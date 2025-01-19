Директор «Юве» Джунтоли об интересе «Сити» к Камбьязо: «Переговоров нет. Если поступит невообразимое предложение, мы подумаем»
В «Ювентусе» высказались о возможном переходе Андреа Камбьязо в «Манчестер Сити».
Сообщалось, что «горожане» готовы предложить 70 млн евро за 24-летнего защитника.
«Честно говоря, никаких переговоров нет, в данный момент мы хотим заняться подписанием новичков, чтобы заполнить пробелы, возникшие из-за травм.
Невообразимое предложение еще не поступило, но если оно поступит, мы подумаем», – сказал спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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