16 августа, в греческом городе Пирей состоится матч за Суперкубка УЕФА по футболу. На нейтральном для обеих команд стадионе «Караискакис», встретятся «Сити» и «Севилья». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Трофей Суперкубка УЕФА «Сити» ни разу не выигрывал в своей истории, а вот их оппонент в лице «Севильи», становился его обладателем в 2006 году и после этого еще несколько раз был в шаге от него. Сможет ли завоевать новый для себя титул команда Гвардиолы, или же испанцы пополнят свою коллекцию вторым Суперкубком УЕФА, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, ТБ (2,25), ОЗ (да).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» ни разу в своей истории не выигрывал трофей Суперкубка УЕФА, кроме этого он и не принимал участия в таком матче, где встречается победитель Лиги Чемпионов и Лиги Европы (ранее Кубка УЕФА).

Манчестерская команда лишь 2 раза принимала участие в финале Лиги Чемпионов. Первый раз это было в 2021 году, когда в финале турнира случился проигрыш от «Челси» (0:1).

А долгожданный трофей победителя Лиги Чемпионов был взят в текущем 2023 году. «Сити» провел потрясающий сезон и своем игрой в этом еврокубке заслужил одержать победу. Тогда они уверенно заняли 1 место в своем квартете на групповом этапе Лиги Чемпионов, набрав 14 баллов в 6 матчах и не проиграв при этом ни одного матча. Примечательно заметить, что предстоящий оппонент англичан был тогда в одной группе в ЛЧ и занял 3 место, за счет чего продолжил свое участие уже в Лиге Европы.

А уже в плей-офф сначала был уверенно пройден «Лейпциг» с общим счетом (8:1), затем «Бавария» (4:1), следом в полуфинальном матче был бит победитель ЛЧ сезона 2021-22 «Реал Мадрид» (5:1). Ну и, наконец, в финальной встрече была одержана непростая победа над миланским «Интером» (1:0), а победный мяч на свой счет записал Родри, который забил красивейшим ударом. Итальянцы имели несколько хороших шансов отыграться в счете, но фортуна была на стороне англичан, которые заслуженно забрали чемпионский кубок.

«Горожане» стали также победителями прошлого сезона Чемпионата Англии и выиграли гонку за трофей у «Арсенала», который долгое время лидировал, но в концовке чемпионата сдал позиции и отстал по итогу на 5 баллов. Это уже 3 чемпионство подряд в АПЛ у команды Гвардиолы. Великолепный сезон провел и атакующий игрок клуба Эрлинг Холанд, который стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 36 голов.

Манчестерский клуб в предсезонке подписал двух качественных хорватских игроков. Из «Челси» был приобретен центральный полузащитник Матео Ковачич за 29.1 млн. евро, а из «РБ Лейпциг» центральный защитник Йошко Гвардиол за 90 млн. евро. Португалец Жоао Кансело вернулся из аренды в «Баварии».

Без потерь также не обошлось, команду покинули: Рияд Марез, ушедший в аравийский «Аль-Ахли»), Илкай Гюндоган в «Барселону», Менди в «Лорьян» и Янгель Эрерра в «Жирону».

До старта нового сезона «Сити» провел 3 товарищеских поединка, где сначала была обыграна японская «Йокогама М.» (5:3), потом «Бавария» (2:1), а в заключительном контрольном матче случился проигрыш от «Атлетико Мадрид» (1:2).

Еще и перед стартом нового сезона АПЛ манчестерцы провели матч в рамках Суперкубка Англии, где проиграли в серии пенальти «Арсеналу» (1:4) ,а Брюйне и Родри не смогли забить свои удары с 11-метровой точки. Команда Гвардиолы была очень близко к победе в основное время матча, но большое количество добавленного времени к матча не позволило это сделать и на 11 добавленной минуте лондонцы смогли отыграться после гола Троссарда.

Стартовали же в новом сезоне АПЛ подопечные Гвардиолы прекрасно и обыграли в гостях «Бернли» (3:0), где Холанд еще в первом тайме сделал голевой дубль, а Родри во втором упрочил преимущество в счете. Таким образом они идут в лидирующей группе из 6 команд, которые на данный момент набрали 3 очка.

Результаты «Сити» в 5 последних сыгранных матчах:

11.08.23 «Бернли» — «Манчестер Сити» 0: 3 ;

0: ; 06.08.23 «Манчестер Сити» — «Арсенал» 1:1 (1: 4 в серии пенальти);

в серии пенальти); 30.07.23 «Манчестер Сити» — «Атлетико» 1: 2 ;

1: ; 26.07.23 «Бавария» — «Манчестер Сити» 1: 2 ;

1: ; 23.07.23 «Йокогама М.» — «Манчестер Сити» 3:5;

Интересные статические факты «Сити»:

В активе команды 5 побед в последних 7 сыгранных встреч;

В 4 из 5 последних играх манчестерской команды забивают оба оппонента;

В 4 последних матчах ни разу не было забито более 3 голов за матч в основное время игры;

В 3 последних матчах команда забивает в среднем около 2 мячей;

Манчестерский клуб забивает в 7 матчах кряду.

«Севилья»

«Севилья» семикратный победитель Лиги Европы (Кубка УЕФА), причем за последние 10 лет трофей был завоеван 5 раз.

