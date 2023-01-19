ЦСКА подтвердил, что Бистрович перешел в нидерландскую «Фортуну» в аренду с правом выкупа
ЦСКА подтвердил, что Кристиян Бистрович проведет остаток сезона в чемпионате Нидерландов.
Минувшим летом 24-летний хавбек перешел в «Лечче» на правах аренды с правом выкупа. Сегодня ЦСКА сообщил, что игрок договорился с итальянским клубом о досрочном прекращении аренды и перешел в «Фортуну» Ситтард.
Там Бистрович будет выступать на правах аренды с правом выкупа.
«Фортуна» Ситтард занимает 12-е место в таблице чемпионата Нидердандов. У клуба 16 очков после 16 матчей.
В этом сезоне игрок провел 11 матчей за «Лечче» в Серии А. Его полную статистику можно найти здесь.
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