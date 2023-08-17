Хавбек «Оренбурга» Вера: «Уровень лиги и футбола в России гораздо выше, чем в Саудовской Аравии»

Теги премьер-лига Россия Ахмат высшая лига Саудовская Аравия Оренбург Матч ТВ Лукас Вера I Камило Рейжерс Футбол

Лукас Вера сравнил уровень чемпионатов России и Саудовской Аравии.

– Помнишь тот момент, когда тебе предложили переехать в Оренбург? Что первое ты услышал или прочитал про этот город?

– Помню, что у меня перед трансфером почти был решен вопрос о переходе в «Уракан». Должен был уйти в другую аргентинскую команду. И в этот момент мне приходит два предложения: из Оренбурга и Саудовской Аравии.

С Россией все продвигалось очень быстро в течение пяти дней, но потом наступило небольшое молчание. Уже даже был готов уехать на Ближний Восток, но мы с агентом вернулись к варианту с Россией, диалог возобновился.

Уровень лиги и футбола в России гораздо выше, чем в Саудовской Аравии.

– Каково тебе сейчас наблюдать за Саудовской Аравией?

– Сейчас у них много элитных трансферов, которые повышают уровень чемпионата. Но когда я сделал свой выбор в пользу России, считаю, что не ошибся.

– Не жалеешь о своем решении? Если сейчас смотреть на развитие.

– Нет, ни в коем случае не жалею.

– Сравни уровень лиг на данный момент. После всех трансферов.

– Сложно. Но скажу так: совсем недавно в «Ахмат» перешел бразилец, который играл в «Лионе». Это говорит о продолжающемся развитии РПЛ, – заявил полузащитник.

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10 комментариев

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Артём Амирджанян
Ну если просто рассуждать, без всех этих звёзд перешедших в Саудовскую Аравии, их Премьер лига точно слабее РПЛ.
+9
-3
+6
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Партизанен
Он в первой лиге не играл, не честно
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Marienburg
Спасибо, утешил
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Клирик
С этого сезона уже точно нет))
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