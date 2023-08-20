В рамках второго тура Ла Лиги действующий чемпион «Барселона» примет «Кадис». Игра пройдет 20 августа в Барселоне на олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

Сине-гранатовые потеряли очки в первом туре и в домашней игре получили статус явного фаворита. Не в пользу «Кадиса» говорит и статистика личных встреч. Команда всего один раз обыграла сине-гранатовых в гостях.

В сезоне 2022/2023 «Барселона» дважды обыграла «Кадис». Подопечные Хави были сильнее 2:0 на домашней арене и 4:0 в гостях. Всего команды сыграли 30 раз в рамках Ла Лиги: 21 победа «Барселоны», 5 ничьи и 4 поражения. Разница голов 65:18 в пользу сине-гранатовых. На дистанции в 10 игр у «Барселоны» 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения. В четырех последних матчах как минимум одна команда не забивала. На домашней арене у «Барселоны» 8 побед в 10 играх при одной ничьей и одном поражении. Обе потери очков пришлись на три последние матча. В 7 из 10 играх «Барселона» забила «Кадису» более гола.

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Рекомендованная ставка: ИТБ1,5 «Барселоны», победа «Барселоны», сухая победа «Барселоны», ИТМ0,5 «Кадиса».

Барселона

«Барселона» начала защиту чемпионского титула с гостевой ничьей с «Хетафе». Уже в концовке первого тайма Рафинья оставил команду в меньшинстве. На 38 минуте он получил желтую карточку, а на 42 заработал удаление. «Хетафе» недолго играл в большинстве. На 57 минуте нападающий Хайме Мата получил вторую желтую и уравнял составы. Всего хозяева получили 8 желтых карточек. «Барселона» доигрывала матч без главного тренера. Хави был удален на 70 минуте. к основному времени матча было добавлено 15 минут.

В первом туре Ла Лиги дебютировал полузащитник Илкай Гюндоган. Экс-игрок «Манчестер Сити» провел на поле 79 минут. Защитник Иньиго Мартинес не попал в заявку на матч. 32-летний футболист пришел в команду из «Атлетика» свободным агентом.

Результаты «Барселоны» в пяти играх:

Ла Лига, «Хетафе» — «Барселона» 0:0;

Кубок Жоана Гампера, «Барселона» — «Тоттенхэм» 4:2;

Товарищеский, «Милан» — «Барселона» 0:1;

Товарищеский, «Барселона» — «Реал» 3:0;

Товарищеский, «Арсенал» — «Барселона» 5:3.

На официальном уровне у сине-гранатовых пять побед, ничья и четыре поражения в 10 играх. Разница голов 17:11. На домашней арене у «Барселоны» семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 15:7.

Интересные статистические факты по игре «Барселоны»:

«Барселона» не пропускает в 7 из 10 домашних матчах;

«Барселона» выиграла всего один из пяти матчей в Ла Лиге;

«Барселона» не пропускает в 8 из 10 домашних играх в Ла Лиге;

«Барселона» забивает в 9 из 10 матчах чемпионата на домашней арене;

«Барселона» забивает во втором тайме в 4 домашних встречах;

«Барселона» победила в 15 из 18 играх в чемпионате;

«Барселона» забивает последней в 5 домашних играх.

В прошлом сезоне сине-гранатовые выиграли Суперкубок Испании и стали чемпионом Ла Лиге. В Кубке страны команда вылетела в полуфинале, в Лиге Европы завершила выступление в 1/16 финала.

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Кадис

В первом туре нового сезона «Кадис» оказался успешнее. Андалузцы стартовали с победы над «Алавесом». Единственный мяч в домашней игре забил Федерико сан Эметерио. Полузащитник забил уже на 7 минуте матча. В концовке встречи удаление заработал Гонсало Эскаланте. Полузащитник получил красную карточку на 88 минуте и не сыграет с «Барселоной» из-за дисквалификации.

«Кадис» продал в «Спартак» самого результативного игрока прошлого сезона. У Тео Бонгонды было 4 гола и 3 голевые передачи в 32 встречах. Столько же забитых мячей было у Гонсало Эскаланте, но у полузащитника всего одна голевая передача.

Результаты «Кадиса» в пяти последних встречах:

Ла Лига, «Кадис» — «Алавес» 1:0;

Товарищеский, «Кадис» — «Лечче» 1:1;

Товарищеский, «Кордоба» — «Лечче» 1:1;

Товарищеский, «Кадис» — «Лас-Пальмас» 0:1;

Товарищеский, «Кадис» — «Аль-Вакра» 3:1.

В 10 официальных матчах у команды четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 8:11. В выездных встречах у андалузцев одна победа, четыре ничьи и пять поражений. Разница голов 7:16.

Интересные статические факты по игре «Кадиса»:

«Кадис» без побед в 5 официальных гостевых встречах;

У «Кадиса» одна победа в 10 гостевых матчах в Ла Лиге;

«Кадис» пропускает в 4 гостевых матчах чемпионата;

8 из 9 гостевых матчей в Ла Лиге забивалось не более двух мячей;

В 4 гостевых матчах «Кадис» пропускает последним;

«Кадис» проиграл 8 из 10 очных гостевых матчей.

«Кадис» не забивает более гола в 15 гостевых очных матчах.

В сезоне 2022/2023 команда финишировала на 14 месте в чемпионате. На счету команды 42 очка и отрыв от зоны вылета всего в два балла. Из Кубка страны команда вылетела уже в первом раунде.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании Барселона — Кадис

Сине-гранатовые обыграли «Кадис» в двух матчах прошлого чемпионата. На домашней арене «Барселона» проиграла команде всего в одном из 15 матчей. «Кадис» ни разу не забивал в гостях более гола. В предстоящей встрече сине-гранатовые получили статус явного фаворита.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Кадис» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Барселоны» — 1,20;

Ничья — 7,33;

Победа «Кадиса» — 14,07;

ТБ2,5 — 1,59;

ТМ2,5 —2,44;

«Обе забьют — да» — 2,30;

«Обе забьют — нет» — 1,62.

В прошлом сезоне сине-гранатовые сумели вернуть чемпионский титул благодаря хорошей игре в обороне. В матче первого тура команда не пропустила на выезде и допустила всего два удара в створ. Уклон на надежную оборону будет удерживаться и в текущем чемпионате. Сине-гранатовым не удалось забить в прошлом туре. «Кадис» одержал победу в первом туре, но команда играла дома. В прошлом сезоне «Кадис» лучше выступал на домашней арене. На выезде у команды всего одна победа в 10 последних встречах. В межсезонье «Кадис» продал самого результативного игрока. В матче с «Барселоной» не будет еще одного голеадора. Гонсало Эскаланте пропускает матч из-за дисквалификации. У гостей нет серьезных шансов отобрать очки у каталонцев. Проблемой будет и забить сине-гранатовым. Для ставки на матч можно выбрать ИТМ0,5 «Кадиса» или сухую победу «Барселоны». Букмекерская контора BetBoom Предлагает коэффициенты 1,66 и 1,78 на эти исходы.

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