«Ахмат» купил хавбека «Лиона» Камило за 800 тысяч евро. Контракт – на 3 года

Полузащитник «Лиона» Камило Рейжерс перешел в «Ахмат».

Клуб из Грозного объявил о подписании 24-летнего бразильца. Он подписал контракт на 3 года. По информации журналиста Вене Касагранде, «Ахмат» заплатил 800 тысяч евро за игрока. « » также получит 20% от суммы дальнейшей продажи опорного полузащитника.

присоединился к французскому клубу в 2020 году, но с тех про не провел ни одного матча за основную команду. Он играл на правах аренды за бразильскую «Куябу» и бельгийский «Моленбек».

Статистику хавбека можно найти здесь.

Фото: https://fc-akhmat.ru/

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER