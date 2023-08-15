«ПСЖ» интересуется Кьезой в качестве возможной замены Неймару. «Ювентус» хочет 50-60 млн евро за игрока (Gazzetta)

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Неймар Массимилиано Аллегри Федерико Кьеза Футбол

«ПСЖ» интересуется Федерико Кьезой в качестве замены Неймару.

«Ювентус» готов продать 25-летнего атакующего полузащитника и хочет получить за него 50-60 миллионов евро, как пишет La Gazzetta dello Sport.

Контракт Кьезы с туринцами будет действовать еще 2 сезона. Отмечается, что игрок разочарован той позицией, на которой его задействовал  Массимилиано Аллегри.

Он может благосклонно отнестись к возможности сыграть в Лиге чемпионов и повышению зарплаты.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» продал Неймара саудовскому клубу «Аль-Хилаль» за 100 млн евро с учетом бонусов. 

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15 комментариев

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SmokingShadow
Ответ deadjoker
Как интересно фланговый игрок кьеза может заменить неймара
в лазарете
+13
-1
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Борис Энгельгардт
мало, сейчас за Кайсед 100+ дают
+7
-1
+6
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d.xoxlov
В обмен на Мбаппе. Аллегри из него может неплохого опорника смастерить.
+5
0
+5
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Little-lawyer
Ответ d.xoxlov
В обмен на Мбаппе. Аллегри из него может неплохого опорника смастерить.
Ну какой опорник? Видел как он бегает? Идеальный фуллбек!
+2
0
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Talgat Ergeshov
интересно,что думает меркантильная черепашка,который так хотел ухода неймара,но не предполагал,что за 2 года получит почти пол-миллиона долларов,а ему придется 4 года мутить воду вокруг псж и реала,чтоб заработать столько😂
+3
-2
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liverpool and barcelona fan
размер раздевалки Челси уходит на второе место. К ПСЖ идет сороковой игрок.
+1
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deadjoker
Как интересно фланговый игрок кьеза может заменить неймара
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Е.Р.
Травмат на травмат
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CTPEKO3ETC
Кьеза на такую цену не наиграл, в сборной хорош
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HellLight
куда смотрит боули?
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<~Inter~>
что-то не верится. Если Мбаппе остаётся, то у них на флангах есть Мбаппе, Дембеле, Асенсио, Ли и в центре атаки Рамос и Экитике
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Очки Дани Алвеса
Ответ Борис Энгельгардт
мало, сейчас за Кайсед 100+ дают
Это рынок АПЛ, абсолютно локально раздутый пузырь из их бешеных междусобойчиков. Тот же Кьеза не перешел бы в АПЛ за сотню. Что уж говорить про ПСЖ.
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TravenS
Ответ Очки Дани Алвеса
Это рынок АПЛ, абсолютно локально раздутый пузырь из их бешеных междусобойчиков. Тот же Кьеза не перешел бы в АПЛ за сотню. Что уж говорить про ПСЖ.
Сотня за Кьезу? Он же травмат 😂
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TravenS
Ответ liverpool and barcelona fan
размер раздевалки Челси уходит на второе место. К ПСЖ идет сороковой игрок.
Какое второе место? В пещере всё лето прожили?
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