиге из топ-5?

– Для нас – не пример. Костя не поедет на в 10 раз меньшую зарплату в Европу. Ему 21 год, не забывайте. Тюкавин за еду никуда не поедет играть.

Я уважаю «Гавр» и выбор Далера Кузяева. Сколько он раз он выиграл чемпионат уже? Раз восемь? Если он захотел поиграть ради опыта, то почему нет? Возможно, ему это затем поможет уже в тренерской карьере.

– И все же Тюкавин – один из главных российских активов РПЛ сейчас. Европейские клубы уже обозначали интерес?

– Обозначали, это нормальное явление. Знаете, люди по-разному ведут дела, но я не хочу уподобляться гонке вооружений и прочему.

Будет конкретика, мы об этом расскажем. Обещать – не значит жениться, – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.

76 комментариев

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Николай Корягин
Ну удачи Тюкавину с таким агентом
+197
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+188
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Очки Дани Алвеса
Значит Костя дуралей! И агент у него такого же уровня, нахлебник.
На месте Кости я бы пешком до Франции пошел, лишь бы они дали шанс себя проявить «за еду». Может, у меня не было бы 75 айфонов в день, но и 7 хватило бы.
+77
-15
+62
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Арман Царнаев
Дал понять, что надо набивать карман
+37
-3
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Тимур Таубаев
350 тысяч баксов Кузяева в год в Гавре = 35,5 миллионов рублей , разумеется меньше , чем в зените или в том же динамо получал бы , но всё таки не за еду играет в топ-5 чемпе Европы.
+29
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+24
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zenitka
Далер захотел попробовать себя в другим чемпионате и деньги для него не имеют значение.Он выбрал футбол.А Тюкавин выбирает деньги.Каждому свое и что ближе
+30
-6
+24
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Уолтер Собчак
Ответ Тимур Таубаев
350 тысяч баксов Кузяева в год в Гавре = 35,5 миллионов рублей , разумеется меньше , чем в зените или в том же динамо получал бы , но всё таки не за еду играет в топ-5 чемпе Европы.
Это насколько же наши паспортисты о****и, что для них получать тридцать пять миллионов в год — это значит играть за еду.
+27
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+23
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hulk&boloto
Ответ Николай Корягин
Ну удачи Тюкавину с таким агентом
Ну там агентские...
+15
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Peter Parker
Агент Тюкавина: доил, дою и буду доить
+12
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no_one_perfect
Ну в целом, все понятно, ушлый агент будет доить Тюкавина сколько ему понадобится, а его прогресс-это самый распоследний интерес агента
+11
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kilo_gilo
Ответ Николай Корягин
Ну удачи Тюкавину с таким агентом
ну, справедливости ради, Кузяев себе на безбедную старость и на пару поколений вперед денег заработал,теперь может, действительно,в своё удовольствие поиграть. Тюкавин пока такой куш не сорвал
+11
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+7
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justbored
Сколько тут готовых уехать в Европу хоть тушкой хоть чучелом. Нормально агент рассуждает.
+9
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Sinister Kid
Ответ Николай Корягин
Ну удачи Тюкавину с таким агентом
Ну будет получать свою двушку в Зените или Динамо, а может и два с половиной. Для него жизнь то удастся. А карьера, ну и фиг с ней.
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Benderey
Юзеры спортса такие смешные, давай говорят парень ради футбола, иди в пердь поиграй, толкайся с неграми, и зп ещё уменьши раз в десять) Пример Кузяева это чистый фан! У человека уже достаточно денег и титулов, он просто хочет себя попробовать в другом чемпе! Хотя я заранее могу сказать, что у него даже в Гавре не получится....
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ivanzhu90
Ответ justbored
Сколько тут готовых уехать в Европу хоть тушкой хоть чучелом. Нормально агент рассуждает.
Самое смешное что они считают что проще проявить себя в каком то днище и тебя заметят и возьмут обязательно в Реал Мадрид))))
Что мешает спортсмену проявить себя тут, чтобы тебя заметили, как того же Хвичу.

Чисто карго культ, играйте позязя в святой Европе, ну прост))
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Ivan Sergeev
Ответ justbored
Сколько тут готовых уехать в Европу хоть тушкой хоть чучелом. Нормально агент рассуждает.
Да тут нафиг никому не нужные "теоретики" дают советы тем, кто реально зарабатывает миллионы. Выглядит очень смешно.
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Уолтер Собчак
Ответ Глыба
насколько надо себя неуважать, чтобы идти куда-то, чтобы тебе там кто-то ДАЛ ШАНС проявить себя за еду. позорище
Да Господи, очевидно же, что "за еду" — это гипербола. Или вы реально думаете, что Кузяев играет за миску овсянки и стакан воды? Да он в месяц получает больше, чем мы с вами за полгода, дорогой мой.

А получить шанс в любой крепкой команде из топ-5 чемпионатов — отличный вызов для любого уважающего себя спорстмена.
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Eric_Cartman
Агент просто получает 10%, вот он точно там за еду будет работать, а он не хочет :)
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Faust Doc
гы гы гы
+2
-1
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Роберт ЛеванГОЛьски
Связь с миром потеряли уже, зп в Европе это у них за еду, да и не помню чтобы Тюкавига прямо заждались в Европе
+4
-3
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Дмитрий Ваулин
Ответ kilo_gilo
ну, справедливости ради, Кузяев себе на безбедную старость и на пару поколений вперед денег заработал,теперь может, действительно,в своё удовольствие поиграть. Тюкавин пока такой куш не сорвал
Он сейчас будет зарабатывать 3 млн₽ в месяц. Это что, мало?
+1
0
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S.A.N.
Ответ zenitka
Не совсем так.Он хотел уйти гораздо раньше,но не сложилось
Конечно не сложилось, ведь тогда играть за 300тыщ Кузяев с агентом не согласились бы, ибо курам на смех. В 30 лет, когда пенсия не за горами - другое дело.
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Бронислав Каминский
84 матча - 23 гола - форвард 😆😆😆
+2
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Абдаллах аль-Кутба
Но поедет в Зенит, за стрелку и з/п в 10 раз больше.
+5
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SilvioDante
Ответ Очки Дани Алвеса
Значит Костя дуралей! И агент у него такого же уровня, нахлебник. На месте Кости я бы пешком до Франции пошел, лишь бы они дали шанс себя проявить «за еду». Может, у меня не было бы 75 айфонов в день, но и 7 хватило бы.
Да конечно пошли бы, все тут готовы за идею втрое меньше получать) ладно тут заливать, но себе то хоть признайтесь, что это все липа
+1
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kilo_gilo
Ответ Дмитрий Ваулин
Он сейчас будет зарабатывать 3 млн₽ в месяц. Это что, мало?
по меркам наших лимитчиков - сущие копейки
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