Кевин Кураньи: «У «Динамо» было два топовых тренера – Божович и Черчесов»
Кевин Кураньи назвал лучших тренеров московского «Динамо».
– Кто был лучшим тренером в «Динамо»?
– У нас было много хороших специалистов. Черчесов был топовым тренером. Моим первым тренером в России был Миодраг Божович. Он тоже хорош. Поэтому у «Динамо» было два топовых тренера – Божович и Черчесов.
– А кто лучший российский тренер на данный момент?
– Для меня это тренер «Зенита» Сергей Семак, – сказал бывший нападающий «Динамо».
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