Анчелотти не нравятся камеры в раздевалке «Реала»: «Я бы снизил зарплату, чтобы их не было»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти не нравится, когда камеры присутствуют в раздевалке «Реала».

«Камера не должна появляться там, потому что мы имеем право не пускать ее.

Если бы это было обязательным, я бы снизил зарплату, чтобы их не было», – сказал тренер «Реала».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zizu 5
еще в туалете пусть установят, че за бред вообще, раздевалка это закрытая часть 100%. начиная как там футболисты выглядят, полуголые или голые, заканчивая тактикой, личными отношениями. как вообще можно согласиться на этот бред
+85
-9
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Анчи прав. Разговоры в раздевалке должны оставаться в тайне блин, итак эти камеры повсюду.
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Это было заметно, когда в документалке на Эпплтв+ оператор за Анчелотти прямо в тренерскую раздевалку зашёл) Лицо Карло в тот момент: 🤨
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Ещё и удивительно то, что яиц отказаться от этой передовой выходки Тебаса и его компании хватило только у Реала. То что происходит в раздевалке должен знать только тренер и игроки, это всегда было соуральным местом, где порой творились великие мотивационное речи, которые приводили к великим камбекам. А что сейчас творит Тебас? Превращает Ла Лигу в позорную медиа лигу.
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрнандес Эрнандес
Ответ Артём Поддубный
Ещё и удивительно то, что яиц отказаться от этой передовой выходки Тебаса и его компании хватило только у Реала. То что происходит в раздевалке должен знать только тренер и игроки, это всегда было соуральным местом, где порой творились великие мотивационное речи, которые приводили к великим камбекам. А что сейчас творит Тебас? Превращает Ла Лигу в позорную медиа лигу.
А когда у Барсы было яйца? У Атлетико да, но точно не у Барсы.
Самая подлая команда в Ла Лиге - Барселона!!!
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Честно, это какая-то дурацкая история из медиалиги. И она будет приедаться даже для фанатов.
А вот каково футболистам? Вы на стрессе перед важным матчем или наоборот на депрессах после проигранного, вам и так с утра читать миллионы новостей про то, какие вы бездари, а тут еще и из этого видео выцепят по 10-20 цитат и давай их тоже обсуждать. По итогу футболисты на поле-то уже ладонью прикрывают свои разговоры, а тут им и в раздевалке душу не излить. Чушь какая-то, если честно.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрнандес Эрнандес
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Кто о чем, а фанаты Барсы о своем 🤦🏻‍♂️
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Legend
Ответ noti22
Всё верно. Реал не медиафутбольный клуб, чтобы позволить себе камеры в раздевалке и стадионы в честь Спотифая
Настолько не медиафутбольный, что во время турне по Азии убирают крест с короны на эмблеме 😆
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Еще бы в душевой поставили🤬⚽️
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кто о чем, а фанаты Барсы о своем 🤦🏻‍♂️
И при чем такие комментарии только от фанатов Барсы.
Почему мне и не нравится этот клуб.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Ответ Alex Legend
Комментарий скрыт
как жаль что в Барселоне теперь придется сменить раздевалку на что-то другое, где нет камер)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruslan3132
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Конечно, Анчелотти не хочет камеры в раздевалке. Он же, там, игрокам говорит, что на такой то минуте Реалу поможет судья, и объясняет, как надо себя вести, и в нужный момент подставится, что бы всё сработало, и не было слишком палевно.
какой ты ОРИГИНАЛЬНЫЙ! сам придумал или подглядел таких 100500 комментов от тебеподобных?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы то хвалят Тебаса, то хаят) Вы там определитесь уже, кулесы 😆
Повзрослей уже. Один и тот же человек может по-разному себя проявлять. Ещё люди склонны узнавать новое, учиться на своих ошибках, ну или деградировать. Не говоря про перемены настроения, глупые поступки на ровном месте. Это жизнь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ Alex Legend
Ты сильно зациклен на Барселоне, как будто в Ла Лиге всего две команды, а не двадцать.
