Инфантино о 32 командах на женском ЧМ: «Критики твердили, что будут счета по 15:0, но ФИФА снова оказалась права. Мы инвестировали миллиард долларов в развитие футбола в мире»

Теги женский футбол ФИФА сборная Англии жен Джанни Инфантино сборная Испании жен календарь ЧМ по футболу среди женщин деньги коронавирус регламент Футбол

Глава ФИФА назвал успешным шагом расширение женского ЧМ до 32 команд.

Турнир совместно принимают Австралия и Новая Зеландия. Финал с участием Англии и Испании пройдет 20 августа.

«ФИФА была права. Мы инвестировали миллиард долларов в развитие футбола по всему миру, и особое внимание уделялось женскому футболу.

Мы сделали это вопреки коронавирусу, который повлиял на всех нас. Женский футбол был жив даже в самые трудные времена. И мы решили увеличить количество команд на чемпионате мира до 32.

Помню, когда мы решили сделать это, привычные критики, которых становится все меньше и меньше, говорили, что это не сработает, что уровень сборных слишком разный. Они твердили, что будут счета по 15:0, и это плохо скажется на женском футболе.

Как это часто бывает в последние годы, ФИФА снова оказалась права. У нас было восемь команд-дебютанток на турнире, было много стран по всему миру, которые вдруг осознали, что у них появился шанс принять участие в чемпионате мира», – ответил критикам Джанни Инфантино.

Женский ЧМ шумит! Призовые – 150 млн долларов, 54 млн телезрителей в Китае, рекорды аудитории в Австралии

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TiNO
Ага, половина матчей вообще без голов, и кому такое интересно?
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ TiNO
Ага, половина матчей вообще без голов, и кому такое интересно?
Для Евсеева
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ovsyankin
Всех переиграл гений, смотреть на 0-0 и женскую беготню -топ 👍👍
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
А вы ещё и критиков нашли? Только садомазохист будет на это смотреть.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima_Sushkov
Существует женский ЧМ?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Глядя на то что щас творят Инфантино с Чеферином, мне кажется что Блаттер, с Платини были лишь мелкими мошенниками
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joe Rage
Ответ TiNO
Ага, половина матчей вообще без голов, и кому такое интересно?
да, я посмотрел несколько матчей. тактическая выучка ещё куда ни шло, а мастерство завершения атак настолько низкое, что забивают, как правило, мало. скукота
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паровоз19
Эти всё о бабках думают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hilperico
Из 7 дополнительных команд 3 из Европы, 3 из Северной Америки, 1 из Африки. Кто в такой обстановке мог говорить про 15:0?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael Allakhverdyan
Смотрел минут 5 Франция-Австралия, больше 2-3 точных пасов у них сделать не получалось. Их реально 15 летние пацаны по 10-0 обыграют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий