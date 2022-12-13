Кристиян Бистрович: «Зенит» – не гегемон. Интересно посмотреть их гонку за чемпионство с ЦСКА и «Спартаком»
Кристиян Бистрович заявил, что не считает «Зенитом» явным лидером в Мир РПЛ.
– За РПЛ следишь?
– Да. Если нет игр и тренировок, смотрю чемпионат России. В основном, конечно, игры любимой команды – ЦСКА. Всегда уделяю этому время.
– Кого бы ты для себя отметил в новом составе?
– Отметил бы всю команду. Если собрать все индивидуальности вместе – этот ЦСКА будет лучшим.
В каждом матче любой может взять на себя ответственность, сделать отличный пас или забить важный гол. Все в ЦСКА борются не за себя, а за партнера и команду – и не только на поле, но и за пределами. Приятно это видеть.
– «Зенит» гегемон в РПЛ? ЦСКА ему конкурент?
– В последние годы «Зенит» – фаворит, да. Но не гегемон.
Интересно будет посмотреть их гонку за чемпионство с ЦСКА и «Спартаком» – и в ближайших сезонах, и этой весной.
Борьба будет жесткой до самого конца. Мне хочется, чтобы чемпионом стал ЦСКА! – сказал полузащитник, играющий за «Лечче» на правах аренды.
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