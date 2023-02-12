Кевин Кураньи: «У «Динамо» было два топовых тренера – Божович и Черчесов»

назвал лучших тренеров московского « ».

– Кто был лучшим тренером в «Динамо»?

– У нас было много хороших специалистов. Черчесов был топовым тренером. Моим первым тренером в России был . Он тоже хорош. Поэтому у «Динамо» было два топовых тренера – Божович и .

– А кто лучший российский тренер на данный момент?

– Для меня это тренер « » Сергей Семак, – сказал бывший нападающий «Динамо».

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