Почеттино не считает ничью с «Ливерпулем» справедливой: «Челси» заслужил победу. Мы начали доминировать по ходу игры»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино не считает ничью «Челси» и «Ливерпуля» (1:1) справедливой.

– Фантастический способ начать сезон. Мне очень понравился матч.

– Ничья – справедливый результат?

– Не думаю, что это так. В целом мы заслужили немного больше. Мы чувствуем удовлетворение, но и разочарование в то же время, потому что мы хотели победить и заслужили победу. Но это только начало.

Было сложно с самого начала, но то, как мы росли в игре, как нашли способ играть, как мы начали доминировать [по ходу игры] и выдавливать «Ливерпуль» все глубже и глубже, – этим я очень доволен, – сказал тренер «Челси».

Я болею за «Челси». И не хочу, чтобы новый сезон начинался

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70 комментариев

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bogdan fedyuk
ну это посыл для команды, все правильно говорит. а так то ничья справедлива конечно
+40
-1
+39
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Leo_89
Все ещё впереди у Почеттино. В отличие от позорников прошлого сезона чувствуется, что если дать ему время, то он построит годный проект через пару сезонов. Рисунок уже виден, но не хватает некоторых элементов.
+37
-6
+31
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Ruslan Kaiypbai
сыграли неплохо , видно работа тренера, почеттино норм тренер если на него не давить
+23
-2
+21
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KeriLLo
Главное, что у Челси была осмысленная игра, если так и будет продолжаться то результат рано или поздно придёт.
+19
-1
+18
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Гол в девятину
Ответ KeriLLo
Главное, что у Челси была осмысленная игра, если так и будет продолжаться то результат рано или поздно придёт.
Это еще раз подтверждает тот факт, что Поттеру нужно было всего лишь вышвырнуть всех недовольных в резерв, а не пытаться наладить контакт с Зиешем.И все было бы хорошо.
+11
-2
+9
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Профессор из Кобхэма
Результат - это такое.
Меня больше порадовало, что вновь появилась игра. Энцо на позиции плеймейкера куда круче чем Энцо на позиции опорника по типу Жоржиньо.
Просто невероятный матч от арга. Как он владеет мячом, как видит поле, свободные зоны. Вау.
Джеймс и Чиллуэл тоже супер.
Защита в целом неплохо, но нужно сыгрываться, потому что пару привозов было.
В атаке неплохо сыграли, но не хватало реализации. Нкунку конечно был бы очень кстати, но увы.

