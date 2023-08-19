Первая лига. «Шинник» против «Кубани», «Сокол» примет «Химки»

«Сокол» примет «Химки» в 6-м туре Melbet Первой лиги.

В воскресенье хабаровский СКА примет « », « » сыграет с «Ленинградцем» в гостях.

Завершится тур в понедельник матчем « » – « ».





6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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