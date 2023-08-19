«Порту» продаст Отавио «Аль-Насру» Роналду за рекордные для себя 60 млн евро
Отавио близок к переходу в команду, за которую играет Криштиану Роналду.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Наср» выплатит «Порту» 60 млн евро – такая сумма предусмотрена в качестве отступных. Средства будут перечисляться частями.
Португальская команда выручит рекордную для себя сумму за одного футболиста.
Полузащитник принадлежит «Порту» с 2014 года. В прошлом сезоне он забил 5 голов за 27 матчей в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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