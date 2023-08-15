ЧМ-2023 среди женщин. 1/2 финала. Испания против Швеции, Австралия сыграет с Англией

Теги результаты женский футбол сборная Англии жен сборная Швеции жен чемпионат мира среди девушек сборная Испании жен сборная Австралии жен ЧМ по футболу среди женщин Футбол

На чемпионате мира-2023 среди женщин пройдут матчи 1/2 финала.

В пятницу Испания сыграет со Швецией. 

В среду Австралия будет противостоять Англии. 

Турнир совместно принимают Австралия и Новая Зеландия. Финальный матч пройдет 20 августа.

ЧМ-2023 среди женщин

1/2 финала

15 августа (вторник)

Испания – Швеция – 11:00

16 августа (среда)

Австралия – Англия – 13:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Испания на классе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий