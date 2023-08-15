Мартино о травме Месси на тренировке: «Не знаю точно, что произошло, я был лишь на части занятия. Все были бы потрясены, будь это что-то серьезное»

Теги МЛС Лионель Месси травмы Херардо Мартино Филадельфия Юнион Интер Майами Здоровье Футбол

Херардо Мартино опроверг информацию о травме Лионеля Месси.

Сообщалось, что Месси подвернул ногу во время финальной тренировки «Интер Майами» перед матчем против «Филадельфии» в полуфинале Кубка лиг.

«Я присутствовал лишь на части тренировки, потому что потом у меня была назначена встреча, и я не знаю точно, что произошло.

Но если бы это было что-то серьезное, я уверен, все были бы потрясены. Но все было в порядке, поэтому я думаю, что ничего страшного не произошло», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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27 комментариев

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Kurama Altai
здоровья Месси
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Barsa! bolshe chem klub
щас верблюды с пустыни руки потирают...
вот бы серьёзная... вот бы серьёзная оказалась травма.
Лобируют свою принцессу!

но Лео всё равно доведёт Интер Маями до финала.
здоровья Королю!
смотрел видео с тренировки. Лео покидал поле похрамывая... надеюсь всё обойдется
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Терминатор Айлбибекович
Дай бог здоровья Королю Футбола Лео Месси.Надеюсь травма не серьезная и Лео сыграет в полу финале с Филадельфией.Назло португальской принцессе и его фантикам.
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Hella black
Только без травм ✊🏼 совсем не много осталось до триумфа в Майями
+6
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Agent Smith
Здоровья⚽️
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Терминатор Айлбибекович
Ответ Direct free kick
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Карма есть.Вы же фантики кристи родились же гиббонами ,а не людьми.
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Kurama Altai
Ответ Direct free kick
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кармы есть. кришбои так радовались победе Месси на чм и бог подарил кришу такую же чм( только арабскую косплей)😁
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Терминатор Айлбибекович
Ответ IsaacDC
Господи, даже тут приплели португальца. Ну не живётся вам спокойно. Здоровья Месси и всем португальцам!)
А я портку номер 7 травмы и не желал.А вот фантики портка тут как тут на этой ветке.Одни из первых злорадно про какую то карму прогоняют.
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questro89
Ответ originaltruelove
Да там такой темп игры, что Месси даже с повреждением «трешку отгрузит, Торонто с*раному».
Филадельфия
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Станислав Л
Ответ Real_v_dushe
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сразу - это после 8 голов?
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D-oh!
Мартино: них..а себе, я не в курсе, ребят!
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Direct free kick
Ответ Real_v_dushe
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Kurama Altai
Ответ Direct free kick
вином и беконом отравился?
публичные извинения именно за отравления не будем писать))
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Tutto Putto
Писец ара тренер, не знает что в команде, что с игроками а смотрит реакции на тренировке
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lvov88
Тренер проснулся, когда все уже начали уходить с поля
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Greatest Of All Time
Ответ IsaacDC
Господи, даже тут приплели португальца. Ну не живётся вам спокойно. Здоровья Месси и всем португальцам!)
А желать травму футболисту со стороны фанатов Рюналду это хорошо и живётся спокойно да??))))
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Greatest Of All Time
Ответ Demyan Grachev
местные любители кумиров, будь в ту минуту на поле,зализали бы любую травму их бტжка 🤦‍♂️
Как это ты делал Рюналду??))
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