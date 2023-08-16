«Аль-Хилаль» Неймара и Малкома покупает лучшего бомбардира «Фулхэма» Митровича – за 55-60 млн евро

Теги Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Александар Митрович Фабрицио Романо Футбол

Лучший бомбардир «Фулхэма» близок к переходу в «Аль-Хилаль».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб завершает оформление трансфера нападающего Александара Митровича. Не хватает лишь окончательного согласия на выдвинутое «Аль-Хилалем» официальное предложение.

Митрович согласовал условия личного контракта с азиатским клубом еще в июле. Сейчас он ждет, что «Фулхэм» даст добро на сделку. Переход 28-летнего форварда может быть оформлен в ближайшие часы.

В июле сообщалось, что «Аль-Хилаль» предложит «Фулхэму» 40 миллионов евро за нападающего.

Журналист Бен Джейкобс во вторник писал, что последнее предложение саудовцев подразумевает выплату 55 миллионов евро за игрока, а «Фулхэм» оценивает футболиста в 60 миллионов, и большого расхождения между клубами в этом вопросе уже нет.

В прошлом сезоне серб провел 24 матча в Премьер-лиге и забил 14 голов, став лучшим в лондонской команде по этому показателю. Подробную статистику Митровича можно посмотреть здесь.

«Аль-Хилаль» ранее оформил трансферы целого ряда известных в Европе футболистов, в их числе защитник Калиду Кулибали, хавбеки Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич, игроки атаки Неймар и Малком.

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37 комментариев

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Михо
Ух ты, новый тренд😃 Неймара и Малкома😃
+66
-2
+64
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Лёшик07
Чем то напоминает тему , когда через Артмани фифу взламывал....)
+39
0
+39
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Bartez1986
Ответ Михо
Ух ты, новый тренд😃 Неймара и Малкома😃
через неделю - Аль-Хиляль Неймара, Малкома и Митровича
+35
0
+35
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Итачи Учиха
А вот и лучший бомбардир лиги подъехал)
+11
0
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annayeweziz95@gmail.com
Ответ gusen q
Мало кто знает но бюджет СА на этот сезон 20.000.000.000 $ они это всё делают что бы привлечь любителей футбола наблюдать за СА и в конечном провести ЧМ 2030 году.
Это бюджет до 2030 года.следовательно в сезон получается около 3 лярда
+12
-1
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Ivan Balashov
Ответ Bartez1986
через неделю - Аль-Хиляль Неймара, Малкома и Митровича
Тогда уж Малкома, Митровича и Милинковича-Савича - Аль-Хиляль МММ.
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markoolio
Аль-Хилаль целого ряда известных футболистов
+6
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Партизанен
Будущий Чемпион СА скриншоте
+2
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Montenegro Serbian
В смысле Аль-Хилаль Неймара И Малкома? Они чë ещё чеканкой мяча в честном поединке не порешали чей это всё-таки конкретно клуб?
не... в камень-ножницы- бумага...
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SaH4r.
Ответ gusen q
Мало кто знает но бюджет СА на этот сезон 20.000.000.000 $ они это всё делают что бы привлечь любителей футбола наблюдать за СА и в конечном провести ЧМ 2030 году.
они отказались от заявки, т.к у них нет шансов среди: Аргентины и Уругвая и Парагвая, а также Испании и Португалией и Марокко
+2
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<~Inter~>
у Малкома уже есть опыт игры со столбом
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ljolik888
Ответ avcgloronalduMU
аль иттихад аль-наср аль-хиляль это топ 3 по подписанию топ игроков и формированию составов до суперлиги 1...2...3...
АльАхли забыл , там состав получше чем у Аль- Насра собирается
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Montenegro Serbian
В смысле Аль-Хилаль Неймара И Малкома?
Они чë ещё чеканкой мяча в честном поединке не порешали чей это всё-таки конкретно клуб?
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Экспертное мнение
Эффект нефтедолларов от не перешедшего Месси
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Роберт Дауни-средний
щас принципиальный Фуллхэм, писавший про убийц, на радостях продаст своего напа этим самым убийцам))
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Barsa! bolshe chem klub
приятно видеть рядом с большим бразильским футболистом фамилию простого русского парня...😅🤭

пожалуйста Спортс, жги дальше!!!
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Nemat A
Спортс не устаёт пробивать дно!
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Роман Шаров
теперь будет - "Аль-Хилаль "-Малкома, - Неймара-Митровича. Дорогой Спортс, такими темпами, скоро будет идти название клуба и ещё две или три страницы перечисленных фамилий игроков!
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Kakysh Atamyradow
кто хочет смотреть АПЛ?😁
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Little-lawyer
ну так не интересно, почему не Аль-Хиляль Неймара-Малкома?
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Fan de PSG depuis 2002
Этот клуб ещё ведёт переговоры с ПСЖ о трансфере голкипера Кейлора Наваса. Вуаля. Пусть берут. Будем только рады.
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нелюбитель футбола
Там ещё Буну или Навас на подходе... Не видать Насру титулов... Хе..
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космонавт на дереве
Ответ SaH4r.
они отказались от заявки, т.к у них нет шансов среди: Аргентины и Уругвая и Парагвая, а также Испании и Португалией и Марокко
вроде они не отказались, подали вместе с Египтом и Грецией. А шансы они могут купить, как Катар
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Артём Капиталов
Так, пора уже реально начинать переходить смотреть арабский футбол.
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3xclus1ve
Они там в ФИФА играют?? У кого лучше? )))
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