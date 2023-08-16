«Аль-Хилаль» Неймара и Малкома покупает лучшего бомбардира «Фулхэма» Митровича – за 55-60 млн евро

Лучший бомбардир «Фулхэма» близок к переходу в «Аль-Хилаль».

По информации инсайдера , саудовский клуб завершает оформление трансфера нападающего . Не хватает лишь окончательного согласия на выдвинутое « » официальное предложение.

Митрович согласовал условия личного контракта с азиатским клубом еще в июле. Сейчас он ждет, что «Фулхэм» даст добро на сделку. Переход 28-летнего форварда может быть оформлен в ближайшие часы.

В июле сообщалось, что «Аль-Хилаль» предложит « » 40 миллионов евро за нападающего.

Журналист Бен Джейкобс во вторник писал, что последнее предложение саудовцев подразумевает выплату 55 миллионов евро за игрока, а «Фулхэм» оценивает футболиста в 60 миллионов, и большого расхождения между клубами в этом вопросе уже нет.

В прошлом сезоне серб провел 24 матча в Премьер-лиге и забил 14 голов, став лучшим в лондонской команде по этому показателю. Подробную статистику Митровича можно посмотреть здесь.

«Аль-Хилаль» ранее оформил трансферы целого ряда известных в Европе футболистов, в их числе защитник Калиду Кулибали, хавбеки Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич, игроки атаки Неймар и Малком.

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