Фати не намерен уходить из «Барсы». Он хочет переубедить Хави и завоевать его доверие
Ансу Фати по-прежнему не намерен уходить из «Барселоны».
Как пишет Mundo Deportivo, мнение вингера о будущем не поменялось даже после того, как в матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0) он провел на поле всего 11 минут.
Фати не собирается покидать «Барселону». Футболист не просил агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб, несмотря на сообщения об обратном в некоторых медиа. В «Барсу» не поступало сообщений от игрока о желании сменить клуб, поэтому на него по-прежнему рассчитывают в этом сезоне. Ансу намерен работать, чтобы переубедить Хави и завоевать его доверие.
Вопрос об уходе не рассматривается, даже если Фати не получит много шансов в матчах против «Кадиса» и «Вильярреала», на которые дисквалифицирован его конкурент по позиции Рафинья.
Статистику 20-летнего футболиста можно изучить здесь.
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Но вот только играть, тащить команду раз дали ему 10-ку - он не может.
Если не убедит Хави своей игрой, а не просто тупым желанием остаться - то, наверное, ему скажут Хави с Деку о смене команды.
а Испанию уже выкинули из стран Европы🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
где она тебе находится?? в Азии, или в Америке. Может на австралийском континенте.