А вот Лигу Чемпионов им ни разу не удавалось выигрывать, хотя периодически команда туда попадает и пробует там силы, но высоких успехов так достичь и не получилось. Как раз таки в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов испанцы заняли в своей группе 3 место, пропустив вперед «Боруссию Д» и «Сити». Эта позиция дала севильцам возможность продолжить еврокубке, но уже в турнире рангом ниже (Лиге Европы). И этим шансом команда воспользовалась сполна, хоть и был сложнейший путь до финала, на котором были пройдены следующие команды ( в скобках указан общий счет в матче по сумме двух встреч): «ПСВ» (3:2), «Фенербахче» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (5:2), «Ювентус» (3:2).

А в финальном поединке за трофей удалось нанести поражение итальянской «Роме», в сложнейшем поединке соперник был бит в серии пенальти (4:1), после счета (1:1) в основное время матча. В этой встрече испанцы пропустили первыми, но удалось выровнять игру, а в серии пенальти уже без особого нервоза обыграть оппонента.

Команда Хосе Луиса Мендилибара в прошлом сезоне в Ла Лиге успехов не сыскала и заняла лишь скромную 12 строчку в таблице, набрав 49 баллов в 38 турах. От первой семерки севильцы отстали всего на 4 очка. На счет участия в еврокубках им все же не пришлось париться, они выиграв Лигу Европы, в этом году автоматически сыграют на групповом этапе Лиги Чемпионов.

В составе севильской команды до старта нового сезона произошло несколько кадровых изменений. Клубу удалось подписать баде из «Ренна», Соу из «Айнтрахта Ф.» и Педросу из «Эспаньола». А ушли из команды: Рекик, Лопес, Ромеро, и некоторые отданы в аренду.

«Севилья» в преддверии старта нового сезона Примеры провела несколько контрольных матчей, которые получились с попеременным успехом и из 5 последних 2 было выиграно, 2 проиграно и 1 ничья. Последняя контрольная встреча была с крепким оппонентом в лице «Атлетико», с которым разошлись в мировую (1:1), пропустив в концовке встречи.

Новый сезон Ла Лиги подопечные Мендилибара начали не лучшим образом, проиграв в родных стенах «Валенсии» (1:2). При счете (1:1) севильцы на 81 минуте матча схлопотали удаление, поле покинул Баде, после чего их соперник воспользовался большинством и под занавес матча вышел вперед, забив на 88 минуте поединка. И как итог после первого тура чемпионата сейчас в самом подвале таблицы.

Результаты «Севилья» в 5 последних сыгранных матчах:

12.08.23 «Севилья» — «Валенсия» 1: 2 ;

1: ; 06.08.23 «Атлетико» — «Севилья» 1:1;

03.08.23 «Севилья» — «Бетис» 1 :0;

— «Бетис» :0; 31.07.23 «Кристал Пэлас» — «Севилья» 1:1 (0: 1 в серии пенальти);

в серии пенальти); 23.07.23 «Магдебург» — «Севилья» 3:1.

Интересные статические факты «Севилья»:

В 7 последних матчах лишь однажды была победа у команды в основное время игры

Севильцы отличаются голом в 13 последних матчах

В среднем, в 5 последних матчах, команда забивает сопернику 1 гол за игру;

В 7 из 8 последних матчах севильцев обе команды отличались в игре;

В 4 последних матчах команды ни разу не было забито 4 и более мяча за поединок.

«Манчестер Сити» – «Севилья»: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 4 поединка. Полное превосходство в них на стороне «Сити» – 4 победы. Манчестерская команда в среднем забивал в этих матчах 3 гола (12 забитых мячей), а севильцы 0,75 (3 мяча).

В последних очных поединках команды показали следующий результат:

02.01.22 «Манчестер Сити» – «Севилья» ( 3 :1).

– «Севилья» ( :1). 06.09.22 «Севилья» – «Манчестер Сити» (0: 4 ).

(0: ). 03.11.15 «Севилья» – «Манчестер Сити» (1: 3 ).

(1: ). 21.10.15 «Манчестер Сити» – «Севилья» (2:1).

Испанская команда ни разу не побеждала английскую в своей истории, мало того даже не удавалось сыграть вничью. А в 3 из 4 сыгранных встречах обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Севилья»

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния манчестерскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Манчестер Сити» — 1.37;

Ничья — 5.05;

Победа «Арсенала»— 8.99;

Ф2 (+2) — 1.41;

Ф1 (-1) — 1.57;

ТБ (2,5) — 1.71;

ТМ (2,5) — 2.21;

ИТБ2 (0,5) — 1.76;

ОЗ (да) — 1.92;

ОЗ (нет) — 1.88.

Учитывая полное превосходство «Сити» над севильцами во всех сыгранных матчах, вполне хорошей ставкой выглядит событие «П1» за неплохой коэффициент 1.37. Можно попробовать взять событие «Ф1 (-1)» за приличный кэф 1.57, учитывая что в 3 последних очных матчах разница голов была более чем в 1 мяч.

Обе команды в своих последних матчах достаточно результативны и показывают хороший атакующий футбол, забивая стабильно голы в последних поединках. Да и в очных встречах в 3 из 4 обе команды отличались. Хорошей ставкой будет здесь «ТБ (2,5)» за 1.71 и «ОЗ (да)» за 1.92.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Севилья

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