Первая лига. «Шинник» против «Кубани», «Сокол» примет «Химки»

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«Сокол» примет «Химки» в 6-м туре Melbet Первой лиги.

В воскресенье хабаровский СКА примет «Черноморец», «Акрон» сыграет с «Ленинградцем» в гостях.

Завершится тур в понедельник матчем «Торпедо» – «Нефтехимик». 

Первая лига

6-й тур

Шинник – Кубань
Дата проведения
19 августа, 17.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Сокол – Химки
Дата проведения
19 августа, 17.30, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Волгарь – Енисей
Дата проведения
19 августа, 18.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Черноморец
Дата проведения
20 августа, 10.00, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Тюмень – Динамо Махачкала
Дата проведения
20 августа, 17.00, «Геолог»
Онлайн матча

 

Родина – Алания
Дата проведения
20 августа, 18.00, «Stadium Spartak»
Онлайн матча

 

Ленинградец – Акрон
Дата проведения
20 августа, 18.00, «Петровский»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Арсенал Тула
Дата проведения
21 августа, 17.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Торпедо – Нефтехимик
Дата проведения
21 августа, 19.24, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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2 комментария

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alexsem69
Только Сокол, только Саратов!
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Miron11
Впервые за лет так 15 пойду на Сокол сегодня!!!Вперёд Сокол!!!
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