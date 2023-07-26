«Фулхэм» купил Рауля Хименеса у «Вулвс» за 5,5 млн фунтов
Рауль Хименес перешел из «Вулверхэмптона» в «Фулхэм».
Лондонский клуб объявил о трансфере 32-летнего нападающего. Он подписал контракт на 2 года с возможностью продления еще на один сезон.
По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 5,5 миллиона фунтов.
Ранее сообщалось, что «дачники» подписывают Хименеса на место Александара Митровича, который близок к переходу в саудовский «Аль-Хилаль».
В сезоне АПЛ-2022/23 Хименес провел 15 матчей и отличился 1 результативной передачей. Подробную статистику мексиканца можно найти здесь.
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