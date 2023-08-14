«МЮ» хочет купить опорника «Эвертона» Онана. За него придется заплатить минимум 50 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Амаду Онана Футбол

«Манчестер Юнайтед» может подписать опорника «Эвертона» Амаду Онана.

Манкунианцы связались с «ирисками» насчет трансфера 21-летнего игрока, сообщает The Guardian.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет видеть в полузащите физически мощного игрока, и 192-сантиметровый и 85-килограмовый Онана подходит под требуемые характеристики.

«Эвертон» не хочет терять Онана и не испытывает потребности в деньгах, поэтому запросит большую сумму за бельгийца. «Ман Юнайтед» придется предложить не менее 50 млн фунтов.

Статистику Онана можно найти здесь.

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70 комментариев

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Street Fighter
Тен Хаг: «Дайте мне 11 Онана и я выиграю вам лигу чемпионов»😎
+192
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DinamoMax
Гиперлинк к Онане
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Sakw
Тен Хааг собирает команду "Онанистов"?😂
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alexmixer9
Понравилось видимо за Онану торговаться
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Зизуха
Осталось подписать Дзюбу и все Онаны будут собраны
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Dj_dale
Ответ Sakw
Тен Хааг собирает команду "Онанистов"?😂
Теоретически можно посмотреть, чем там Жано занят. Ну это когда прям точных вариантов не останется.
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Андрей Ференец
В каждую линию по Онане!
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Demyan Grachev
Ответ Sakw
Тен Хааг собирает команду "Онанистов"?😂
зюба усилит линию нападения, главное -крем грамотно подобрать...
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Begench Berdimuradov
Ответ Street Fighter
Тен Хаг: «Дайте мне 11 Онана и я выиграю вам лигу чемпионов»😎
🤣
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Demyan Grachev
милорд,нам нужно больше ОНАН
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Манковский
У МЮ уже есть Онана в опорной зоне.
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sintenced
Чем больше Онан, тем лучше.
+4
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Elik1989
Одного Онаны нам мало.
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Кирилл Голивец
Тактически вообще очень посредственный игрок. Кто видел его по Бельгии на ЧМ, согласится. Такой современный Бакайоко. Игрок слабее, чем опорники, которыми интересуются другие английские топы.
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Любезный Коссутий
Ответ Кирилл Голивец
Тактически вообще очень посредственный игрок. Кто видел его по Бельгии на ЧМ, согласится. Такой современный Бакайоко. Игрок слабее, чем опорники, которыми интересуются другие английские топы.
еще бы по всей провалившейся Бельгии сравнивать. там и КДБ не феерил
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Е.Р.
Если ещё и купить Мартинесов из Интера и Астон Виллы, то получиться фулл-хаус
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Любезный Коссутий
Эвертон его покупал в прошлом сезоне за 35 миллионов, сейчас его ценник на ТМ 45 миллионов. вполне логично, что ириски не будут отдавать меньше, чем за 50
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Someone from Internet
Ответ sintenced
Чем больше Онан, тем лучше.
Онан мало не бывает!
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DavidRobertJosephBeckham
Уж лучше бы тогда за Лавию торговались, перспективнее будет..Того глядишь Боэли за Лавию тоже 100 фунтолямов выложит)
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stretfordend20times
Этот хороший, Касемиро с ним в прошлом году было тяжко. Лучше марокканца.
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Василий Монксов
Ответ Bego Yusupov
а что 1 Каземиро будет играть все матчи?
Мактоминей есть на подмену
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Василий Монксов
Не стоит он столько ,да и зачем он Мю при наличии Каземиро
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Aggrrist
Ответ Street Fighter
Тен Хаг: «Дайте мне 11 Онана и я выиграю вам лигу чемпионов»😎
Тен Хаг: «Дайте мне 11 Онана и я вам Онана Онана»
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Stewart D.
будет команда онанистов
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red hikkikomori
Ответ Пинающий Достоинства
Что у МЮ за скауты, одними Онанами занимаются все лето
Они этим занимаются уже 10 лет
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