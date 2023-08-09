«Ахмат» купил хавбека «Лиона» Камило за 800 тысяч евро. Контракт – на 3 года

Теги Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Ахмат Камило Рейжерс Футбол

Полузащитник «Лиона» Камило Рейжерс перешел в «Ахмат».

Клуб из Грозного объявил о подписании 24-летнего бразильца. Он подписал контракт на 3 года. По информации журналиста Вене Касагранде, «Ахмат» заплатил 800 тысяч евро за игрока. «Лион» также получит 20% от суммы дальнейшей продажи опорного полузащитника. 

Камило присоединился к французскому клубу в 2020 году, но с тех про не провел ни одного матча за основную команду. Он играл на правах аренды за бразильскую «Куябу» и бельгийский «Моленбек». 

Статистику хавбека можно найти здесь

Фото: https://fc-akhmat.ru/

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12 комментариев

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ParvizLNDRreal
Всегда удивляют трансферы Ахмата в хорошем смысле
+21
0
+21
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trav
Ахмат (насквозь под санкциями) спокойно берет игрока во ФРанции.
А остальные нам в уши льют как это сложно
+10
-1
+9
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Ivan Balashov
Ответ Даниил Блуман
Бразилец перепутал Ахмат с Саудовской аравией)
Кадыровская Ахматия.
+6
0
+6
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antitoxic
Ответ che kaif
Который во Франции сыграл 0 матчей))
Деньги то французам платить надо, без разницы сколько он там играл
+5
0
+5
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Даниил Блуман
Бразилец перепутал Ахмат с Саудовской аравией)
+6
-2
+4
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RWMen
Ответ che kaif
Который во Франции сыграл 0 матчей))
Логика на -80 уровне
+1
0
+1
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noti22
Камило Вово
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Сибирский литовец
Сразу бы писали , что он запасной в Лионе )
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DroDmit11
Ни одного матча за Лион
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Какмило
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RWMen
Вот это карьерный взлет!
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