«Юве» хочет арендовать у «Челси» лучшего игрока ЧМ U20 Казадеи или включить его в сделку по Влаховичу
В «Ювентус» может перейти лучший игрок молодежного ЧМ Чезаре Казадеи.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, интерес к нему проявился на фоне предполагаемого желания «Челси» подписать форварда туринцев Душана Влаховича.
«Синие» хотели бы отдать полузащитника в аренду в сильный клуб. Туринцы предпочли бы арендовать Казадеи с правом выкупа.
В том случае, если лондонская команда попробует купить Влаховича, «Ювентус» постарается включить 20-летнего игрока в сделку.
Воспитанник «Интера» был приобретен «Челси» летом 2022 года и отправлен в аренду в «Рединг». На ЧМ среди молодежных команд он забил 7 голов за сборную Италии и стал лучшим бомбардиром и игроком турнира.
Подробно со статистикой Казадеи можно ознакомиться здесь.
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