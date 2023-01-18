Хавбек ЦСКА Бистрович перешел в нидерландскую «Фортуну» на правах аренды. Он играл за «Лечче»

Теги ЦСКА высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия серия А Италия трансферы Лечче Фортуна Ситтард Кристиян Бистрович Футбол

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в Нидерландах.

Минувшим летом 24-летний хавбек перешел в «Лечче» на правах аренды с правом выкупа. Сегодня итальянский клуб сообщил, что Бистрович переходит в «Фортуну» Ситтард, где тоже будет выступать на правах аренды.

«Лечче» сообщил, что разрешил Бистровичу улететь в Москву, чтобы завершить переход.

«Фортуна» Ситтард занимает 12-е место в таблице чемпионата Нидердандов. У клуба 16 очков после 16 матчей.

В этом сезоне игрок провел 11 матчей за «Лечче» в Серии А. Его полную статистику можно найти здесь.

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5 комментариев

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*BG*
Удачи Кристиану в новом клубе и чемпионате. С ЦСКА у него, почему-то, не складывается. Хотя, можно было бы его попробовать при Федотове. Тот же Зделлар ничем не лучше Бистровича, да и Мендес тоже не особо впечатляет, пока. Вероятно, есть какие-то неигровые причины, из-за которых его гоняют по арендам.
+2
0
+2
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Ислам Гасанов
Ответ Даниил Нестрогаев
Чего?!
Имею ввиду что играл за аутсайдера из Серии А ,а теперь будет играть за аутсайдера из Чемп Нидерландов то есть падает все ниже и ниже. Что не понятного?
+1
0
+1
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Даниил Нестрогаев
Ответ Ислам Гасанов
Что то он все ниже и ниже падает, жаль а ведь хороший игрок надеюсь сможет перезапустить свою карьеру
Чего?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ислам Гасанов
Что то он все ниже и ниже падает, жаль а ведь хороший игрок надеюсь сможет перезапустить свою карьеру
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Повышение за повышением.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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