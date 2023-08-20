Анчелотти не нравятся камеры в раздевалке «Реала»: «Я бы снизил зарплату, чтобы их не было»

Карло Анчелотти не нравится, когда камеры присутствуют в раздевалке «Реала».

«Камера не должна появляться там, потому что мы имеем право не пускать ее.

Если бы это было обязательным, я бы снизил зарплату, чтобы их не было», – сказал тренер «Реала».

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