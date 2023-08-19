Премьер-лига Саудовской Аравии что ни день, то поставляет новые сенсационные новости, связанные с трансферами. Теперь даже Криштиану Роналду с его «Аль-Насром» кажутся не самыми главными поставщиками новостей. В последние дни эстафету перехватил один из самых титулованных клубов страны «Аль-Хилаль». Именно туда перешел бразилец Неймар из французского «Пари Сен-Жермен». Кажется парижане, действительно расстаются со своими звездами или, судя по некоторым данным, создают комфортную обстановку для своего лидера Килиана Мбаппе, который становится первым парнем в городе. Хотя и ему остался год контракта. Но пусть французы сами занимаются внутренними делами, а мы обратим взор на все, что касается предстоящего матча.

«Аль-Хилаль» в последний день второго тура примет на своем стадионе клуб «Аль-Фейха» из города Эль-Маджмаа. Так получается, что в высшем саудовском футбольном дивизионе сейчас сложилось четкое разделение на лидеров и аутсайдеров. Есть команды, которые могут тратить десятки, а то и сотни миллионов, на покупку новых игроков, и есть скромные клубы, к коим относится «Аль-Фейха». Например, если вести счет по количеству затраченных в межсезонье сумм, то «Аль-Хилаль» выигрывает 268 – 8. Речь тут идет о миллионах евро. Переход Неймара это еще один взрыв информационного пространства. И не важно, что у многих футболистов в контракте есть пункт о публикациях положительных постов о Саудовской Аравии в социальных сетях. Ведь согласны, что речь идет исключительно о футболе и о победах? Матч состоится на международном стадионе имени Короля Фахда, начало в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТБ 3

Аль-Хилаль

По некоторым данным, клуб считается самым популярным в Саудовской Аравии, но все они относятся к дороналдовской эпохе. Начиная с 2023 года все данные должны быть пересмотрены, а один Роналду теперь в поле точно не воин. Перечисляем все значимые трансферы команды из Эр-Рияда, которые уже совершены к началу второго тура. Из лондонского «Челси» пришел Калиду Кулибали, из «Лацио» сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич, португалец Рубен Невеш из «Вулверхэмптона», из нашего «Зенита» бразилец Малком, благодаря чему «Аль-Хилаль» стал немножечко родным. Причем трансфер Малкома стал максимальным в России по сумме перехода — 60 миллионов евро.

Но клуб пошел еще дальше, подписав Неймара за 90 миллионов евро. Теперь у «лидеров», такое у команды прозвище, в составе два игрока сборной Бразилии. Из всех вышеупомянутых игроков самый старший Кулибали — 32 года. Невешу и Малкому по 26 лет, это к вопросу о том, что раньше на Ближний Восток приезжали доигрывать. В ближайшем сезоне командой будет руководить известный португальский специалист Жорже Жезуш. Кстати, о популярности. «Аль-Хилаль» становился чемпионом Саудовской Аравии 18 раз, последний раз в позапрошлом сезоне, и теперь намерен отобрать звание сильнейших у «Аль-Иттихада».

Есть на счету команды из Эр-Рияда и серьезные успехи на международной арене. «Аль-Хилаль» четыре раза выигрывал Лигу азиатских чемпионов, последний раз в 2021 году и дважды побеждал в Кубке обладателей кубков Азии. Принципиальным будет противостояние с земляками «Аль-Насром», и один раунд этого противостояния уже остался за командой Роналду, которая недавно победила в финале Кубка Арабских чемпионов. Представляем вашему вниманию результаты последних пяти матчей команды «Аль-Хилаля».

Премьер-лига. 14.08.2023, «Абха» — «Аль-Хилаль» — 1 : 3

— 1 : Кубок Арабских чемпионов. 12.08.2023, «Аль-Хилаль» — «Аль-Наср» — 1 : 0 (д.в. 0 : 1 )

— 1 : 0 (д.в. 0 : ) Кубок Арабских чемпионов. 09.08.2023, «Аль-Хилаль» — «Аль-Шабаб» — 3 : 1

— «Аль-Шабаб» — : 1 Кубок Арабских чемпионов. 05.08.2023, «Аль-Иттихад» — «Аль-Хилаль» — 1 : 3

— 1 : Кубок Арабских чемпионов. 02.08.2023, «Аль-Хилаль» — «Видад» — 2 : 1

Факты и цифры

«Аль-Хилаль» 18 раз становился чемпионом Саудовской Аравии, в минувшем сезоне занял 3 место, набрав 59 очков

В новом сезоне лучший бомбардир команды Малком, на его счету 5 забитых мячей, в том числе хет-трик в матче первого тура чемпионата

Рубен Невеш захватил лидерство среди ассистентов, на его счету 3 результативные передачи

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Аль-Фейха

На фоне своего грозного соперника «Аль-Фейха» практически ничем похвастать не может. Если «Аль-Хилаль» улетел в будущее, то команда из Эль-Маджмаа пока остается в том самом чемпионате, который был до прихода многочисленных звезд. Несмотря на то, что «Аль-Фейха» была образована в середине 1950-х годов прошлого столетия, успехов она стала добиваться лишь в последние годы. Долгое время команда курсировала в низших дивизионоах, но в сезоне 2016-2017 года случился прорыв, «Аль-Фейха» выиграла Первый дивизион и смогла дебютировать в Премьер-лиге.

