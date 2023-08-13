Почеттино не считает ничью с «Ливерпулем» справедливой: «Челси» заслужил победу. Мы начали доминировать по ходу игры»

Маурисио Почеттино не считает ничью «Челси» и «Ливерпуля» (1:1) справедливой.

– Фантастический способ начать сезон. Мне очень понравился матч.

– Ничья – справедливый результат?

– Не думаю, что это так. В целом мы заслужили немного больше. Мы чувствуем удовлетворение, но и разочарование в то же время, потому что мы хотели победить и заслужили победу. Но это только начало.

Было сложно с самого начала, но то, как мы росли в игре, как нашли способ играть, как мы начали доминировать [по ходу игры] и выдавливать « » все глубже и глубже, – этим я очень доволен, – сказал тренер «Челси».

Я болею за «Челси». И не хочу, чтобы новый сезон начинался

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