«Милан» хочет арендовать Экитика у «ПСЖ» или Брою у «Челси», если уйдет Коломбо

Теги ПСЖ Милан Кальяри Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Дженоа Оливье Жиру Армандо Броя Лоренцо Коломбо Юго Экитик Футбол

«Милан» может подписать Юго Экитика или Армандо Брою.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, если форвард Лоренцо Коломбо покинет команду (им интересуются «Дженоа» и «Кальяри»), «россонери» будут искать футболиста, готового подменять Оливье Жиру.

«ПСЖ» готов расстаться с Экитиком, но потребует за него как минимум 20 млн евро – столько «Милан» платить не планирует. Непонятно, будет ли клуб отдавать нападающего в аренду.

На подписание Брои больше шансов именно потому, что «Челси» согласен отпустить его на временной основе. 21-летний футболист сборной Албании пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы колена.

Со статистикой Экитика можно ознакомиться здесь, Брои – тут.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
а что такого в этом Броя? вообще ничего не показал. просто пиар и все? Экетик хоть играл хорошо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DolJun
пусть лукаку с обязательством выкупа забирают, броя челси самим нужен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chexonte
Ответ Дядя ТУРА
а что такого в этом Броя? вообще ничего не показал. просто пиар и все? Экетик хоть играл хорошо
Вот да - сколько не видел его игр, особо ничем не выделяется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lyosha1786
Экитик - более интересный вариант.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий