Кевин Кураньи: «У «Динамо» было два топовых тренера – Божович и Черчесов»

Теги Зенит Кевин Кураньи Сергей Семак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Динамо Москва Миодраг Божович Спорт-Экспресс Футбол

Кевин Кураньи назвал лучших тренеров московского «Динамо».

– Кто был лучшим тренером в «Динамо»?

– У нас было много хороших специалистов. Черчесов был топовым тренером. Моим первым тренером в России был Миодраг Божович. Он тоже хорош. Поэтому у «Динамо» было два топовых тренера – Божович и Черчесов.

– А кто лучший российский тренер на данный момент?

– Для меня это тренер «Зенита» Сергей Семак, – сказал бывший нападающий «Динамо».

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