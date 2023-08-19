«Порту» продаст Отавио «Аль-Насру» Роналду за рекордные для себя 60 млн евро

Отавио близок к переходу в команду, за которую играет Криштиану Роналду.

По данным инсайдера , « » выплатит «Порту» 60 млн евро – такая сумма предусмотрена в качестве отступных. Средства будут перечисляться частями.

Португальская команда выручит рекордную для себя сумму за одного футболиста.

Полузащитник принадлежит «Порту» с 2014 года. В прошлом сезоне он забил 5 голов за 27 матчей в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?