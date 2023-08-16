Деку рад возвращению в «Барсу»: «Доволен проектом президента. У нас впечатляющая команда, есть будущее и настоящее»

Теги Барселона Деку Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Деку рад возвращению в «Барселону».

45-летний экс-футболист каталонцев и сборной Португалии стал спортивным директором «Барсы».

«Здорово вернуться в этот клуб. Я играл здесь, мальчишкой мечтал оказаться здесь. Мечтал играть за клуб, хотел быть частью его истории. Теперь я возвращаюсь сюда в другой роли, в роли спортивного директора. Зная масштабы клуба, я очень счастлив.

Я доволен проектом президента, с самого начала я помогал со стороны. Теперь я официально вовлечен в повседневную работу клуба. Работы много, «Барса» – это клуб, который генерирует много работы.

У нас впечатляющая команда, есть молодые игроки. У нас есть будущее и настоящее. Мы выиграли Ла Лигу и должны продолжать идти по этому пути, продолжать работать», – сказал Деку.

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5 комментариев

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blаncо
Уход Алемани для Барселоны потеря куда серьёзнее, чем Дембеле.
+7
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+7
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CTPEKO3ETC
Можно и Роналдиньо вернуть, чтобы помогал молодежи отдыхать после матчей
+1
-1
0
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Pertinax Gandi
Помню Деку как футболиста, но вот о его карьере функционера ничего не знаю. Он действительно так крут, что его позвали спортивным директором не куда-то, а в Барселону?
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Алексей Ненахов
Ответ Pertinax Gandi
Помню Деку как футболиста, но вот о его карьере функционера ничего не знаю. Он действительно так крут, что его позвали спортивным директором не куда-то, а в Барселону?
Скорей всего у него свои цели , на трансферном рынке
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