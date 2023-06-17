«Юве» хочет арендовать у «Челси» лучшего игрока ЧМ U20 Казадеи или включить его в сделку по Влаховичу

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы ЧМ-2023 U-20 Душан Влахович сборная Италии U-20 Чезаре Казадеи Футбол

В «Ювентус» может перейти лучший игрок молодежного ЧМ Чезаре Казадеи.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, интерес к нему проявился на фоне предполагаемого желания «Челси» подписать форварда туринцев Душана Влаховича.

«Синие» хотели бы отдать полузащитника в аренду в сильный клуб. Туринцы предпочли бы арендовать Казадеи с правом выкупа.

В том случае, если лондонская команда попробует купить Влаховича, «Ювентус» постарается включить 20-летнего игрока в сделку.

Воспитанник «Интера» был приобретен «Челси» летом 2022 года и отправлен в аренду в «Рединг». На ЧМ среди молодежных команд он забил 7 голов за сборную Италии и стал лучшим бомбардиром и игроком турнира.

Подробно со статистикой Казадеи можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Victor Victor
Фабрицио Романо (авторитетный источник) написал сегодня что Ювентус не претендует на него. Да и Челси рассматривает только варианты с арендой, продавать его не собираются.
+6
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