Где смотреть Краснодар – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 19 августа
В субботу, 19 августа, сыграют Краснодар и Локомотив в 5 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Cтадион Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – Локомотив
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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