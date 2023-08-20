Барселона — Кадис: прогноз на матч 20.08.2023, Ла Лига

Теги Барселона Ла Лига Кадис Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

В рамках второго тура Ла Лиги действующий чемпион «Барселона» примет «Кадис». Игра пройдет 20 августа в Барселоне на олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

Сине-гранатовые потеряли очки в первом туре и в домашней игре получили статус явного фаворита. Не в пользу «Кадиса» говорит и статистика личных встреч. Команда всего один раз обыграла сине-гранатовых в гостях.

В сезоне 2022/2023 «Барселона» дважды обыграла «Кадис». Подопечные Хави были сильнее 2:0 на домашней арене и 4:0 в гостях. Всего команды сыграли 30 раз в рамках Ла Лиги: 21 победа «Барселоны», 5 ничьи и 4 поражения. Разница голов 65:18 в пользу сине-гранатовых. На дистанции в 10 игр у «Барселоны» 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения. В четырех последних матчах как минимум одна команда не забивала. На домашней арене у «Барселоны» 8 побед в 10 играх при одной ничьей и одном поражении. Обе потери очков пришлись на три последние матча. В 7 из 10 играх «Барселона» забила «Кадису» более гола.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: ИТБ1,5 «Барселоны», победа «Барселоны», сухая победа «Барселоны», ИТМ0,5 «Кадиса».

Барселона

 

«Барселона» начала защиту чемпионского титула с гостевой ничьей с «Хетафе». Уже в концовке первого тайма Рафинья оставил команду в меньшинстве. На 38 минуте он получил желтую карточку, а на 42 заработал удаление. «Хетафе» недолго играл в большинстве. На 57 минуте нападающий Хайме Мата получил вторую желтую и уравнял составы. Всего хозяева получили 8 желтых карточек. «Барселона» доигрывала матч без главного тренера. Хави был удален на 70 минуте. к основному времени матча было добавлено 15 минут.

В первом туре Ла Лиги дебютировал полузащитник Илкай Гюндоган. Экс-игрок «Манчестер Сити» провел на поле 79 минут. Защитник Иньиго Мартинес не попал в заявку на матч. 32-летний футболист пришел в команду из «Атлетика» свободным агентом.

Результаты «Барселоны» в пяти играх:

  • Ла Лига, «Хетафе» — «Барселона» 0:0;
  • Кубок Жоана Гампера, «Барселона» — «Тоттенхэм» 4:2;
  • Товарищеский, «Милан» — «Барселона» 0:1;
  • Товарищеский, «Барселона» — «Реал» 3:0;
  • Товарищеский, «Арсенал» — «Барселона» 5:3.

На официальном уровне у сине-гранатовых пять побед, ничья и четыре поражения в 10 играх. Разница голов 17:11. На домашней арене у «Барселоны» семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 15:7.

Интересные статистические факты по игре «Барселоны»:

  • «Барселона» не пропускает в 7 из 10 домашних матчах;
  • «Барселона» выиграла всего один из пяти матчей в Ла Лиге;
  • «Барселона» не пропускает в 8 из 10 домашних играх в Ла Лиге;
  • «Барселона» забивает в 9 из 10 матчах чемпионата на домашней арене;
  • «Барселона» забивает во втором тайме в 4 домашних встречах;
  • «Барселона» победила в 15 из 18 играх в чемпионате;
  • «Барселона» забивает последней в 5 домашних играх.

В прошлом сезоне сине-гранатовые выиграли Суперкубок Испании и стали чемпионом Ла Лиге. В Кубке страны команда вылетела в полуфинале, в Лиге Европы завершила выступление в 1/16 финала.

Прогноз на матч Аль-Хилаль – Аль-Фейха

Кадис

 

В первом туре нового сезона «Кадис» оказался успешнее. Андалузцы стартовали с победы над «Алавесом». Единственный мяч в домашней игре забил Федерико сан Эметерио. Полузащитник забил уже на 7 минуте матча. В концовке встречи удаление заработал Гонсало Эскаланте. Полузащитник получил красную карточку на 88 минуте и не сыграет с «Барселоной» из-за дисквалификации.

«Кадис» продал в «Спартак» самого результативного игрока прошлого сезона. У Тео Бонгонды было 4 гола и 3 голевые передачи в 32 встречах. Столько же забитых мячей было у Гонсало Эскаланте, но у полузащитника всего одна голевая передача.

Результаты «Кадиса» в пяти последних встречах:

  • Ла Лига, «Кадис» — «Алавес» 1:0;
  • Товарищеский, «Кадис» — «Лечче» 1:1;
  • Товарищеский, «Кордоба» — «Лечче» 1:1;
  • Товарищеский, «Кадис» — «Лас-Пальмас» 0:1;
  • Товарищеский, «Кадис» — «Аль-Вакра» 3:1.

В 10 официальных матчах у команды четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 8:11. В выездных встречах у андалузцев одна победа, четыре ничьи и пять поражений. Разница голов 7:16.

Интересные статические факты по игре «Кадиса»:

  • «Кадис» без побед в 5 официальных гостевых встречах;
  • У «Кадиса» одна победа в 10 гостевых матчах в Ла Лиге;
  • «Кадис» пропускает в 4 гостевых матчах чемпионата;
  • 8 из 9 гостевых матчей в Ла Лиге забивалось не более двух мячей;
  • В 4 гостевых матчах «Кадис» пропускает последним;
  • «Кадис» проиграл 8 из 10 очных гостевых матчей.
  • «Кадис» не забивает более гола в 15 гостевых очных матчах.

В сезоне 2022/2023 команда финишировала на 14 месте в чемпионате. На счету команды 42 очка и отрыв от зоны вылета всего в два балла. Из Кубка страны команда вылетела уже в первом раунде.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании Барселона — Кадис

 

Сине-гранатовые обыграли «Кадис» в двух матчах прошлого чемпионата. На домашней арене «Барселона» проиграла команде всего в одном из 15 матчей. «Кадис» ни разу не забивал в гостях более гола. В предстоящей встрече сине-гранатовые получили статус явного фаворита.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Кадис» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Барселоны» — 1,20;
  • Ничья — 7,33;
  • Победа «Кадиса» — 14,07;
  • ТБ2,5 — 1,59;
  • ТМ2,5 —2,44;
  • «Обе забьют — да» — 2,30;
  • «Обе забьют — нет» — 1,62.

В прошлом сезоне сине-гранатовые сумели вернуть чемпионский титул благодаря хорошей игре в обороне. В матче первого тура команда не пропустила на выезде и допустила всего два удара в створ. Уклон на надежную оборону будет удерживаться и в текущем чемпионате. Сине-гранатовым не удалось забить в прошлом туре. «Кадис» одержал победу в первом туре, но команда играла дома. В прошлом сезоне «Кадис» лучше выступал на домашней арене. На выезде у команды всего одна победа в 10 последних встречах. В межсезонье «Кадис» продал самого результативного игрока. В матче с «Барселоной» не будет еще одного голеадора. Гонсало Эскаланте пропускает матч из-за дисквалификации. У гостей нет серьезных шансов отобрать очки у каталонцев. Проблемой будет и забить сине-гранатовым. Для ставки на матч можно выбрать ИТМ0,5 «Кадиса» или сухую победу «Барселоны». Букмекерская контора BetBoom Предлагает коэффициенты 1,66 и 1,78 на эти исходы.

Где смотреть матч Барселона – Кадис

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Барселона – Кадис
Дата проведения
20 августа, 20.30, «Estadi Ol?mpic Llu?s Companys»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий