Агент Тюкавина: «Кузяев для нас не пример. Костя не поедет играть за еду, на зарплату в 10 раз меньше»
Агент Константина Тюкавина заявил, что футболист не поедет играть в Европу за еду.
– У Тюкавина после этого сезона заканчивается контракт с «Динамо». Начался ли переговорный процесс о продлении?
– По Тюкавину ближайшие три-пять туров вообще не хочу разговаривать. Я не буду бегать ни в один клуб и просить, чтобы его куда-то взяли. Если будет предложение – будем разговаривать.
– Насколько пример Кузяева и его переезд во Францию вдохновляет Тюкавина? Готов ли он пойти на понижение зарплаты, чтобы поиграть в европейской лиге из топ-5?
– Для нас – не пример. Костя не поедет на в 10 раз меньшую зарплату в Европу. Ему 21 год, не забывайте. Тюкавин за еду никуда не поедет играть.
Я уважаю «Гавр» и выбор Далера Кузяева. Сколько он раз он выиграл чемпионат уже? Раз восемь? Если он захотел поиграть ради опыта, то почему нет? Возможно, ему это затем поможет уже в тренерской карьере.
– И все же Тюкавин – один из главных российских активов РПЛ сейчас. Европейские клубы уже обозначали интерес?
– Обозначали, это нормальное явление. Знаете, люди по-разному ведут дела, но я не хочу уподобляться гонке вооружений и прочему.
Будет конкретика, мы об этом расскажем. Обещать – не значит жениться, – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.
На месте Кости я бы пешком до Франции пошел, лишь бы они дали шанс себя проявить «за еду». Может, у меня не было бы 75 айфонов в день, но и 7 хватило бы.
Что мешает спортсмену проявить себя тут, чтобы тебя заметили, как того же Хвичу.
Чисто карго культ, играйте позязя в святой Европе, ну прост))
А получить шанс в любой крепкой команде из топ-5 чемпионатов — отличный вызов для любого уважающего себя спорстмена.