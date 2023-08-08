«ПСЖ» не купит Фати у «Барсы». Парижане хотят подписать вингера «Лиона» Барколя
«ПСЖ» не подпишет Ансу Фати.
Ранее сообщалось, что парижский клуб готовит предложение о трансфере вингера «Барселоны», а каталонцы не против продажи игрока.
По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, «ПСЖ» предложили услуги Фати, но клуб отказался от трансфера испанца. Французы сосредоточены на подписании вингера «Лиона» Брэдли Барколя и еще одного нападающего.
Что касается самого Фати, то он хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне» и получать больше игрового времени.
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А я имел ввиду в течении сезона 22/23
Просто не написал