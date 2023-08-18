Тренер «Хетафе» о критике стиля команды: «Если бы Хави был на моем месте, то не играл бы в футбол «Барселоны»

Тренер «Хетафе» Пепе Бордалас считает критику стиля своей команды неуместной.

В первом туре нового сезона клуб сыграл вничью с «Барселоной» (0:0).

Тренер каталонцев Хави был удален за споры с судьями. Главный тренер «Барсы» назвал работу судейской бригады Сесара Сото Градо «абсолютным позором». Также прямую красную карточку за удар локтем в висок защитнику Гастону Альваресу получил вингер «Барсы» Рафинья. Еще был удален нападающий « » Хайме Мата.

Суммарно ко времени матча добавили 19 минут, а игроки «Барселоны» обвиняли соперника в затяжках времени.

После игры Хави сказал: «Неудивительно, что люди не хотят смотреть испанский футбол. Это вообще была не игра».

«Я доволен тем, как мы сыграли против «Барсы». Мы провели отличный матч, у нас были самые явные моменты.

Я уважаю все мнения, но не готов их разделять. Об игре «Барселоны» перестали говорить, внимание было отвлечено и пошли разговоры, не имеющие отношения к тому, что происходило на поле.

Если бы был на моем месте, то не играл бы в футбол «Барселоны». Это уже немного утомляет. Игроки понимают, что мы не можем играть с «Барсой» в открытый футбол. У них есть игроки, которые стоят больше, чем вся наша команда. Многие люди признают наши заслуги в этой игре.

Все тренеры хотели бы, чтобы их команда контролировала игру и владела мячом. Я тоже хотел бы сказать президенту: подпишите мне игроков другого уровня, и тогда мы будем играть красивее», – сказал .

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