Директор «Юве» Джунтоли об интересе «Сити» к Камбьязо: «Переговоров нет. Если поступит невообразимое предложение, мы подумаем»

В «Ювентусе» высказались о возможном переходе Андреа Камбьязо в «Манчестер Сити».

Сообщалось, что «горожане» готовы предложить 70 млн евро за 24-летнего защитника.

«Честно говоря, никаких переговоров нет, в данный момент мы хотим заняться подписанием новичков, чтобы заполнить пробелы, возникшие из-за травм.

Невообразимое предложение еще не поступило, но если оно поступит, мы подумаем», – сказал спортивный директор «Ювентуса » Кристиано Джунтоли .