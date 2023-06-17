«Юве» хочет арендовать у «Челси» лучшего игрока ЧМ U20 Казадеи или включить его в сделку по Влаховичу

В «Ювентус» может перейти лучший игрок молодежного ЧМ Чезаре Казадеи.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, интерес к нему проявился на фоне предполагаемого желания «Челси» подписать форварда туринцев .

«Синие» хотели бы отдать полузащитника в аренду в сильный клуб. Туринцы предпочли бы арендовать Казадеи с правом выкупа.

В том случае, если лондонская команда попробует купить Влаховича, « » постарается включить 20-летнего игрока в сделку.

Воспитанник «Интера» был приобретен « » летом 2022 года и отправлен в аренду в «Рединг». На ЧМ среди молодежных команд он забил 7 голов за сборную Италии и стал лучшим бомбардиром и игроком турнира.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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