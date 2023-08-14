«Милан» хочет арендовать Экитика у «ПСЖ» или Брою у «Челси», если уйдет Коломбо
«Милан» может подписать Юго Экитика или Армандо Брою.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, если форвард Лоренцо Коломбо покинет команду (им интересуются «Дженоа» и «Кальяри»), «россонери» будут искать футболиста, готового подменять Оливье Жиру.
«ПСЖ» готов расстаться с Экитиком, но потребует за него как минимум 20 млн евро – столько «Милан» платить не планирует. Непонятно, будет ли клуб отдавать нападающего в аренду.
На подписание Брои больше шансов именно потому, что «Челси» согласен отпустить его на временной основе. 21-летний футболист сборной Албании пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы колена.
Со статистикой Экитика можно ознакомиться здесь, Брои – тут.
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