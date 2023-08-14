Экс-хавбек «Динамо» Сапета от трансфере Захаряна: «Хорошо, что из РПЛ люди уезжают в Европу»

Теги Александр Сапета премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Александр Сапета высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Вообще в принципе хорошо, что из РПЛ люди уезжают в Европу. Тем более воспитанники команд. Захарян – воспитанник «Динамо». Это шаг вперед для него, новый вызов, новое открытие.

В «Динамо» он начинал как молодой и перспективный, он перерос это время и уже стал лидером, креативным игроком, забивал, голевых передач много отдавал, почувствовал взрослую мужскую игру. Сейчас для него будет серьезный вызов», – рассказал экс-полузащитник «Динамо», «Урала», а ныне игрок ФК «10» из Winline Медиалиги.

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5 комментариев

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Дядя ТУРА
он ещё никуда не уехал. как бы все не сорвалось жиес
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Пепси пеналдувич
Захе удачи, но если сейчас все сорвется это мрак.
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Сергей48
А кто ещё не высказался о переходе Арсена? Медведев, Винокур, Лещенко…? В очередь с… дети, в очередь! )
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Արթ Արթ
Если трансфер сорвется , то ему будет очень тяжело психологический восстановится и играть дальше в Динамо … почему то тишина , почему он еще даже не улетел в Испанию ?
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