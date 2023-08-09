«Ахмат» купил хавбека «Лиона» Камило за 800 тысяч евро. Контракт – на 3 года
Полузащитник «Лиона» Камило Рейжерс перешел в «Ахмат».
Клуб из Грозного объявил о подписании 24-летнего бразильца. Он подписал контракт на 3 года. По информации журналиста Вене Касагранде, «Ахмат» заплатил 800 тысяч евро за игрока. «Лион» также получит 20% от суммы дальнейшей продажи опорного полузащитника.
Камило присоединился к французскому клубу в 2020 году, но с тех про не провел ни одного матча за основную команду. Он играл на правах аренды за бразильскую «Куябу» и бельгийский «Моленбек».
Статистику хавбека можно найти здесь.
Фото: https://fc-akhmat.ru/
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