Хавбек ЦСКА Бистрович перешел в нидерландскую «Фортуну» на правах аренды. Он играл за «Лечче»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в Нидерландах.

Минувшим летом 24-летний хавбек перешел в «Лечче» на правах аренды с правом выкупа. Сегодня итальянский клуб сообщил, что Бистрович переходит в «Фортуну» Ситтард, где тоже будет выступать на правах аренды.

«Лечче» сообщил, что разрешил Бистровичу улететь в Москву, чтобы завершить переход.

«Фортуна» занимает 12-е место в таблице чемпионата Нидердандов. У клуба 16 очков после 16 матчей.

В этом сезоне игрок провел 11 матчей за « » в Серии А. Его полную статистику можно найти здесь.