«Локомотив» отскочил, сыграл бездарно, «Крылья» – на порядок лучше. Гарре один всех возил». Мостовой о матче РПЛ
Александр Мостовой раскритиковал игру «Локомотива» против «Крыльев Советов».
В 4-м туре Мир РПЛ «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью (1:1).
«Игра «Крыльев» – просто ужас, в хорошем смысле слова. Как они играли, просто красавцы. Очень жаль, что они не выиграли.
«Локомотив» отскочил, забили гол с единственного удара в створ. Один Гарре возил весь «Локомотив», они сыграли просто бездарно. Эта игра должна была завершиться со счетом 3:0 в пользу «Крыльев». Они были на порядок выше, чем «Локомотив», – сказал Мостовой.
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