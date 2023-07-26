«Фулхэм» купил Рауля Хименеса у «Вулвс» за 5,5 млн фунтов

Теги Фулхэм премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Александар Митрович Рауль Хименес Футбол

Рауль Хименес перешел из «Вулверхэмптона» в «Фулхэм».

Лондонский клуб объявил о трансфере 32-летнего нападающего. Он подписал контракт на 2 года с возможностью продления еще на один сезон. 

По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 5,5 миллиона фунтов. 

Ранее сообщалось, что «дачники» подписывают Хименеса на место Александара Митровича, который близок к переходу в саудовский «Аль-Хилаль». 

В сезоне АПЛ-2022/23 Хименес провел 15 матчей и отличился 1 результативной передачей. Подробную статистику мексиканца можно найти здесь

Фото: https://www.fulhamfc.com/

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5 комментариев

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леннорыч-абрамович
Сдал сильно после серьёзной травмы. Удачи!
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Peter Sakic
Замена Митровичу?
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Сергей Орлов
Ответ Peter Sakic
Замена Митровичу?
Да.
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Peter Sakic
Ответ Сергей Орлов
Да.
С чего они решили, что он даст столькл же голов скольклюо серб?
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Ан Ар
Ответ Peter Sakic
С чего они решили, что он даст столькл же голов скольклюо серб?
Решили не они а Митрович который настаивает на своем трансфере в С.А
0
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