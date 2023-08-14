«МЮ» хочет купить опорника «Эвертона» Онана. За него придется заплатить минимум 50 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» может подписать опорника «Эвертона» Амаду Онана.

Манкунианцы связались с «ирисками» насчет трансфера 21-летнего игрока, сообщает The Guardian.

Главный тренер «МЮ» тен Хаг хочет видеть в полузащите физически мощного игрока, и 192-сантиметровый и 85-килограмовый Онана подходит под требуемые характеристики.

« » не хочет терять Онана и не испытывает потребности в деньгах, поэтому запросит большую сумму за бельгийца. « » придется предложить не менее 50 млн фунтов.

Статистику Онана можно найти здесь.

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