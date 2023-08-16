Деку рад возвращению в «Барсу»: «Доволен проектом президента. У нас впечатляющая команда, есть будущее и настоящее»

Деку рад возвращению в «Барселону».

45-летний экс-футболист каталонцев и сборной Португалии стал спортивным директором «Барсы».

«Здорово вернуться в этот клуб. Я играл здесь, мальчишкой мечтал оказаться здесь. Мечтал играть за клуб, хотел быть частью его истории. Теперь я возвращаюсь сюда в другой роли, в роли спортивного директора. Зная масштабы клуба, я очень счастлив.

Я доволен проектом президента, с самого начала я помогал со стороны. Теперь я официально вовлечен в повседневную работу клуба. Работы много, «Барса» – это клуб, который генерирует много работы.

У нас впечатляющая команда, есть молодые игроки. У нас есть будущее и настоящее. Мы выиграли и должны продолжать идти по этому пути, продолжать работать», – сказал .

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