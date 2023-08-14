Экс-хавбек «Динамо» Сапета от трансфере Захаряна: «Хорошо, что из РПЛ люди уезжают в Европу»

Александр Сапета высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Вообще в принципе хорошо, что из люди уезжают в Европу. Тем более воспитанники команд. Захарян – воспитанник «Динамо». Это шаг вперед для него, новый вызов, новое открытие.

В «Динамо» он начинал как молодой и перспективный, он перерос это время и уже стал лидером, креативным игроком, забивал, голевых передач много отдавал, почувствовал взрослую мужскую игру. Сейчас для него будет серьезный вызов», – рассказал экс-полузащитник « », «Урала», а ныне игрок ФК «10» из .

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