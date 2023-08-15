«ПСЖ» интересуется Кьезой в качестве возможной замены Неймару. «Ювентус» хочет 50-60 млн евро за игрока (Gazzetta)

«ПСЖ» интересуется Федерико Кьезой в качестве замены Неймару.

«Ювентус» готов продать 25-летнего атакующего полузащитника и хочет получить за него 50-60 миллионов евро, как пишет La Gazzetta dello Sport.

Контракт Кьезы с туринцами будет действовать еще 2 сезона. Отмечается, что игрок разочарован той позицией, на которой его задействовал Массимилиано Аллегри.

Он может благосклонно отнестись к возможности сыграть в Лиге чемпионов и повышению зарплаты.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» продал Неймара саудовскому клубу «Аль-Хилаль» за 100 млн евро с учетом бонусов.