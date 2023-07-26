Тер Стеген об ЛЧ: «Барса» должна добиться большего, это наша цель. «Интер» показал, что при везении можно выйти в финал»

Теги Интер Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген считает, что «Барселона» способна конкурировать в Лиге чемпионов.

«Если посмотреть на последние два года, то цель состоит в том, чтобы добиться гораздо большего в Лиге чемпионов. Мы провели хорошие матчи в Ла Лиге и хотим далеко продвинуться в Лиге чемпионов, но сначала нужно увидеть, с кем мы будем играть на групповом этапе, а затем двигаться шаг за шагом.

Были годы, когда мы могли выйти в финал, но у нас не получалось. Сейчас ситуация иная. В прошлом году мы провели впечатляющий сезон с такой молодой командой. Мы заслужили победу в чемпионате.

Теперь у нас более конкурентоспособная команда, и мы постараемся показать это в Лиге чемпионов, это и есть наша цель. «Интер» показал, что, если повезет, можно выйти в финал и побороться за титул. Нужно идти к этому шаг за шагом», – сказал вратарь «Барселоны».

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДедаДома.нет
Униженный обижается. Интер топ.
+48
-21
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el ruso guapo
Почему редакторы сайта и новостей всегда пишут "Об" лиге чемпионов? Мне вот интересно, это всегда один и тот же человек или там все безграмотные.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
athos
Ответ Born is the King
Ну и вч в чём он неправ? Сетка Картона была на уровне ЛЕ.В финале ожидаемый слив
повезло, что в группе была Барса уровня ЛЕ, согласен
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аскетизмом погоняю
Конкурировать способна,а вот выйти из группы нет.
+18
-12
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
И в чём он не прав? В ЛЧ, да и в футболе в целом периодически происходит фактор везения. Сетка плей офф Интера в прошлом сезоне, отскоки Реала 21/22, Португалия Евро 2016, Челси 11/12...
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
«Барса» доказала что при везение, можно постоянно вылетать из ЛЧ и уже как 2 года подряд из ЛЕ. Это прекрасно 👌 и лучше быть не может. Рискну предположить, что даже их фанаты к этому привыкли и о большем и не мечтают
+17
-13
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Так если глянуть на сетку так реально было везение , все топы между собой бились , в чем то он прав!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ Cruel Snake
«Барса» доказала что при везение, можно постоянно вылетать из ЛЧ и уже как 2 года подряд из ЛЕ. Это прекрасно 👌 и лучше быть не может. Рискну предположить, что даже их фанаты к этому привыкли и о большем и не мечтают
Мы только привыкли к ежегодным унижениям мадридских девочек будучи даже на грани банкротства))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ ДедаДома.нет
Униженный обижается. Интер топ.
А что не так? Вспомнить те же противостояния именно с Интером - судейские решения на грани (с натяжкой, конечно, но всё же) и вылет всех нормальных ЦЗ ровно в разгар группы ЛЧ, из-за чего пришлось позориться с Гарсией и Пике. Последний практически в соло и уничтожил все шансы Барсы на положительный исход. То есть на месте Интера при бОльшем везении могла оказаться Барса. Да и в ПО у Интера сетка, мягко говоря, не сильная была, чего не скажешь про соседнюю. Само собой, Барса и в такой сетке могла обзыряниться ещё в 1/8, но разве к 2023-му году ещё не все поняли, что в ЛЧ мало быть классной командой (сколько таких отлетало в неочевидных моментах?), нужны мелкие детали и достаточно везения, чтобы эти детали сыграли в твою пользу?🤓
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мужанов Дмитрий Александрович
Да что там Интер на везении который до финала дошёл. Вот Реал на везении(ну и с помощью судей конечно же) несколько раз выигрывал эту самую ЛЧ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Куй Покагорячев
Ответ el ruso guapo
Почему редакторы сайта и новостей всегда пишут "Об" лиге чемпионов? Мне вот интересно, это всегда один и тот же человек или там все безграмотные.
Редактор наверное думает, что раз «Эл чэ», значит начинается с гласной и надо «об»😀
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mascerano
Нужно быть более гибкими в плане тактики. В прошлом сезоне травмы пары-тройки ключевых игроков все слили в дренаж. И это упущение тренерского штаба а не вина игроков
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el ruso guapo
Ответ Куй Покагорячев
Редактор наверное думает, что раз «Эл чэ», значит начинается с гласной и надо «об»😀
Нет, ну логику я понял. Об элчэ. Просто абсурдно выглядит. Я все думаю, когда они прекратят этим заниматься)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Ничего нового не сказал) Понятно, что любые подобные турниры - это прежде всего везение)

Но смешно, когда говорят и пишут про полное везение Интера и что он недостоин финала был) Соперники у великого итальянского клуба были достойные, группа серьезная) Если для местных Порту и Бенфика - несерьезные соперники, то это они от футбольной безграмотности так считают) Над такими неучами всегда поугорать можно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Как неуважительно по отношению к Интеру. Который кстати в очных встречах и выкинул барсу из ЛЧ
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На лёгком Дамсгор
Ответ ДедаДома.нет
Униженный обижается. Интер топ.
И все же Интер дошел до финала по уникально легкой сетке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДедаДома.нет
Ответ На лёгком Дамсгор
И все же Интер дошел до финала по уникально легкой сетке
И все же Интер играл в группе смерти. Да и прошлогодняя Бенфика я бы не сказал, что была легким соперникам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uasuma
позорник)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ну и вч в чём он неправ? Сетка Картона была на уровне ЛЕ.В финале ожидаемый слив
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Ответ Born is the King
Ну и вч в чём он неправ? Сетка Картона была на уровне ЛЕ.В финале ожидаемый слив
Интер заслужил выйти в финал и был по игре ничем не хуже Сити, временами и лучше даже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий