В субботу, 19 августа, сыграют Краснодар и Локомотив в 5 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Cтадион Краснодар».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Краснодар – Локомотив

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Краснодар – Локомотив