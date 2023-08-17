Бистрович вернулся в ЦСКА и восстанавливается после операции. В прошлом сезоне хавбек был в «Лечче» и «Фортуна Ситтард»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Кристиян Бистрович Здоровье Футбол

Кристиян Бистрович вернулся в расположение ЦСКА.

В заявлении клуба говорится, что полузащитник будет восстанавливаться после операции под наблюдением клубных врачей.

В прошлом сезоне хорватский футболист поиграл за «Лечче» и «Фортуна Ситтард». В чемпионате Нидерландов он отметился одним голом.

Подробно со статистикой Бистровича можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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Ivan Balashov
А вот и усиление подъехало.
+30
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Temka Nok
Я уже забыл про него...
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Tony.B.
Топ! Очень пригодится.
+12
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Serge Vendino
Ответ <CRISTIANO>
Круто, когда приезжают футболисты сами восстанавливаться в бывший клуб, значит доверяют врачам и коллективу. В свое время в Спартаке помогли Видичу восстановиться и стать топом в МЮ, Тьяго Сильве помогли спасти жизнь в Динамо и тоже стать одним из лучших.
Почему бывший? Он после аренды вернулся в клуб, где еще находится на контракте
+7
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+7
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Olga.t
Я рада возвращению Бистровича, восстанавливай здоровье, Кристиян!
+8
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Татьяна Пегова
Хоть скамейка будет длиннее
+4
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ICE78
Ответ Антимосковский
все еще не понимаю, почему его так любят фанаты цска, смотрел очень много матчей с его участием, в том числе в еврокубках, где он был деклассирован, игрок без сильных мест, но не как топовые бокс-ту-боксы, а просто днарь, не одаренный ни отбором, ни пасом, ни видением поля, максимум можно использовать как затычку в центре поля, но ведь воспринимается он как толковый лег чуть ли не уровня Вернблума, хотя не лучше условного общепризнанно слабого Стоцкого)) Бийол, кстати, туда же, оба вестники нелучших времен ЦСКА.
Он удар приличный имеет в отличие от многих профессиональных футболистов, которые хотят вести мяч в ворота, но очень часто это не получается.
+3
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Алексей Лебедев
Класс! Удары у него пушка!!! Помню его голы. Удачи Кристиану!
+3
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Nik Yeremich
получается замена Бахе, если так посудить, да и Медине тоже
+2
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Артём Амирджанян
Трансферы отменяются, состав укомплектован
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Алексей Лебедев
Ответ Антимосковский
да, тоже помню его легендарные 6 голов за 5 лет в чемпионате!
Но зато каких!))) Главное, чтобы Валентинович его встроил в игру.
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Pavel Mosenkov
Надеюсь, что он приехал не только ради хороших докторов.
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Петр Дьяконов
кто. там просил трансферы на вход? 😆😆😆
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Пушка_Кутепова
Курсы повышения квалификации прошел
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Лучший скаут ЦСКА
Работаю в поте лица
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Серёга Соколов
Вот вообще не вижу его в составе. С нынешним центром поля,вместо кого его выпускать? Его бы продать ляма за 4,и было б норм. Ну либо будет очередная аренда.
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Адекват по будням
Очень рад что вернулся. Для ротации самое то. Сезон длинный - пригодится
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[ADO]
Издалека с Бахой и не отличишь))
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.ru
с возвращением, Кристи...
что то мне подсказывает что общий язык с Федотовым они найдут...
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Kimbo Slice
Ответ Антимосковский
все еще не понимаю, почему его так любят фанаты цска, смотрел очень много матчей с его участием, в том числе в еврокубках, где он был деклассирован, игрок без сильных мест, но не как топовые бокс-ту-боксы, а просто днарь, не одаренный ни отбором, ни пасом, ни видением поля, максимум можно использовать как затычку в центре поля, но ведь воспринимается он как толковый лег чуть ли не уровня Вернблума, хотя не лучше условного общепризнанно слабого Стоцкого)) Бийол, кстати, туда же, оба вестники нелучших времен ЦСКА.
Бред сумашедшего
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<CRISTIANO>
Круто, когда приезжают футболисты сами восстанавливаться в бывший клуб, значит доверяют врачам и коллективу.
В свое время в Спартаке помогли Видичу восстановиться и стать топом в МЮ, Тьяго Сильве помогли спасти жизнь в Динамо и тоже стать одним из лучших.
+2
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Санс
Вот Бистрович, это уже тема хорошая, ждëм выздоровления! 🔴🔵
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ICE78
Ответ Антимосковский
да, тоже помню его легендарные 6 голов за 5 лет в чемпионате!
Так ему и играть на постоянной основе не давали особо.
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Серёга Соколов
Ответ Александр Сачков
Ну хотя бы для комплекта. У них же травма на травме.
Для комплекта,уж лучше свою молодёжь наигрывать пока еврокубков нету,нежели легов держать для ротации. Я понимаю он бы был ЖБ игрок основы,но он не выиграет конкуренцию у Мендеса,Здьелара,Облякова,Кучаева. Да даже Муха в центре поля может выйти,центр есть кем ротировать
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Антимосковский
Ответ Егор Егор
Тяжело забивать 20, играя в опорной зоне, еще и в Лечче. Википедию хоть открой, вкладку карьера, не будь таким... легендарным.
так он ни в Лечче, ни в ЦСКА не забивал, смысл ему это в заслугу ставить?
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