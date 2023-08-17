Бистрович вернулся в ЦСКА и восстанавливается после операции. В прошлом сезоне хавбек был в «Лечче» и «Фортуна Ситтард»
Кристиян Бистрович вернулся в расположение ЦСКА.
В заявлении клуба говорится, что полузащитник будет восстанавливаться после операции под наблюдением клубных врачей.
В прошлом сезоне хорватский футболист поиграл за «Лечче» и «Фортуна Ситтард». В чемпионате Нидерландов он отметился одним голом.
Подробно со статистикой Бистровича можно ознакомиться здесь.
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что то мне подсказывает что общий язык с Федотовым они найдут...
В свое время в Спартаке помогли Видичу восстановиться и стать топом в МЮ, Тьяго Сильве помогли спасти жизнь в Динамо и тоже стать одним из лучших.