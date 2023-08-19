Краснодар — Локомотив: прогноз на матч 19.08.2023, РПЛ
В рамках пятого тура чемпионата России по футболу, лидирующий в турнире, «Краснодар» дома сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет 19 августа в Краснодаре на поле стадиона «Краснодар Арена». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.
«Быки» выиграли все матчи в стартовых четырех турах и возглавляют турнирную таблицу. У «Локомотива» всего одна победа в чемпионате. Хозяева получили статус фаворита встречи.
В сезоне 2022/2023 команды провели четыре встречи. В рамках чемпионата России команды одержали по домашней победе. «Краснодар» был сильнее 3:0 дома, а «Локомотив» 3:2 в Москве. Еще две встречи прошли в Кубке России. «Быки» победили 1:0 дома. В гостях сыграли 2:2 и уступили в серии пенальти. Всего у команд 24 встречи в рамках РПЛ. По победам впереди красно-зеленые 13:8 при 3 ничьих. Разница голов 34:32 в пользу «Локомотива». В 10 последних играх чемпионата России у команд равенство: по четыре победы и две ничьи. «Краснодар» забивает в пяти матчах подряд. На домашней арене у «быков» шесть побед, ничья и три поражения. «Локомотив» не может забить в Краснодаре в трех играх подряд. «Краснодар» не проигрывает в шести матчах, победив в пяти из них.
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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, победа «Краснодара», ИТМ1,5 «Локомотива».
Краснодар
В последней игре РПЛ черно-зеленые одержали непростую победу в гостевой игре с «Оренбургом». Победа со счетом 2:0. Оба гола забиты во втором тайме. На 67 минуте Эдуард Сперцян забил с игры. На 89 минуте Сперцян реализовал пенальти и оформил дубль.
Эдуард Сперцян отмечается результативными действиями в каждой игре РПЛ. В четырех турах у полузащитника три гола и две голевые передачи. По системе «гол+пас» Сперцян делит первое место в РПЛ с Федором Чаловым.
Результаты «Краснодара» в пяти играх:
- РПЛ, «Оренбург» — «Краснодар» 0:2;
- Кубок России, «Динамо» — «Краснодар» 4:3;
- РПЛ, «Краснодар» — «Пари НН» 1:0;
- РПЛ, «Краснодар» — «Сочи» 2:0;
- Кубок России, «Краснодар» — «Спартак» 1:2.
На отрезке в 10 официальных игр у «быков» пять побед, две ничьи и три поражения. Все три поражения пришлись на Кубок России. Разница голов в 10 встречах 18:10. На домашней арене у черно-зеленых шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 13:6.
Интересные статистические факты по игре «Краснодара»:
- «Краснодар» забивает в 8 встречах;
- В 3 из 4 играх команда забивает более гола;
- «Краснодар» пропустил всего раз в 4 матчах РПЛ;
- «Краснодар» не пропускает более гола в 8 домашних играх РПЛ;
- «Краснодар» не проигрывает в 10 матчах чемпионата;
- «Краснодар» обыграл «Локомотив» в 6 из 7 домашних матчах;
- «Краснодар» забивает «Локомотиву» в 13 домашних встречах.
«Быки» единолично возглавляют турнирную таблицу РПЛ после четырех туров. В активе команды 12 очков при разнице голов 8:1. У «Краснодара» лучшая оборона на старте сезона.
Локомотив
В последнем туре чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью 1:1 с «Крыльями Советов». Во втором тайме Бенхамин Гарре не сумел реализовать пенальти. На 86 минуте в быстрой контратаке забил Николай Рассказов, выведя гостей вперед. Спас матч для «Локомотива» Константин Марадишвили, забивший дальним ударом на третьей добавленной минуте. Гости были ближе к победе. Разница ударов 20:2 в сторону ворот и 8:1 в створ в пользу «Крыльев Советов». Показатель xG 3,16:0,47 в пользу самарского клуба.
Марадишвили провел первый матч в РПЛ в текущем сезоне. До этого у полузащитника всего два выхода на замену в кубковых играх. В матче с «Крыльями Советов» в очередной раз изменилась пара центральных защитников, что не добавляет красно-зеленым сыгранности. В основной состав вернулся Лукас Фассон.
Результаты «Локомотива» в пяти последних встречах:
- РПЛ, «Локомотив» — «Крылья Советов» 1:1;
- Кубок России, «Рубин» — «Локомотив» 0:1;
- РПЛ, ЦСКА — «Локомотив» 4:1;
- РПЛ, «Факел» — «Локомотив» 1:4;
- Кубок России, «Локомотив» — «Урал» 2:1.
Красно-зеленые проиграли всего один официальный матч из 10 последних. В 10 играх шесть побед и три ничьи, поражение от ЦСКА в гостях. Разница голов 20:13. В 10 выездных матчах у «Локомотива» шесть побед, две ничьи и два поражения. Одно из поражений в серии пенальти. Разница голов 23:12.
Интересные статические факты по игре «Локомотива»:
- «Локомотив» забивает в 19 матчах;
- В 8 из 10 матчах «Локомотив» пропускает;
- «Локомотив» пропускает от «Краснодара» в 10 гостевых играх РПЛ;
- «Локомотив» забивает в 11 гостевых матчах РПЛ;
- В 6 играх РПЛ забивают обе команды;
- «Локомотив» забивает во втором тайме в 12 играх;
- «Локомотив» забивает во втором тайме в 7 гостевых матчах;
- «Локомотив» пропускает в первом тайме в 6 гостевых встречах.
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» на девятом месте с пятью очками. Разница голов 8:8. Больше «Локомотива» пропустили только «Рубин» и «Факел» — по 10 голов.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России Краснодар — Локомотив
«Быки» выиграли четыре матча на старте сезона, пропустив всего один мяч. На счету команды 8 забитых мячей. У «Локомотива» есть проблемы с игрой в обороне. Не лучшие результаты у «железнодорожников» и в очных матчах. «Краснодар» обыграл «Локомотив» в 5 из 6 домашних играх в РПЛ. В трех встречах подряд «Локомотив» не забивает. Хозяева получили статус фаворита встречи.
Коэффициенты на матч «Краснодар» — «Локомотив» от букмекерской конторы BetBoom:
- Победа «Краснодара» — 1,75;
- Ничья — 4,03;
- Победа «Локомотива» — 4,44;
- ТБ2,5 — 1,57;
- ТМ2,5 —2,45;
- «Обе забьют — да» — 1,58;
- «Обе забьют — нет» — 2,40.
В новом сезоне «Краснодар» больше внимания уделяет игре в обороне. Как итог всего один пропущенный мяч. Команда учится играть по счету. С приходом Владимира Ивича «быки» стали допускать меньше ошибок на своей половине поля и как итог выдали лучший старт в своей истории.
«Локомотив» провалил матч с ЦСКА и в следующем туре слабо сыграл с самарскими «Крыльями Советов». Против хорошо обороняющегося «Краснодара» красно-зеленым будет сложно. «Локомотив» в шести последних очных матчах в РПЛ не забивал больше гола и высока вероятность, что не сумеет поразить ворота «быков» и в этой встрече. Для ставки на матч можно выбрать победу «Краснодара» и ИТМ1,5 «Локомотива». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,75 и 1,43 на эти исходы.
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- Дата проведения
- 19 августа, 19.30, «стадион Краснодар»
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