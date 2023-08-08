Кубок Гампера. «Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига товарищеские матчи (клубы) результаты Тоттенхэм Олимпик Льюис Компанис Кубок Жоана Гампера Футбол

«Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом» за Кубок Жоана Гампера.

Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча, ежегодно организуемый «Барселоной», которая 46 раз выигрывала трофей, в том числе 10 последних раз подряд.

Кубок Жоана Гампера

Барселона, Испания

«Барселона» Испания – «Тоттенхэм» Англия – 21:00

Примечание: время начала матча – московское.

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23 комментария

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2 трофея за месяц для Тоттенхэма будет уже слишком)
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Хотелось бы увидеть в матче Фермина Лопеса, он хорош!
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Ответ rigobersong
Время идет, а хейтеров до сих пор бомбит от того, что у Барселоны перед сезоном довольно неплохая и престижная товарка есть, за которой наблюдают миллионы зрителей:))
Очень престижная товарка, чего все ноют? :)
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Ответ stnstm65dw
какой первый?
Кубок тигра
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Лапорта: друг мой, проигравший забирает Лангле

Леви: оо, отличная мотивация для победы:)
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Если сегодня ТТХ выиграет Кубок Гампера, то Кейн станет обладателем уникального требла: Кубок Ауди, Кубок Тигра + Кубок Гампера:)

Такие достижения нет даже у самого Месси и Роналду...

P.S. может после завоевания требла Леви наконец то отпустить Кейна в Баварию или куда то ещё...
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2 трофей для Тотенхэма за 1 месяцев это просто удивительно!
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Ответ rigobersong
Время идет, а хейтеров до сих пор бомбит от того, что у Барселоны перед сезоном довольно неплохая и престижная товарка есть, за которой наблюдают миллионы зрителей:))
А главное в честь очень значимового для Барсы человека. У реалки такого нет
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