Их 3, скажем честно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Гильд
это ещё Бенземы камеры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Артём Поддубный
Ещё и удивительно то, что яиц отказаться от этой передовой выходки Тебаса и его компании хватило только у Реала. То что происходит в раздевалке должен знать только тренер и игроки, это всегда было соуральным местом, где порой творились великие мотивационное речи, которые приводили к великим камбекам. А что сейчас творит Тебас? Превращает Ла Лигу в позорную медиа лигу.
человек позволяет клубам больше зарабатывать и увеличивать свою аудиторию. Какой ужасный человек этот Тебас
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы то хвалят Тебаса, то хаят) Вы там определитесь уже, кулесы 😆
Человек должен делать 100% только хорошего/плохого? Взрослеть тебе ещё рано, поэтому добивай список чтения на лето
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Я бы снизил зарплату, чтобы камеры были в женской раздевалке
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
Превращать футбол в шоу с разбором каждого чиха в раздевалке (и местами с трештоками в коридорах) - путь в один конец. Да, сиюминутного ажиотажа больше и будет наплыв трендовых ньюфагов - но футбол быстро изменится и большинству из нас сильно разонравится, вот просто гарантирую. Ведь дальше - больше. Про личную жизнь игроков/тренеров, а также банальные футбольные тактические хитрости, которые обсуждаются в раздевалке, и вовсе молчу.
Если не терпится сунуть камеры и микрофоны - го как в Австралии, повесим их на арбитров, включая лайнсменов и ВАР. Это единственное, где это было бы уместно. Что, ФИФА, УЕФА, Тебас - слабо́?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergey2022
Надо готовиться, скоро камеры в общественных туалетах установят((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Ответ Эрнандес Эрнандес
А когда у Барсы было яйца? У Атлетико да, но точно не у Барсы. Самая подлая команда в Ла Лиге - Барселона!!!
возможно за это они сейчас и расплачиваются. они готовы любую бредовую идею Тебаса поддержать, лишь бы он им дал возможность зарегать игрока, взятого в аренду)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Zizu 5
еще в туалете пусть установят, че за бред вообще, раздевалка это закрытая часть 100%. начиная как там футболисты выглядят, полуголые или голые, заканчивая тактикой, личными отношениями. как вообще можно согласиться на этот бред
Полностью согласен.
Я тоже за шоу. Но его нужно делать за пределами раздевалки (да пофиг, даже микрофоны на игроках во время самого матча, ничего страшного) в любых проявлениях.
Но территория раздавалка должна быть строго табуированной в плане лишних глаз и камер вообще.
За исключением жеста доброй воли, когда тренерский штаб может пустить операторов после победы или сами игроки кого-то зовут для командного фото.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Артём Поддубный
Тебас как раз ничего не делает, и прикрывает это идиотскими штуками из медиалиги.
видимо лучше поступать как в России, где пустили всё на самотёк. Испания ближайшие годы не продаст свой ТВ контракт на уровне Англии даже если руководителей лиг местами поменять. Испанское телевидение просто не в состоянии платить деньги на уровне Англии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
факты про футбол
Ответ Zizu 5
еще в туалете пусть установят, че за бред вообще, раздевалка это закрытая часть 100%. начиная как там футболисты выглядят, полуголые или голые, заканчивая тактикой, личными отношениями. как вообще можно согласиться на этот бред
Представляю если это фигня появились бы раньше :Финал ЛЧ 2018 года Реал Мадрид-Ливерпуль. Перед выходом на поле Зидан представляет тактику матча и громко говорит Рамосу:
Зидан: Серёга ты знаешь что делать, делай так чтобы это Египтянин даже ходить не смог бы не не удаляйся блин ато вдесятером нам матч не выиграть.
Рамос: Всё будет сделано Босс.
И этот разговор услушали бы весь мир какой был бы реакция?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Legend
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ну не у стены плача же всей командой стоять, как это делала Барса) Команда которая привыкла плакать 😆
Ты сильно зациклен на Барселоне, как будто в Ла Лиге всего две команды, а не двадцать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий