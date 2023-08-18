Тренер «Хетафе» о критике стиля команды: «Если бы Хави был на моем месте, то не играл бы в футбол «Барселоны»

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига Пепе Бордалас деньги Футбол

Тренер «Хетафе» Пепе Бордалас считает критику стиля своей команды неуместной.

В первом туре нового сезона Ла Лиги клуб сыграл вничью с «Барселоной» (0:0). 

Тренер каталонцев Хави был удален за споры с судьями. Главный тренер «Барсы» назвал работу судейской бригады Сесара Сото Градо «абсолютным позором». Также прямую красную карточку за удар локтем в висок защитнику Гастону Альваресу получил вингер «Барсы» Рафинья. Еще был удален нападающий «Хетафе» Хайме Мата.

Суммарно ко времени матча добавили 19 минут, а игроки «Барселоны» обвиняли соперника в затяжках времени.

После игры Хави сказал: «Неудивительно, что люди не хотят смотреть испанский футбол. Это вообще была не игра».

«Я доволен тем, как мы сыграли против «Барсы». Мы провели отличный матч, у нас были самые явные моменты. 

Я уважаю все мнения, но не готов их разделять. Об игре «Барселоны» перестали говорить, внимание было отвлечено и пошли разговоры, не имеющие отношения к тому, что происходило на поле. 

Если бы Хави был на моем месте, то не играл бы в футбол «Барселоны». Это уже немного утомляет. Игроки понимают, что мы не можем играть с «Барсой» в открытый футбол. У них есть игроки, которые стоят больше, чем вся наша команда. Многие люди признают наши заслуги в этой игре. 

Все тренеры хотели бы, чтобы их команда контролировала игру и владела мячом. Я тоже хотел бы сказать президенту: подпишите мне игроков другого уровня, и тогда мы будем играть красивее», – сказал Бордалас.

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35 комментариев

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Виталий Ан
Ответ Mascerano
Жестко он опустил своих же футболистов, по сути они вообще не должны играть
Они играют на свои возможности. Только глупый обидится на это. Потому как это правда и все все понимают, включая игроков. Они бы не стоили 1,5 миллиона если бы были супер игроками. Здесь вижу только подзатыльник Хави, за то что скулит от ничьи с явным аутсайдером.
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Павел Гребнев
А что было в "Валенсии"? Что там мешало? Да и многие играют вторым номером, но мало кто играет грязно. Хотя вот Рафинья позволил себе сыграть в стиле игроков "Хетафе", это было мерзко, уверен что и сам Бордалас и игроки "Хетафе" не были бы рады если против них на протяжении всей игры действовали в подобном стиле.
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Lindeman
Хетафе играет как может тут к ним притензий нет, а вот насчёт судейства - большие вопросы
+13
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XavIniesta2008-2015
Но и в футбол Хетафе Бордаласа тоже не играл бы
Но, как уже не раз отмечали, проблема не в Хетафе. Проблема в судьях, которые устанавливают неадекватные рамки борьбы в лучшем случае, а а худшем-не могут их установить вообще
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EmilKB24
Ответ dafaka13
Вообще-то Хави тренировал в Катаре и комбинационный футбол ставил даже, а там ребята явно послабее чем в Хетафе играли
ну и играли они против таких же слабых игроков, разве нет?
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Виталий Ан
Ответ Mascerano
Это дает ему право так отзываться о своих игроках? если они или клуб не соответствуют твоему уровню, просто уйди и уступи место другому тренеру
А кто из тренеров может с таким составом играть с Барселоной в открытую игру? Даже сама Барса Хави с другими хорошими клубами этого не позволяет себе.
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Nike of FW
Проблема футбола Хетафе, не в Хетафе, а судействе которое было в том матче .....
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Crazy Diamond
Ответ WESTERN-
Да хоть 5 автобусов ставь. Но 60 минут только игры из 115. Даже за жесткость подлую ничего сказать это игра. Но зрителю нужна игра думаю по валянию на поле даже лучшие годы Барселоны за сезон переливали за одну игру
5 раз перечитал сообщение так и не смог уловить суть, очень тяжело для восприятия пишите.
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Alex Legend
Ответ Алексей Пославский
Другими словами он говорит что у меня нет ни таланта, ни ума, ни понимая игры чтобы поставить команде игру в футбол а не просто костоломство
Он ставит команде игру, которая приносит результат. У тебя какое-то странное отношение к людям, как будто они в компьютерной игре проходят уровни. И соревнуются не с другими людьми, а с программой. Даже если все 20 команд будут играть в тики-таку, то кто-то займёт первое, а кто-то 20-е место. И талантливому тренеру с 20 места за тики таку спасибо никто не скажет. Это я не говорю об ограниченные ресурсы, когда необходимые игроки под определенный стиль игры - штучный товар. Не говоря о том что у клубов могут быть скромные финансовые возможности. Поражают такие эксперты, которые кроме нескольких топ-клубов абсолютно ничем не интересуются.
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Alexander Baranov
Ответ SCHOKKKK
А какой футбол у БЧК? Навесы?🤣
А Члeнси где??? В лч даже попасть не могут, в чемпионате с самыми большими тратами, не могут обыграть никого
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Alex Legend
Ответ dafaka13
Вообще-то Хави тренировал в Катаре и комбинационный футбол ставил даже, а там ребята явно послабее чем в Хетафе играли
И как успехе у комбинантов в Азиатской ЛЧ? То что они катарский чемп кошмарили, собранный на коленке это не показатель.
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Рискну предположить
Ну почему он постоянно оправдывает хамское поведение своих игроков их уровнем? Разве остальные команды ЛаЛиги с аналогичными условиями похожи на Хетафе? Нет. И даже получается больше очков набирать.
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Виталий Ан
Ответ dafaka13
Вообще-то Хави тренировал в Катаре и комбинационный футбол ставил даже, а там ребята явно послабее чем в Хетафе играли
Так они и играли против таких же команд, не с Барселоной же!
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Оливер Кан удаляет Роберту
Футбол Хаве ничем не отличается от футбола Хетафе - такой же автобус, просто автобусники чуть выше уровнем.
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Nike of FW
Семки есть ? А если найду ? - добавил Барбалас.
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Alex Legend
Ответ Mascerano
Это дает ему право так отзываться о своих игроках? если они или клуб не соответствуют твоему уровню, просто уйди и уступи место другому тренеру
А что в этом оскорбительного?
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dr. cage
Ответ Nike of FW
Анчелотти в прошлом году вообще пошёл на нарушение регламента и провел лишнюю замену )...но Мадрид играет по своим правилам это всем известно.
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Alex Legend
Ответ <CRISTIANO>
В то, что играет Хетафе в принципе нельзя назвать футболом. Жду, когда они вылетят.
Долго ждёшь
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TiNO
Недавно совсем "Хетафе" с Бордаласом играл в еврокубках. И все нейтральные болельщики буквально плевались от его стиля игры.
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Александр Молев
Это критика судейства,ало. Теперь до конца сезона будут вспоминать матч с Барселоной.
А воз и ныне будет там...
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Роман
Играть в регби — это не про футбол. В матче даже не автобус был. Только в конце 2 тайма судья начал хотя бы немного обращать внимание на мерзкую игру Хетафе.
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