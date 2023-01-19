ЦСКА подтвердил, что Бистрович перешел в нидерландскую «Фортуну» в аренду с правом выкупа

Теги ЦСКА высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия серия А Италия Лечче Фортуна Ситтард Кристиян Бистрович Футбол

ЦСКА подтвердил, что Кристиян Бистрович проведет остаток сезона в чемпионате Нидерландов.

Минувшим летом 24-летний хавбек перешел в «Лечче» на правах аренды с правом выкупа. Сегодня ЦСКА сообщил, что игрок договорился с итальянским клубом о досрочном прекращении аренды и перешел в «Фортуну» Ситтард.

Там Бистрович будет выступать на правах аренды с правом выкупа.

«Фортуна» Ситтард занимает 12-е место в таблице чемпионата Нидердандов. У клуба 16 очков после 16 матчей.

В этом сезоне игрок провел 11 матчей за «Лечче» в Серии А. Его полную статистику можно найти здесь.

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1 комментарий

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Dmitry Orlov
Однако. Это уже четвёртая аренда, а перешёл в ЦСКА он уже почти 5 лет назад. А ведь ему всего-то 24, и вроде как молодой и перспективный.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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