Клотет о группе «Кино»: «Мне очень понравилось их звучание. Если что-то пожестче – Motörhead или Black Sabbath»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Виктор Цой Пеп Клотет музыка Футбол

Тренер «Торпедо» объяснил, почему ему нравится группа «Кино».

– Как у вас с русским искусством? Кино, музыка, литература.

– Люблю музыку. Мне нравится классический хеви-метал, джаз и опера.

Я открыл для себя группу «Кино». Мне очень понравилось их звучание. Если бы я хотел послушать что-то пожестче, то включил бы Motörhead или Black Sabbath.

А у «Кино» – идеальный баланс: музыкальность совпадает с русскими словами, – сказал испанец Пеп Клотет.

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12 комментариев

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Lindeman
Цой жив
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Михо
Вчера был день смерти Виктора Цоя. Покойся с миром, твои песни слушают даже спустя 33 года
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Ярик01
Музыкальный вкус достойный, но по результатам Торпедо его скоро уволят.
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Ярик01
Ответ Алексей Петров
Пеп, ты еще Короля и Шута не слушал с Сектором газа )))) там вообще улет!!!
Однообразненько, если не понимать текста.
Какой-нибудь Ступин лучше иностранцам зайдёт.
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Quiet Dad
а чувак в музыке знает толк))
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ten Hag
Darkthrone или Bathory можно еще)
Леми и Оззи с Айоми легенды, безусловно
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Клирик
Наш человек!
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ten Hag
+ Гробрекордс послушать можно
Летов от гаражного рока и психоделии много черпал
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Игорь Пичугин
И Москва ему нравится и Кино ему зашло, че только не скажешь чтоб в отставку не отправили. А она близко, очень близко.
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Ярик01
Ответ ten Hag
Но у молодежи модно стало слушать клоунов, а Цой у них не в почете уже Не у всех, к счастью
Прям таки ужасно, что молодежь не слушает песни с высокой смысловой нагрузкой 1988 года в 2023 году, а предпочитает собственные, волнующие их темы )
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