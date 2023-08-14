«Милан» хочет арендовать Экитика у «ПСЖ» или Брою у «Челси», если уйдет Коломбо

«Милан» может подписать Юго Экитика или Армандо Брою.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, если форвард покинет команду (им интересуются «Дженоа» и «Кальяри»), «россонери» будут искать футболиста, готового подменять Оливье Жиру.

« » готов расстаться с , но потребует за него как минимум 20 млн евро – столько « » платить не планирует. Непонятно, будет ли клуб отдавать нападающего в аренду.

На подписание Брои больше шансов именно потому, что « » согласен отпустить его на временной основе. 21-летний футболист сборной Албании пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы колена.

Со статистикой Экитика можно ознакомиться здесь, Брои – тут.

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