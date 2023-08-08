«ПСЖ» не купит Фати у «Барсы». Парижане хотят подписать вингера «Лиона» Барколя

«ПСЖ» не подпишет Ансу Фати.

Ранее сообщалось, что парижский клуб готовит предложение о трансфере вингера «Барселоны», а каталонцы не против продажи игрока.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, « » предложили услуги Фати, но клуб отказался от трансфера испанца. Французы сосредоточены на подписании вингера « » и еще одного нападающего.

Что касается самого , то он хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне» и получать больше игрового времени.

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