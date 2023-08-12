Холанд набрал 10 очков в Fantasy АПЛ: самый популярный игрок и капитан сезона сделал дубль. У Родри – 12 баллов

Эрлинг Холанд и Родри принесли «Сити» победу в 1-м туре сезона АПЛ.

Холанд набрал 10 очков в стартовавшем фэнтези-турнире АПЛ: получил два бонуса по 4 очка за каждый гол, а также 2 балла за 60+ минут на поле. Его заменили на 80-й минуте.

Эрлинг – самый популярный выбор фэнтези-менеджеров АПЛ на Sports.ru, его взяли в свои команды 80,3% игроков, он капитан в 66,8% составов.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри набрал 12 очков, у него гол (+5), голевая передача (+3), сухой (+1) и полный матч (+3). Испанец в составе у 4% игроков, а капитан всего у семерых – это 0,06% игроков.