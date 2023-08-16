Харри Кейн: «Играя в «Баварии», ты обязан побеждать и каждый год выигрывать титулы. Рад бросить себе этот вызов»

Харри Кейн поделился ожиданиями от первого сезона в «Баварии».

«Многие говорят о трофеях как о том, зачем я пришел сюда, но в конечном счете я пришел сюда, чтобы совершенствоваться, ощущать давление от необходимости выигрывать титулы каждый год, далеко заходить в и доводить себя до предела.

Если вы выигрываете матчи, завоевываете титулы, побеждаете в Лиге чемпионов – а я играю в атаке и, вероятно, буду забивать голы, – это позволит завоевать индивидуальные награды в дальнейшем.

Но все это зависит от того, чего вы достигаете как команда. На этом я сосредоточен в первую очередь, и это начнется уже в пятницу.

У нас впереди долгий сезон. На «Баварию» оказывается большое давление, чтобы выиграть чемпионат и далеко пройти в Лиге чемпионов, и я рад бросить себе этот вызов.

Играя в таком клубе, как « », ты должен побеждать. В этом нет никаких сомнений. Если ты не выигрываешь или выступаешь плохо, в тебе будут сомневаться. Я справлялся с этим на протяжении всей своей карьеры, будь то в « » или в сборной Англии.

Начиная новый сезон, всегда хочется хорошо стартовать. Первая игра на выезде будет тяжелой, но если мы сможем победить, то обретем уверенность», – сказал .

«Бавария» откроет сезон Бундеслиги гостевой игрой с «Вердером» 18 августа.

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