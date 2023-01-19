ЦСКА подтвердил, что Бистрович перешел в нидерландскую «Фортуну» в аренду с правом выкупа

ЦСКА подтвердил, что проведет остаток сезона в чемпионате Нидерландов.

Минувшим летом 24-летний хавбек перешел в «Лечче» на правах аренды с правом выкупа. Сегодня ЦСКА сообщил, что игрок договорился с итальянским клубом о досрочном прекращении аренды и перешел в «Фортуну» Ситтард.

Там Бистрович будет выступать на правах аренды с правом выкупа.

«Фортуна» занимает 12-е место в таблице чемпионата Нидердандов. У клуба 16 очков после 16 матчей.

В этом сезоне игрок провел 11 матчей за « » в Серии А. Его полную статистику можно найти здесь.