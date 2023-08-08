Кубок Гампера. «Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом»

«Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом» за Кубок Жоана Гампера.

Из-за реконструкции «Камп Ноу» игра состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча, ежегодно организуемый «Барселоной», которая 46 раз выигрывала трофей, в том числе 10 последних раз подряд.

Барселона, Испания

« » Испания – « » Англия – 21:00

Примечание: время начала матча – московское.

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