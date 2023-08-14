«МЮ» хочет купить опорника «Эвертона» Онана. За него придется заплатить минимум 50 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» может подписать опорника «Эвертона» Амаду Онана.
Манкунианцы связались с «ирисками» насчет трансфера 21-летнего игрока, сообщает The Guardian.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет видеть в полузащите физически мощного игрока, и 192-сантиметровый и 85-килограмовый Онана подходит под требуемые характеристики.
«Эвертон» не хочет терять Онана и не испытывает потребности в деньгах, поэтому запросит большую сумму за бельгийца. «Ман Юнайтед» придется предложить не менее 50 млн фунтов.
Статистику Онана можно найти здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
70 комментариев