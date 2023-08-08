«ПСЖ» не купит Фати у «Барсы». Парижане хотят подписать вингера «Лиона» Барколя

Теги Лион ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Ансу Фати Брэдли Барколя Футбол

«ПСЖ» не подпишет Ансу Фати.

Ранее сообщалось, что парижский клуб готовит предложение о трансфере вингера «Барселоны», а каталонцы не против продажи игрока. 

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, «ПСЖ» предложили услуги Фати, но клуб отказался от трансфера испанца. Французы сосредоточены на подписании вингера «Лиона» Брэдли Барколя и еще одного нападающего. 

Что касается самого Фати, то он хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне» и получать больше игрового времени. 

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15 комментариев

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То чего не существует для «ПСЖ»

победа в ЛЧ и ФФП
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Ответ Данила Макаров
Ах) Да) «ФФП что же это?» задается вопросом Челси)) А что насчет победы в ЛЧ ты верно подметил, может в далеком далеком будущем ПСЖ может и выиграет ЛЧ, возможно. И все же этот сезон 23/24 будет последний по формату старой ЛЧ Не могу представить ЛЧ в другом формате проведения
Продажи Челси чекни. Кого там париж продал ? Причем когда либо
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ну это логично. было бы странно сразу двух пациентов подписывать в лазарет
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Фати = Феликс
Стоимость не соответствует игре
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Фати выглядит объективно сильнее Барколя
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Ответ madaev
Продажи Челси чекни. Кого там париж продал ? Причем когда либо
Не в это ЛТО Челси знатно поработал и продал, не отрицаю
А я имел ввиду в течении сезона 22/23
Просто не написал
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