Анчелотти может выпустить Алабу против «Лас-Пальмаса». Защитник не играет с 2023 года

Давид Алаба может завтра сыграть впервые больше чем за год.

«Он в порядке. Вчера он отыграл 40 минут [на тренировке], ощущения хорошие.

Конечно, ему нужно нащупать ритм, но колено хорошо реагирует. В стартовом составе его не будет, но он может получить какие-то минуты», – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти.

В последний раз австрийский защитник играл 17 декабря 2023 года. Его статистику можно изучить здесь .