Инфантино о 32 командах на женском ЧМ: «Критики твердили, что будут счета по 15:0, но ФИФА снова оказалась права. Мы инвестировали миллиард долларов в развитие футбола в мире»

Глава ФИФА назвал успешным шагом расширение женского ЧМ до 32 команд.

Турнир совместно принимают Австралия и Новая Зеландия. Финал с участием Англии и Испании пройдет 20 августа.

« была права. Мы инвестировали миллиард долларов в развитие футбола по всему миру, и особое внимание уделялось женскому футболу.

Мы сделали это вопреки коронавирусу, который повлиял на всех нас. Женский футбол был жив даже в самые трудные времена. И мы решили увеличить количество команд на чемпионате мира до 32.

Помню, когда мы решили сделать это, привычные критики, которых становится все меньше и меньше, говорили, что это не сработает, что уровень сборных слишком разный. Они твердили, что будут счета по 15:0, и это плохо скажется на женском футболе.

Как это часто бывает в последние годы, ФИФА снова оказалась права. У нас было восемь команд-дебютанток на турнире, было много стран по всему миру, которые вдруг осознали, что у них появился шанс принять участие в чемпионате мира», – ответил критикам .

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