Здесь ее дела пока складываются не ахти. Если в первом сезоне на кураже команда смогла занять восьмое место, то затем несколько лет она боролась за выживание. Пару раз была на грани и играла в плей-офф за право остаться в высшем футбольном свете страны. В минувшем сезоне коллектив занял 11 место, но до последнего тура участвовал в борьбе за выживание. Отрыв от зоны вылета составил всего два очка. Зато на счету победа в Кубке короля в позапрошлом сезоне и выигрыш Суперкубка.

Третий сезон тренирует команду сербский специалист Вук Рашович, он уже шесть лет работает на Ближнем Востоке. В межсезонье «Аль-Фейха» довольно удачно провела два товарищеских поединка. Что касается скромных трансферов, то из шотландского «Рейнджерс» перешел замбийский нападающий Фешн Сакала, из турецкой «Аданы Демирспор» нигериец Генри Оньекуру и из бельгийского «Стандарда» Гойко Цимирот. Они будут помогать команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Перед вами результаты пяти последних матчей «Аль-Фейхи».

Премьер-лига. 12.08.2023, «Аль-Фейха» — «Аль-Халидж» — 3 : 1

— «Аль-Халидж» — : 1 Товарищеский. 25.07.2023, «Аль-Райян» — «Аль-Фейха» — 1 : 3

— 1 : Товарищеский. 17.07.2023, «Сегед» — «Аль-Фейха» — 0 : 0

Премьер-лига. 31.05.2023, «Аль-Вахда Мекка» — «Аль-Фейха» — 0 : 1

— 0 : Премьер-лига. 27.05.2023, «Аль-Фейха» — «Аль-Иттихад Джидда» — 0 : 3

Факты и цифры

Лучшее достижение «Аль-Фейхи» в Премьер-лиге — 8 место по итогам сезона 2016-2017 года

В прошлом сезоне «Аль-Фейха» заняла 10 место в чемпионате, набрав 33 очка

Лучшим бомбардиром по итогам прошлого сезона стал нигериец Энтони Нвакаэме, на его счету 9 забитых мячей

Среди ассистентов лидером стал серб Милан Павков, на его счету 4 результативные передачи

История личных встреч Аль-Хилаля и Аль-Фейхи

Поскольку «Аль-Фейха» вышла в Премьер-лигу сравнительно недавно, история личных встреч команд насчитывает 12 матчей. Зато именно «Аль-Хилаль» был обыгран в 2022 году в финале Кубка короля, а затем и в Суперкубке. Общее преимущество по победам остается за командой Неймара.

Победы «Аль-Хилаля» — 6

Победы «Аль-Фейхи» — 3

Ничьи — 3

Самая крупная победа «Аль-Хилаля» — 5 : 1

Самая крупная победа «Аль-Фейхи» — 2 : 1, 1 : 0

«Аль-Фейха» смогла в первом же сезоне в Премьер-лиге нанести поражение «Аль-Хилалю» на своем поле. Затем несколько лет команде не могла выиграть, но в Суперкубке исправила эту ситуацию. Перед вами результаты пяти последних встреч команд.

Премьер-лига. 04.04.2023, «Аль-Фейха» — «Аль-Хилаль» — 0 : 2

— 0 : Суперкубок. 26.01.2023, «Аль-Фейха» — «Аль-Хилаль» — 1 : 0

— «Аль-Хилаль» — : 0 Премьер-лига. 31.08.2022, «Аль-Хилаль» — «Аль-Фейха» — 2 : 0

— «Аль-Фейха» — : 0 Кубок Короля. 19.05.2022, «Аль-Хилаль» — «Аль-Фейха» — 1 : 1 (пен. 1 : 3 )

— 1 : 1 (пен. 1 : ) Премьер-лига. 03.05.2022, «Аль-Фейха» — «Аль-Хилаль» — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Аль-Хилаль — Аль-Фейха

В последнее время для «Аль-Хилаля» клуб из Эль-Маджмаа не самый удобный соперник, а поражение в кубковых турнирах еще долго будет сидеть занозой у команды. Но оно точно не касается новичков. Букмекеры считают, что шансов у гостей нет, тем более после перехода Неймара. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Аль-Хилаля» — 1,15

Ничья — 6,77

Победа «Аль-Фейхи» — 16,68

Ни в одном другом матче второго тура саудовской Премьер-лиги нет такого большого разрыва в коэффициентах. Обе команде в первом туре выиграли. Игра у «Аль-Фейхи» поставлена, но матч предстоит в гостях, и аргументов к подопечных Вука Рашовича в нем очень мало.

Где смотреть матч Аль-Хилаль — Аль-Фейха

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