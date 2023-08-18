«МЮ» составил план по возвращению Гринвуда. Там прописано, как его фотографировать на тренировках и как тен Хагу отвечать на вопросы журналистов

«Манчестер Юнайтед» составил план по возвращению Мэйсона Гринвуда.

По данным The Athletic, план настолько проработан, что «МЮ» подготовил документы с описанием того, какие снимки должны быть сделаны с игроком во время тренировок, и спланировал, как тренер Эрик тен Хаг должен отвечать на вопросы журналистов.

Кроме того, в документах перечисляются отдельные футбольные обозреватели, журналисты и политики, и указано, будут ли они за или против реинтеграции Гринвуда.

В плане эти люди были разделены на категории: «поддерживающие», «непредвзято настроенные» и «враждебно настроенные». В документе также указан ряд благотворительных организаций, занимающихся проблемами домашнего насилия, которые, как ожидается, будут «враждебно настроены».

Напомним, в феврале этого года с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании своей девушки. Он не играл с января 2022 года.

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