Динамо — ЦСКА: прогноз на матч 19.08.2023, РПЛ

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Пятый тур чемпионата России по футболу украсит столичное дерби «Динамо» — ЦСКА. Игра пройдет 19 августа в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало встречи в 15:00 по московскому времени.

Гости получили статус незначительного фаворита несмотря на то, что результаты «Динамо» лучше в последних встречах. Бело-голубые сумели обыграть «Зенит» и действующего лидера чемпионата «Краснодар». У ЦСКА в серии из трех домашних матчей одно поражение от воронежского «Факела». Проигрыш пришелся на Кубок России.

В сезоне 2022/2023 команды провели два матча. На домашней арене «Динамо» было сильнее 2:1. В гостях бело-голубые сыграли вничью 1:1. В рамках чемпионата России команды встречались 62 раза. У «Динамо» незначительное превосходство по победам 24:19 при 19 ничьих и разнице голов 81:80 в пользу бело-голубых. Лучше «Динамо» выглядит и на отрезке в 10 последних очных игр: четыре победы, четыре ничьи и два поражения. В 5 из 6 матчах забивают обе команды. На «ВТБ Арене» у бело-голубых пять побед, четыре ничьи и всего одно поражение в 10 очных встречах. «Динамо» выиграло три последние встречи и не в шести матчах.

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, «обе забьют — да» ИТБ1,5 «Динамо».

Динамо

 

В последнем туре чемпионата России «Динамо» со счетом 2:0 переиграло дебютанта РПЛ «Балтику». В домашней встрече оба гола были забиты во втором тайме. На 55 минуте голом отличился Станислав Бессмертный. На 75 минуте итоговый счет установил Денис Макаров.

Матч с «Факелом» стал первым для «Динамо» без Арсена Захаряна. Полузащитник готовится к трансферу в «Реал Сосьедад». Дебютный мяч за столичный клуб забил 19-летний защитник Бессмертный. В 3 из 4 матчах текущего сезона защитник вышел в стартовом составе.

Результаты «Динамо» в пяти играх:

  • РПЛ, «Динамо» — «Балтика» 2:0;
  • Кубок России, «Динамо» — «Краснодар» 4:3;
  • РПЛ, «Зенит» — «Динамо» 2:3;
  • РПЛ, «Крылья Советов» — «Динамо» 3:3;
  • Кубок России, «Пари НН» — «Динамо» 1:1, СП 4:3.

В 10 официальных матчах у столичного клуба четыре победы, ничья и пять поражений. Одно поражение в серии пенальти. Разница голов 19:22. На домашней арене у «Динамо» четыре победы и шесть поражений в 10 встречах. Разница голов 11:18.

Интересные статистические факты по игре «Динамо»:

  • «Динамо» не играет вничью в 7 домашних играх;
  • «Динамо» пропускает в 7 из 9 матчах дома;
  • «Динамо» пропускает в 7 из 8 официальных матчах;
  • «Динамо» забивает более гола в 4 играх;
  • «Динамо» не проигрывает ЦСКА в 6 домашних играх РПЛ;
  • «Динамо» выиграло первый тайм у ЦСКА в 4 встречах;
  • «Динамо» забивает более гола в 4 домашних очных матчах;
  • «Динамо» забивает ЦСКА в первом тайме в 5 встречах.

Бело-голубые с 7 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Разница голов в 4 встречах 9:8. Больше «Динамо» пропускают только «Рубин» и «Факел». Обе команды пропустили по 10 мячей.

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ЦСКА

 

Красно-синие в последнем туре чемпионата России обыграли «Сочи». Домашняя победа 3:1. Все главные события встречи пришлись на второй тайм. На 47 минуте Марсело Алвеш оставил «Сочи» в меньшинстве, а спустя четыре минуты Лука Джорджевич срезал мяч в свои ворота и вывел ЦСКА вперед. На 78 минуте Мигел Силвейра вернул гостей в игру, забив в быстрой контратаке. Победу армейцам принес гол Антона Заболотного, после подачи с углового, на 89 минуте. Итоговый счет установил Михаил Рядно на четвертой компенсированной минуте.

17-летний Рядно отметился вторым результативным действием в РПЛ. На счету защитник голевая передача в игре с «Локомотивом» и гол в матче с «Сочи». Футболист сыграл во всех матчах текущего сезона. Рядно стал самым молодым защитником, забивавшим в матчах РПЛ. с Матч с «Сочи» пропустил Игорь Акинфеев. У голкипера небольшие проблемы с коленом. В матче с «Сочи» травму получил Кирилл Глебов.

Результаты ЦСКА в пяти последних встречах:

  • РПЛ, ЦСКА — «Сочи» 3:1;
  • Кубок России, ЦСКА — «Факел» 0:2;
  • РПЛ, ЦСКА — «Локомотив» 4:1;
  • РПЛ, «Ахмат» — ЦСКА 2:3;
  • Кубок России, «Оренбург» — ЦСКА 0:6.

В 10 официальных встречах у столичного клуба шесть побед, ничья и три поражения. По одной победе и поражению в серии пенальти. Разница голов 22:10. В гостевых встречах у армейцев шесть побед, ничья и три поражения. Разница голов 19:10.

Интересные статические факты по игре ЦСКА:

  • ЦСКА пропускает в четырех матчах подряд;
  • ЦСКА забивает более гола в 4 из 5 матчах;
  • В 5 играх ЦСКА в чемпионате забивается как минимум три гола;
  • ЦСКА пропускает в 5 из 6 гостевых встречах в РПЛ;
  • ЦСКА не победил в 9 из 10 гостевых очных матчах в чемпионате;
  • ЦСКА забивает во втором тайме в 4 играх в чемпионате;
  • В 5 играх ЦСКА в РПЛ забивают обе команды;
  • ЦСКА забивает «Динамо» в 6 очных встречах в РПЛ.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 9 очков. Разница голов 11:6. Красно-синие, на ряду с «Крыльями Советов» и «Спартаком» забили больше всех. В списке бомбардиров РПЛ лидирует Федор Чалов с 4 голами. Все мячи забиты с пенальти.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России Динамо — ЦСКА

 

Бело-голубые лучше по очным матчам и по результатам последних игр. «Динамо» сумело обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге и «Краснодар» в кубковой встрече. Несмотря на всего одно домашнее поражение в 10 очных встречах букмекеры считают «Динамо» аутсайдером игры.

Коэффициенты на матч «Динамо» — ЦСКА от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Динамо» — 2,86;
  • Ничья — 3,62;
  • Победа ЦСКА — 2,40;
  • ТБ2,5 — 1,76;
  • ТМ2,5 —2,10;
  • «Обе забьют — да» — 1,64;
  • «Обе забьют — нет» — 2,28.

ЦСКА хорошо провел прошлый сезон, завершив его победой в Кубке России. В межсезонье армейцы остались без Хесуса Медины, в заявку на матчи не попадает еще один яркий легионер прошлого сезона Хорхе Карраскаль. Новых игроков, за исключением воспитанников клуба, в заявке ЦСКА не появилось. У «Динамо» также имеются проблемы с составом, но выбор исполнителей у Марцелла Лички лучше, чем у Владимира Федотова.

Последние очные матчи команд богаты забитыми мячами. Обе команды не отличаются игрой в обороне. ЦСКА пропускает в четырех встречах кряду, а у «Динамо» всего один матч из шести без пропущенных мячей. Для ставки на игру можно выбрать ТБ2,5 и «обе забьют — да». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,76 и 1,64 на эти исходы.

Где смотреть матч Динамо – ЦСКА

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Динамо – ЦСКА
Дата проведения
19 августа, 15.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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