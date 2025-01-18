Анчелотти может выпустить Алабу против «Лас-Пальмаса». Защитник не играет с 2023 года
Давид Алаба может завтра сыграть впервые больше чем за год.
«Он в порядке. Вчера он отыграл 40 минут [на тренировке], ощущения хорошие.
Конечно, ему нужно нащупать ритм, но колено хорошо реагирует. В стартовом составе его не будет, но он может получить какие-то минуты», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
В последний раз австрийский защитник играл 17 декабря 2023 года. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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