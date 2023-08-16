Арестованы 7 человек, планировавших ограбить дом Дракслера. Полиция задержала их с перчатками, скотчем и балаклавами

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Юлиан Дракслер Футбол

Полиция арестовала семерых мужчин, собиравшихся ограбить дом хавбека «ПСЖ».

По данным Le Parisien и RMC Sport, семеро мужчин были арестованы в Сен-Клу, пригороде Парижа, в ночь с понедельника на вторник, когда они собирались ограбить дом Юлиана Дракслера.

Люди из окружения чемпиона мира в составе сборной Германии обратились в полицию, когда заметили два подозрительных автомобиля поблизости – Volkswagen Golf и Renault Clio. В первой машине было двое мужчин, во второй – пятеро, двоих из которых ранее прогнала охрана Дракслера. После этого была установлена система наблюдения.

В обеих машинах были обнаружены принадлежности для ограбления – пластиковые хомуты, перчатки, скотч и балаклавы.

Семь человек были арестованы, а затем помещены под стражу. Им предъявлено обвинение в сговоре с целью подготовки преступления или правонарушения. По информации BFMTV, мужчинам от 17 лет до 21 года, и все они известны полиции, кроме одного.

В прошлом сезоне Юлиан играл за «Бенфику» на правах аренды и забил 2 гола в 18 матчах. Его статистика – здесь.

Напомним, в июле несколько человек проникли в дом вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумы, где он находился с супругой. Их связали и ограбили, ущерб оценивается в 500 тысяч евро. 

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ставлю на чёрное
+41
-4
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Жандармы африканские!)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"мужчинам от 17 до 21 года, и все они известны полиции, кроме одного"

Этими мужчинами оказались... Слева направо: Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
черепашка в курсе?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прессинг Рангника
Безопасная Европа)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bengalsckyzh
Не указана их этническая принадлежность.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Tornado S
Жандармы африканские!)
Комиссар Жибер: Бельгийцы.;)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Сразу видно профессионалов. Максимально неприметные ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Предлагаю родственикам арестованых снова громить Париж. Ибо даже не зная национальность грабителей, все прекрасно понимают, что повод поднять тему расизма, точно есть :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
coogod
Однажды в темном-темном дворе…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Платон
Хорошая полиция😁
Это потому что Дракслер. На обычного чела болт бы забили. Французская полиция одна из самых продажных в мире.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинелли
Ответ Прессинг Рангника
Безопасная Европа)
Да, кол-во убийств и самоубийств в разы меньше чем в России
У нас в городе убили всю семью с детьми при ограблении частного дома например
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий