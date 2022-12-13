Кристиян Бистрович: «Зенит» – не гегемон. Интересно посмотреть их гонку за чемпионство с ЦСКА и «Спартаком»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Кристиян Бистрович Футбол

Кристиян Бистрович заявил, что не считает «Зенитом» явным лидером в Мир РПЛ.

– За РПЛ следишь?

– Да. Если нет игр и тренировок, смотрю чемпионат России. В основном, конечно, игры любимой команды – ЦСКА. Всегда уделяю этому время.

– Кого бы ты для себя отметил в новом составе?

– Отметил бы всю команду. Если собрать все индивидуальности вместе – этот ЦСКА будет лучшим.

В каждом матче любой может взять на себя ответственность, сделать отличный пас или забить важный гол. Все в ЦСКА борются не за себя, а за партнера и команду – и не только на поле, но и за пределами. Приятно это видеть.

– «Зенит» гегемон в РПЛ? ЦСКА ему конкурент?

– В последние годы «Зенит» – фаворит, да. Но не гегемон.

Интересно будет посмотреть их гонку за чемпионство с ЦСКА и «Спартаком» – и в ближайших сезонах, и этой весной.

Борьба будет жесткой до самого конца. Мне хочется, чтобы чемпионом стал ЦСКА! – сказал полузащитник, играющий за «Лечче» на правах аренды.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные