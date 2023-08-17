Буну переходит в «Аль-Хилаль» из «Севильи» за 19+3 млн евро. Он улетел в Саудовскую Аравию сразу после матча за Суперкубок Европы
Вратарь Яссин Буну завершает переход из «Севильи» в «Аль-Хилаль».
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, сделка по переходу 32-летнего голкипера в саудовский клуб закрыта. Сегодня стороны проверят документы.
Буну подпишет контракт сроком на 3 года. «Севилья» получит 21 млн евро с учетом бонусов (ранее сообщалось, что структура сделки составит 19+3 млн евро), об этом с «Аль-Хилалем» договорились во вторник.
По данным Relevo, вратарь вылетел в Саудовскую Аравию сразу после матча за Суперкубок Европы против «Манчестер Сити» (1:1, по пен. 4:5).
Ранее стало известно, что «Бавария» была вынуждена выйти из переговоров по Буну из-за интереса со стороны «Аль-Хилаля».
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