Анчелотти не нравятся камеры в раздевалке «Реала»: «Я бы снизил зарплату, чтобы их не было»
Карло Анчелотти не нравится, когда камеры присутствуют в раздевалке «Реала».
«Камера не должна появляться там, потому что мы имеем право не пускать ее.
Если бы это было обязательным, я бы снизил зарплату, чтобы их не было», – сказал тренер «Реала».
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А вот каково футболистам? Вы на стрессе перед важным матчем или наоборот на депрессах после проигранного, вам и так с утра читать миллионы новостей про то, какие вы бездари, а тут еще и из этого видео выцепят по 10-20 цитат и давай их тоже обсуждать. По итогу футболисты на поле-то уже ладонью прикрывают свои разговоры, а тут им и в раздевалке душу не излить. Чушь какая-то, если честно.
Почему мне и не нравится этот клуб.
Если не терпится сунуть камеры и микрофоны - го как в Австралии, повесим их на арбитров, включая лайнсменов и ВАР. Это единственное, где это было бы уместно. Что, ФИФА, УЕФА, Тебас - слабо́?
Я тоже за шоу. Но его нужно делать за пределами раздевалки (да пофиг, даже микрофоны на игроках во время самого матча, ничего страшного) в любых проявлениях.
Но территория раздавалка должна быть строго табуированной в плане лишних глаз и камер вообще.
За исключением жеста доброй воли, когда тренерский штаб может пустить операторов после победы или сами игроки кого-то зовут для командного фото.
Зидан: Серёга ты знаешь что делать, делай так чтобы это Египтянин даже ходить не смог бы не не удаляйся блин ато вдесятером нам матч не выиграть.
Рамос: Всё будет сделано Босс.
И этот разговор услушали бы весь мир какой был бы реакция?