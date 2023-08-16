Клотет о группе «Кино»: «Мне очень понравилось их звучание. Если что-то пожестче – Motörhead или Black Sabbath»
Тренер «Торпедо» объяснил, почему ему нравится группа «Кино».
– Как у вас с русским искусством? Кино, музыка, литература.
– Люблю музыку. Мне нравится классический хеви-метал, джаз и опера.
Я открыл для себя группу «Кино». Мне очень понравилось их звучание. Если бы я хотел послушать что-то пожестче, то включил бы Motörhead или Black Sabbath.
А у «Кино» – идеальный баланс: музыкальность совпадает с русскими словами, – сказал испанец Пеп Клотет.
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