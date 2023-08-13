Почеттино не считает ничью с «Ливерпулем» справедливой: «Челси» заслужил победу. Мы начали доминировать по ходу игры»
Маурисио Почеттино не считает ничью «Челси» и «Ливерпуля» (1:1) справедливой.
– Фантастический способ начать сезон. Мне очень понравился матч.
– Ничья – справедливый результат?
– Не думаю, что это так. В целом мы заслужили немного больше. Мы чувствуем удовлетворение, но и разочарование в то же время, потому что мы хотели победить и заслужили победу. Но это только начало.
Было сложно с самого начала, но то, как мы росли в игре, как нашли способ играть, как мы начали доминировать [по ходу игры] и выдавливать «Ливерпуль» все глубже и глубже, – этим я очень доволен, – сказал тренер «Челси».
Я болею за «Челси». И не хочу, чтобы новый сезон начинался
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Меня больше порадовало, что вновь появилась игра. Энцо на позиции плеймейкера куда круче чем Энцо на позиции опорника по типу Жоржиньо.
Просто невероятный матч от арга. Как он владеет мячом, как видит поле, свободные зоны. Вау.
Джеймс и Чиллуэл тоже супер.
Защита в целом неплохо, но нужно сыгрываться, потому что пару привозов было.
В атаке неплохо сыграли, но не хватало реализации. Нкунку конечно был бы очень кстати, но увы.
В общем у этой команды есть потенциал. Те, кто хоронили Челси после прошлого сезона поспешили.
Если придет Кайседо, то команда будет сбалансированная и надеюсь будет прогрессировать от матча к матчу.
Там же чистый пеналь
Либо самому жёстче надо быть (что ты и имеешь ввиду). А Почеттино пофиг, тренируются отдельно неугодные и всё.
Энцо ближе к чужим воротам - неимверно хорош.
Жаль, что забивать у них некому, форварда бы им..
- защитник в движении пересекает линию полета мяча под углом в 5 градусов
- мяч скользнул по руке и изменил направление полёта мяча ровно на те же 5 градусов
- рука увеличивала площадь тела, без руки на груди, защитник мяч достать не успевал