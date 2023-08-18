«МЮ» составил план по возвращению Гринвуда. Там прописано, как его фотографировать на тренировках и как тен Хагу отвечать на вопросы журналистов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Мэйсон Гринвуд Футбол

«Манчестер Юнайтед» составил план по возвращению Мэйсона Гринвуда.

По данным The Athletic, план настолько проработан, что «МЮ» подготовил документы с описанием того, какие снимки должны быть сделаны с игроком во время тренировок, и спланировал, как тренер Эрик тен Хаг должен отвечать на вопросы журналистов.

Кроме того, в документах перечисляются отдельные футбольные обозреватели, журналисты и политики, и указано, будут ли они за или против реинтеграции Гринвуда.

В плане эти люди были разделены на категории: «поддерживающие», «непредвзято настроенные» и «враждебно настроенные». В документе также указан ряд благотворительных организаций, занимающихся проблемами домашнего насилия, которые, как ожидается, будут «враждебно настроены».

Напомним, в феврале этого года с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании своей девушки. Он не играл с января 2022 года.

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20 комментариев

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Эдвард Джеймс Кенуэй
От создателей - в толерантном обществе мы не делим людей по сортам
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-6
+17
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flash166
В любом случае достоин второго шанса
+15
-3
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CriminalJoint62
Не понимаю враждебного настроя по отношению к Гринвуду. Вон его женщина сама вернулась, еще и ребенка ему родила. А то что было, это их личное. Все равно ей жить с ним, а не каким-то фанатам из Мумбаи
+10
-3
+7
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Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг журналисту на вопрос о Гринвуде:
Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе
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Аморалинни
Но тоталитаризм в России, не путайте)))
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Under
Ответ screenager
Столько разговоров о нем, но сможет ли он вернуться на прежний после 1.5 лет без игр и толковых тренировок?
всяко не хуже Антони будет
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Alex Legend
И эти ребята за инклюзивность и равноправие, но общественного порицания все ой как боятся. Коммунизм наоборот.
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Dm Kznts
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг журналисту на вопрос о Гринвуде: Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе
а так и надо )
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Усатый КозлоБык ©
Тащи мейси 🤠🙏
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BZB
Да отвяжитесь вы уже все от пацана. От такого плана ему точно крышу снесет.
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Bego Yusupov
нихрена себе
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screenager
Столько разговоров о нем, но сможет ли он вернуться на прежний после 1.5 лет без игр и толковых тренировок?
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Bishkek Manutd
Глори Глори Ман.Юнайтед - голосом комментатора PES 2013)
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Любезный Коссутий
спецоперация по возвращению Грини
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Тимур Кабиров
Ответ screenager
Столько разговоров о нем, но сможет ли он вернуться на прежний после 1.5 лет без игр и толковых тренировок?
молодой, форму вернуть точно сможет
плюс это талант такого калибра, что попытаться стоит в любом случае
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