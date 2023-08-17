Бистрович вернулся в ЦСКА и восстанавливается после операции. В прошлом сезоне хавбек был в «Лечче» и «Фортуна Ситтард»

Кристиян Бистрович вернулся в расположение ЦСКА.

В заявлении клуба говорится, что полузащитник будет восстанавливаться после операции под наблюдением клубных врачей.

В прошлом сезоне хорватский футболист поиграл за «Лечче» и «Фортуна Ситтард». В чемпионате Нидерландов он отметился одним голом.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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