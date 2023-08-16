Харри Кейн: «Играя в «Баварии», ты обязан побеждать и каждый год выигрывать титулы. Рад бросить себе этот вызов»

Теги Бавария Вердер Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн поделился ожиданиями от первого сезона в «Баварии».

«Многие говорят о трофеях как о том, зачем я пришел сюда, но в конечном счете я пришел сюда, чтобы совершенствоваться, ощущать давление от необходимости выигрывать титулы каждый год, далеко заходить в Лиге чемпионов и доводить себя до предела.

Если вы выигрываете матчи, завоевываете титулы, побеждаете в Лиге чемпионов – а я играю в атаке и, вероятно, буду забивать голы, – это позволит завоевать индивидуальные награды в дальнейшем.

Но все это зависит от того, чего вы достигаете как команда. На этом я сосредоточен в первую очередь, и это начнется уже в пятницу.

У нас впереди долгий сезон. На «Баварию» оказывается большое давление, чтобы выиграть чемпионат и далеко пройти в Лиге чемпионов, и я рад бросить себе этот вызов.

Играя в таком клубе, как «Бавария», ты должен побеждать. В этом нет никаких сомнений. Если ты не выигрываешь или выступаешь плохо, в тебе будут сомневаться. Я справлялся с этим на протяжении всей своей карьеры, будь то в «Тоттенхэме» или в сборной Англии.

Начиная новый сезон, всегда хочется хорошо стартовать. Первая игра на выезде будет тяжелой, но если мы сможем победить, то обретем уверенность», – сказал Кейн.

«Бавария» откроет сезон Бундеслиги гостевой игрой с «Вердером» 18 августа.

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25 комментариев

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Shadow1882
Вызовом будет ничего не выиграть с Баварией. А внутренние титулы это не проблема как раз
+26
-3
+23
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blаncо
Противостояние Севильи vs Моуриньо ничто по сравнению с этим. Магия Кейна против 12-й подряд Бундеслиги Баварии
+12
-1
+11
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Rio (BLR)
)
когда с первого матча взялся за добычу титулов...
+6
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Собиратель хаоса
Ответ Shadow1882
Вызовом будет ничего не выиграть с Баварией. А внутренние титулы это не проблема как раз
Как показала первая игра Гарри, даже это может быть проблемой😄
+6
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Н.Ф.
Титулы разбегаются как тараканы.
+5
0
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mascinista
Ну не знаю. Вызов это взять лигу за Лестер. А тут вызов не обосраться только.
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Максим Черкашин
Рад бросить себе этот вызов. Чтобы Бавария ничего не выиграла?:))))
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Overkiller
Ответ Shadow1882
Вызовом будет ничего не выиграть с Баварией. А внутренние титулы это не проблема как раз
Лейпциг так не думает.
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Direct free kick
Ответ Xabi Alonso78
Тухель может запросто слить чемпионат Лейпцигу
Сильно вряд ли
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bel01
Ответ Xabi Alonso78
Тухель может запросто слить чемпионат Лейпцигу
И не только. Дортмунду и даже Юниону, хотя последнее наименее вероятно.
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Даниил Гутин
Ответ blаncо
Противостояние Севильи vs Моуриньо ничто по сравнению с этим. Магия Кейна против 12-й подряд Бундеслиги Баварии
И всё же надо быть гением уровня Антона Заболотного, чтобы её не выиграть, если Боруссия сыграет столь же "шедеврально", как и в прошлом году
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Analjinn
Вызов - бгг.
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bel01
Тухель не согласен с Кейном, и вскоре докажет ему, что Бавария в какой-то сезон легко может остаться без единого титула.
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aleksandrsemizorov
А вообще Чопо-мотинг топ
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aleksandrsemizorov
Как бы не закончил в Баварии🥺
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Нужно было устраивать обмен Харри на Тухеля. Тухеля в Тоттэнхем, а Харри в Баварию. Тогда, шансы на трофеи были бы.
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songbilong
Харри Кейн и титулы антонимы
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Bozqurd_Idel_Ural_
Настоящий вызов для Харри как для англичанина это выучить немецкий. Посмотрим, насколько он уважает Германию и ее культуру, или же окажется типичным англоговорящим, который и 3 слов на иностранном связать не может
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Паша
После Флика Бавария вообще не выглядит непобедимой, даже внутри Германии
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Собиратель хаоса
"Рад бросить себе этот вызов! И подарить надежду» - утер слезу Гарри.
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llolishe
Но у Де Лигта другое мнение на этот счет
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Xabi Alonso78
Тухель может запросто слить чемпионат Лейпцигу
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oka79410
Харри заслужил титулы своей карьерой. "Бавария" подходящее место для этого
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