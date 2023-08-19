Первая лига. «Шинник» против «Кубани», «Сокол» примет «Химки»
«Сокол» примет «Химки» в 6-м туре Melbet Первой лиги.
В воскресенье хабаровский СКА примет «Черноморец», «Акрон» сыграет с «Ленинградцем» в гостях.
Завершится тур в понедельник матчем «Торпедо» – «Нефтехимик».
6-й тур
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.30, «Локомотив»
- Дата проведения
- 19 августа, 18.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 20 августа, 10.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 20 августа, 17.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 20 августа, 18.00, «Stadium Spartak»
- Дата проведения
- 20 августа, 18.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 21 августа, 17.00, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 21 августа, 19.24, «Арена Химки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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