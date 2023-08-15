Мартино о травме Месси на тренировке: «Не знаю точно, что произошло, я был лишь на части занятия. Все были бы потрясены, будь это что-то серьезное»
Херардо Мартино опроверг информацию о травме Лионеля Месси.
Сообщалось, что Месси подвернул ногу во время финальной тренировки «Интер Майами» перед матчем против «Филадельфии» в полуфинале Кубка лиг.
«Я присутствовал лишь на части тренировки, потому что потом у меня была назначена встреча, и я не знаю точно, что произошло.
Но если бы это было что-то серьезное, я уверен, все были бы потрясены. Но все было в порядке, поэтому я думаю, что ничего страшного не произошло», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
вот бы серьёзная... вот бы серьёзная оказалась травма.
Лобируют свою принцессу!
но Лео всё равно доведёт Интер Маями до финала.
здоровья Королю!
смотрел видео с тренировки. Лео покидал поле похрамывая... надеюсь всё обойдется