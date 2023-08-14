«Локомотив» отскочил, сыграл бездарно, «Крылья» – на порядок лучше. Гарре один всех возил». Мостовой о матче РПЛ

Александр Мостовой раскритиковал игру «Локомотива» против «Крыльев Советов».

В 4-м туре Мир « » и « » сыграли вничью (1:1).

«Игра «Крыльев» – просто ужас, в хорошем смысле слова. Как они играли, просто красавцы. Очень жаль, что они не выиграли.

«Локомотив» отскочил, забили гол с единственного удара в створ. Один Гарре возил весь «Локомотив», они сыграли просто бездарно. Эта игра должна была завершиться со счетом 3:0 в пользу «Крыльев». Они были на порядок выше, чем «Локомотив», – сказал .

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