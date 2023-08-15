ЧМ-2023 среди женщин. 1/2 финала. Испания против Швеции, Австралия сыграет с Англией
На чемпионате мира-2023 среди женщин пройдут матчи 1/2 финала.
В пятницу Испания сыграет со Швецией.
В среду Австралия будет противостоять Англии.
Турнир совместно принимают Австралия и Новая Зеландия. Финальный матч пройдет 20 августа.
1/2 финала
15 августа (вторник)
Испания – Швеция – 11:00
16 августа (среда)
Австралия – Англия – 13:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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