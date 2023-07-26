Тер Стеген об ЛЧ: «Барса» должна добиться большего, это наша цель. «Интер» показал, что при везении можно выйти в финал»
Марк-Андре тер Стеген считает, что «Барселона» способна конкурировать в Лиге чемпионов.
«Если посмотреть на последние два года, то цель состоит в том, чтобы добиться гораздо большего в Лиге чемпионов. Мы провели хорошие матчи в Ла Лиге и хотим далеко продвинуться в Лиге чемпионов, но сначала нужно увидеть, с кем мы будем играть на групповом этапе, а затем двигаться шаг за шагом.
Были годы, когда мы могли выйти в финал, но у нас не получалось. Сейчас ситуация иная. В прошлом году мы провели впечатляющий сезон с такой молодой командой. Мы заслужили победу в чемпионате.
Теперь у нас более конкурентоспособная команда, и мы постараемся показать это в Лиге чемпионов, это и есть наша цель. «Интер» показал, что, если повезет, можно выйти в финал и побороться за титул. Нужно идти к этому шаг за шагом», – сказал вратарь «Барселоны».
Но смешно, когда говорят и пишут про полное везение Интера и что он недостоин финала был) Соперники у великого итальянского клуба были достойные, группа серьезная) Если для местных Порту и Бенфика - несерьезные соперники, то это они от футбольной безграмотности так считают) Над такими неучами всегда поугорать можно)