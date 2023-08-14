«Локомотив» отскочил, сыграл бездарно, «Крылья» – на порядок лучше. Гарре один всех возил». Мостовой о матче РПЛ

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Бенхамин Гарре Футбол

Александр Мостовой раскритиковал игру «Локомотива» против «Крыльев Советов».

В 4-м туре Мир РПЛ «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью (1:1).

«Игра «Крыльев» – просто ужас, в хорошем смысле слова. Как они играли, просто красавцы. Очень жаль, что они не выиграли.

«Локомотив» отскочил, забили гол с единственного удара в створ. Один Гарре возил весь «Локомотив», они сыграли просто бездарно. Эта игра должна была завершиться со счетом 3:0 в пользу «Крыльев». Они были на порядок выше, чем «Локомотив», – сказал Мостовой.

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11 комментариев

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T622222
А здесь все точно
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Сергей Жарковский
А говорили Царь не настоящий, всё по существу.
+12
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Andrey Yaroslavtsev
"ужас, в хорошем смысле" . Забавно сказал.
+10
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тот самый Кадрус
К сожалению он прав. Гарре делал что хотел. Нашли откуда то мастерюгу крылышки, при том наверное ещё и заплатили не много! У нас мешок картошки за млн евро, Сарвели называется.
+5
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Railway/
Здесь не поспоришь.
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Vladvenk
Ok.
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Артём Амирджанян
Царь не соврёт
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Герман Ткаченко
"Бездарно" - тоже в хорошем смысле слова?
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Игорь Пичугин
Наверное когда говорил про Гарре, себя вспомнил как Реал с Барселоной возил.
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madjer163
Александр ну тут согласен на все 100!
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Superkenguroo
Ответ тот самый Кадрус
К сожалению он прав. Гарре делал что хотел. Нашли откуда то мастерюгу крылышки, при том наверное ещё и заплатили не много! У нас мешок картошки за млн евро, Сарвели называется.
Из молодёжи Мансити человек, это к тому, что явно не из последних выборов должен быть.
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