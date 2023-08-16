Арестованы 7 человек, планировавших ограбить дом Дракслера. Полиция задержала их с перчатками, скотчем и балаклавами

Полиция арестовала семерых мужчин, собиравшихся ограбить дом хавбека «ПСЖ».

По данным Le Parisien и RMC Sport, семеро мужчин были арестованы в Сен-Клу, пригороде Парижа, в ночь с понедельника на вторник, когда они собирались ограбить дом .

Люди из окружения чемпиона мира в составе сборной Германии обратились в полицию, когда заметили два подозрительных автомобиля поблизости – Volkswagen Golf и Renault Clio. В первой машине было двое мужчин, во второй – пятеро, двоих из которых ранее прогнала охрана Дракслера. После этого была установлена система наблюдения.

В обеих машинах были обнаружены принадлежности для ограбления – пластиковые хомуты, перчатки, скотч и балаклавы.

Семь человек были арестованы, а затем помещены под стражу. Им предъявлено обвинение в сговоре с целью подготовки преступления или правонарушения. По информации BFMTV, мужчинам от 17 лет до 21 года, и все они известны полиции, кроме одного.

В прошлом сезоне Юлиан играл за «Бенфику» на правах аренды и забил 2 гола в 18 матчах. Его статистика – здесь.

Напомним, в июле несколько человек проникли в дом вратаря « » Джанлуиджи Доннарумы, где он находился с супругой. Их связали и ограбили, ущерб оценивается в 500 тысяч евро.

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