В общем у этой команды есть потенциал. Те, кто хоронили Челси после прошлого сезона поспешили.
Если придет Кайседо, то команда будет сбалансированная и надеюсь будет прогрессировать от матча к матчу.
+11
-3
+8
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Redhead One
Ответ rigobersong
Весь матч выносы и навесы в одну и другую сторону, и это типа топ команды АПЛ:)) Даже голы череда рандомных забросов никак не связанных с целесообразной комбинацией или атакой:)) А потом эти люди критикуют футбол Энрике?:) Серьезно:))
Видели все вчера твоего хваленого Энрике, теперь на цыпочках весь клуб перед Мбаппе бегает)
+6
-1
+5
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Artem Artem
я считаю что Челси играл достойно просто немного не повезло с некоторыми моментами
+5
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+5
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llolishe
А что про волейбол Джексона скажет
Там же чистый пеналь
+11
-7
+4
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Wirtgen
А Почи хорош. Уже в первом туре видно как рисунок игры так и то, что повторение прошлого сезона не будет.
+5
-1
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Leo_89
Ответ rigobersong
Весь матч выносы и навесы в одну и другую сторону, и это типа топ команды АПЛ:)) Даже голы череда рандомных забросов никак не связанных с целесообразной комбинацией или атакой:)) А потом эти люди критикуют футбол Энрике?:) Серьезно:))
От ватоката Энрике плевать хочется, что было видно ещё на ЧМ. Владение для владения. А тут две быстрые команды, играющие в атакующий футбол с множеством пасов, причём это всего-то первый матч сезона, а значит лучшая форма ещё впереди.
+4
0
+4
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KeriLLo
Ответ Гол в девятину
Это еще раз подтверждает тот факт, что Поттеру нужно было всего лишь вышвырнуть всех недовольных в резерв, а не пытаться наладить контакт с Зиешем.И все было бы хорошо.
В целом соглашусь, точка зрения непопулярная, но по сути дай вот эту молодую команду без токсиков Поттеру, то было бы лучше намного.
Либо самому жёстче надо быть (что ты и имеешь ввиду). А Почеттино пофиг, тренируются отдельно неугодные и всё.
+4
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Иван..
Ответ Профессор из Кобхэма
Результат - это такое. Меня больше порадовало, что вновь появилась игра. Энцо на позиции плеймейкера куда круче чем Энцо на позиции опорника по типу Жоржиньо. Просто невероятный матч от арга. Как он владеет мячом, как видит поле, свободные зоны. Вау. Джеймс и Чиллуэл тоже супер. Защита в целом неплохо, но нужно сыгрываться, потому что пару привозов было. В атаке неплохо сыграли, но не хватало реализации. Нкунку конечно был бы очень кстати, но увы. В общем у этой команды есть потенциал. Те, кто хоронили Челси после прошлого сезона поспешили. Если придет Кайседо, то команда будет сбалансированная и надеюсь будет прогрессировать от матча к матчу.
Да Кайседо будет мощное усиление .
+3
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+3
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Усатая Козляра
Ответ Ruslan Kaiypbai
сыграли неплохо , видно работа тренера, почеттино норм тренер если на него не давить
Поччетино норм тренер, если не требовать от него трофеи
+5
-3
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Гол в девятину
Лучше так, чем как у Поттера где всегда все ребята молодцы, а соперник очень сильный и мастеровитый.
+2
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Eden Hazard
Ответ Профессор из Кобхэма
Результат - это такое. Меня больше порадовало, что вновь появилась игра. Энцо на позиции плеймейкера куда круче чем Энцо на позиции опорника по типу Жоржиньо. Просто невероятный матч от арга. Как он владеет мячом, как видит поле, свободные зоны. Вау. Джеймс и Чиллуэл тоже супер. Защита в целом неплохо, но нужно сыгрываться, потому что пару привозов было. В атаке неплохо сыграли, но не хватало реализации. Нкунку конечно был бы очень кстати, но увы. В общем у этой команды есть потенциал. Те, кто хоронили Челси после прошлого сезона поспешили. Если придет Кайседо, то команда будет сбалансированная и надеюсь будет прогрессировать от матча к матчу.
Вооо. Энцо был великолепен. Показателен момент был в районе 80ой. Когда справа вроде Джексон побежал, а мяч был в центре, на него посмотрел Галлахер, отдал чуть назад Энцо, а тот ювелирно пульнул в ноги метров на 40. Щас придет Кайседо, и Энцо будет дирижировать в полную силу😎
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light109
Значит будем доказывать это в следующих играх
+5
-3
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Троллейбус
лысый шарлатан со свистком не дал чистый пеналь за игру рукой у синих в их штрафной
+2
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HellLight
Ответ Гол в девятину
Это еще раз подтверждает тот факт, что Поттеру нужно было всего лишь вышвырнуть всех недовольных в резерв, а не пытаться наладить контакт с Зиешем.И все было бы хорошо.
это еще раз подтверждает, что потер не тренер топ клуба
+3
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Иван..
Интересный матч. Мне понравилось.
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Caterina
У команды наконец появился тренер! Зачем же они столько мучались в прошлом сезоне??
Энцо ближе к чужим воротам - неимверно хорош.
Жаль, что забивать у них некому, форварда бы им..
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arisstopane
Ответ Арагорн сын Араторна
Все кто говорит про пенальти, вы угораете? Рука находится аккурат напротив груди и никак не увеличивает площадь тела. Убери Джексон руку и мяч попал бы в грудь, к чему эти претензии?
- мяч летел в ворота
- защитник в движении пересекает линию полета мяча под углом в 5 градусов
- мяч скользнул по руке и изменил направление полёта мяча ровно на те же 5 градусов
- рука увеличивала площадь тела, без руки на груди, защитник мяч достать не успевал
+1
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Геннадий Тёкин
Доминировать не значит выиграть!
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Dmitriy6354
Скажу одно матч смотреть интересно, когда нету полузащиты у обеих команд. Леви неплох, но не хватает нынешнему Челси Канте. Энцо всё же должен действовать, как разрушитель, а в итоге пашет везде😉 Но Фернандес очень прекрасен. Джеймс на фланге интересно. Джексон выглядит бодро, ну а Тьяго опытный игрок. У Ливерпуля на флангах всё в порядке. Нужен центр полузащиты. Дисаси нравился ещё со времён Монако, когда в прошлом сезоне выиграли у ПСЖ. Стерлинг не очень. У него были хорошие матчи в прошлом сезоне. В систему Тухеля зашёл бы идеально👌 Галлахер может и плоховато играет в опорке и пасы даёт не очень, но его отборы - шик! Кайседо как раз выберет по итогу матча))) Салах зря так сделал... Мане напоминает. Но с такой скамейкой и стартом Челси смотрелся отлично💪💙 Ничья закономерный результат💯
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U
Ну в тот момент, когда казалось, что сейчас дожмут, пошли замены и игра пропала. Но вообще в целом, хотя еще все очень сыро, этот матч выглядит осмысленнее, чем весь прошлый сезон. Посмотрим.
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