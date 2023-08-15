Мартино о травме Месси на тренировке: «Не знаю точно, что произошло, я был лишь на части занятия. Все были бы потрясены, будь это что-то серьезное»

Херардо Мартино опроверг информацию о травме Лионеля Месси.

Сообщалось, что подвернул ногу во время финальной тренировки «Интер Майами» перед матчем против « » в полуфинале Кубка лиг.

«Я присутствовал лишь на части тренировки, потому что потом у меня была назначена встреча, и я не знаю точно, что произошло.

Но если бы это было что-то серьезное, я уверен, все были бы потрясены. Но все было в порядке, поэтому я думаю, что ничего страшного не произошло», – сказал главный тренер « ».

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