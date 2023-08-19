«Порту» продаст Отавио «Аль-Насру» Роналду за рекордные для себя 60 млн евро

Теги высшая лига Португалия Порту возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Отавио деньги Фабрицио Романо Футбол

Отавио близок к переходу в команду, за которую играет Криштиану Роналду.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Наср» выплатит «Порту» 60 млн евро – такая сумма предусмотрена в качестве отступных. Средства будут перечисляться частями.

Португальская команда выручит рекордную для себя сумму за одного футболиста.

Полузащитник принадлежит «Порту» с 2014 года. В прошлом сезоне он забил 5 голов за 27 матчей в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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blаncо
Удивило, что это рекордная сумма для Порту.
Португальские гранды славятся тем, как эффективно прокачивают и продают своих игроков.
+21
-3
+18
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ML26
Ответ noti22
Лучше бы взяли ЦЗ топового, вчера был полный провал в защите. Вроде Лапорту или Лангле хотят взять
Того самого Лапорту? Он же толстый
+15
-1
+14
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Никита Самарин
Ответ blаncо
Удивило, что это рекордная сумма для Порту. Португальские гранды славятся тем, как эффективно прокачивают и продают своих игроков.
У Бенфики больше покупали игроков за огромные деньги.
+3
0
+3
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Экспертное мнение
Ответ noti22
Лучше бы взяли ЦЗ топового, вчера был полный провал в защите. Вроде Лапорту или Лангле хотят взять
Криштику может подогнать состав Реала, чтобы он забил в ворота Аль-Таавуна?
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0
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