Буну переходит в «Аль-Хилаль» из «Севильи» за 19+3 млн евро. Он улетел в Саудовскую Аравию сразу после матча за Суперкубок Европы

Теги Севилья Ла Лига возможные трансферы Суперкубок Европы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Яссин Буну Фабрицио Романо Футбол

Вратарь Яссин Буну завершает переход из «Севильи» в «Аль-Хилаль».

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, сделка по переходу 32-летнего голкипера в саудовский клуб закрыта. Сегодня стороны проверят документы.

Буну подпишет контракт сроком на 3 года. «Севилья» получит 21 млн евро с учетом бонусов (ранее сообщалось, что структура сделки составит 19+3 млн евро), об этом с «Аль-Хилалем» договорились во вторник.

По данным Relevo, вратарь вылетел в Саудовскую Аравию сразу после матча за Суперкубок Европы против «Манчестер Сити» (1:1, по пен. 4:5).

Ранее стало известно, что «Бавария» была вынуждена выйти из переговоров по Буну из-за интереса со стороны «Аль-Хилаля».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад
Жаль, что так и не попробовал себя в более сильном клубе, вполне мог пригодиться Интеру до покупки Зоммера или МЮ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
felixdyadya
Ответ Dr.Gebbelsss
Вот что значит психанул после поражения...
Думаю если Ель Несери не упустил бы уйму моментов то тоже бы уже куда то переходил бы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr.Gebbelsss
Вот что значит психанул после поражения...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Эх, жаль. Хотелось увидеть его в каком-нибудь европейском топе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Manu Maks
Ответ Влад
Жаль, что так и не попробовал себя в более сильном клубе, вполне мог пригодиться Интеру до покупки Зоммера или МЮ
Интер это чем сылнее Севильи?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад
Ответ Manu Maks
Интер это чем сылнее Севильи?
В прошлом сезоне Интер выглядел получше Севильи, да и по составу Интер куда сильнее испанского клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футболка7
Ответ Manu Maks
Интер это чем сылнее Севильи?
Действительно, один финалист лч-чемпион серии а недавно, а другой победитель-ле с 12 местом ЛЛ, который из группы лч выходит чаще всего в ле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий