Фати не намерен уходить из «Барсы». Он хочет переубедить Хави и завоевать его доверие

Теги Барселона Хави Ла Лига Жорже Мендеш агенты Рафинья Диас Ансу Фати Футбол

Ансу Фати по-прежнему не намерен уходить из «Барселоны».

Как пишет Mundo Deportivo, мнение вингера о будущем не поменялось даже после того, как в матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0) он провел на поле всего 11 минут.

Фати не собирается покидать «Барселону». Футболист не просил агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб, несмотря на сообщения об обратном в некоторых медиа. В «Барсу» не поступало сообщений от игрока о желании сменить клуб, поэтому на него по-прежнему рассчитывают в этом сезоне. Ансу намерен работать, чтобы переубедить Хави и завоевать его доверие.

Вопрос об уходе не рассматривается, даже если Фати не получит много шансов в матчах против «Кадиса» и «Вильярреала», на которые дисквалифицирован его конкурент по позиции Рафинья.

Статистику 20-летнего футболиста можно изучить здесь.

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22 комментария

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bam bam
Ответ Royal Watcher
Поздно уже, «семья» решила, что он ей не нужен, да и играет он если честно паршиво….
так ты определись это барса зашкварилась что продает сына , или он играет паршиво и это нормально что клуб его хочет продать. а то у тебя не получается составить предложение так что бы и того загадить и того
+15
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Умид Саримсаков
Фати не тянет уровень Барсы, когда он лично уже поймёт
+7
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Aymammet Baylyyew
Рафиня не конкурент его по позиции они играют разных флангах. У фати ест один конкурент левый защитник Балде
+2
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Vlad
Лучше оставить для последнего шанса, а если не использует этот шанс пусть пинает на себя
+2
0
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Шурик Шурик
В матче с Хетафе был как пятое колесо у телеги, у всадника без головы Абде хотя бы скорость сумасшедшая, а этот после травм вообще никакой, ни паса, ни удара, ни скорости, ничего. Не усиление даже со скамейки
+4
-3
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Иван Дорн
Комментарий удален пользователем
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Пожилой Гомункул
иногда, наверное, стоит меня обстановку
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Barca-TM
Хочу чтобы 31 августа наступило скорее.
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Rachid
Не уходить из Барсы это, конечно, право Фати
Но вот только играть, тащить команду раз дали ему 10-ку - он не может.
Если не убедит Хави своей игрой, а не просто тупым желанием остаться - то, наверное, ему скажут Хави с Деку о смене команды.
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igls54
Доверие — то, что пропадает у других, но теряешь ты.(с)
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Konstantin Frolov
Ответ Royal Watcher
Поздно уже, «семья» решила, что он ей не нужен, да и играет он если честно паршиво….
Кто бы про "семью" говорил 😂
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barca1899messi
Ответ Иван Дорн
Комментарий удален пользователем
надо уезжать в Европу??????????
а Испанию уже выкинули из стран Европы🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
где она тебе находится?? в Азии, или в Америке. Может на австралийском континенте.
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Mark Safa
Ответ Пожилой Гомункул
иногда, наверное, стоит меня обстановку
Или семью 😹
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XavIniesta2008-2015
Ответ Шурик Шурик
В матче с Хетафе был как пятое колесо у телеги, у всадника без головы Абде хотя бы скорость сумасшедшая, а этот после травм вообще никакой, ни паса, ни удара, ни скорости, ничего. Не усиление даже со скамейки
Кроме шуток ? Опасные моменты у Барселоны пошли после выхода Фати как раз, потому что кроме него никто за спину не умеет открываться
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Шурик Шурик
Ответ XavIniesta2008-2015
Кроме шуток ? Опасные моменты у Барселоны пошли после выхода Фати как раз, потому что кроме него никто за спину не умеет открываться
Лично на мой вкус, игра барсы в атаке кончилась, когда удалили Рафинью
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Тимур Мударисов
Ответ Умид Саримсаков
Фати не тянет уровень Барсы, когда он лично уже поймёт
Да может и тянет, когда он в форме. Но он так часто не в форме..
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