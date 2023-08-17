Хавбек «Оренбурга» Вера: «Уровень лиги и футбола в России гораздо выше, чем в Саудовской Аравии»

Лукас Вера сравнил уровень чемпионатов России и Саудовской Аравии.

– Помнишь тот момент, когда тебе предложили переехать в ? Что первое ты услышал или прочитал про этот город?

– Помню, что у меня перед трансфером почти был решен вопрос о переходе в «Уракан». Должен был уйти в другую аргентинскую команду. И в этот момент мне приходит два предложения: из Оренбурга и Саудовской Аравии.

С Россией все продвигалось очень быстро в течение пяти дней, но потом наступило небольшое молчание. Уже даже был готов уехать на Ближний Восток, но мы с агентом вернулись к варианту с Россией, диалог возобновился.

Уровень лиги и футбола в России гораздо выше, чем в Саудовской Аравии.

– Каково тебе сейчас наблюдать за Саудовской Аравией?

– Сейчас у них много элитных трансферов, которые повышают уровень чемпионата. Но когда я сделал свой выбор в пользу России, считаю, что не ошибся.

– Не жалеешь о своем решении? Если сейчас смотреть на развитие.

– Нет, ни в коем случае не жалею.

– Сравни уровень лиг на данный момент. После всех трансферов.

– Сложно. Но скажу так: совсем недавно в «Ахмат» перешел бразилец, который играл в «Лионе». Это говорит о продолжающемся развитии , – заявил полузащитник.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?