Агент Салаха об «Аль-Иттихаде»: «Если бы мы рассматривали уход из «Ливерпуля» в этом году, то не продлили бы контракт прошлым летом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах агенты Футбол

Мохамед Салах не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что «Аль-Иттихад» предлагает форварду сборной Египта 180 млн евро на два года и готов дать «Ливерпулю» 60 млн фунтов.

«Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан «Ливерпулю», – написал Рами Аббас, агент Салаха.

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23 комментария

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Это МО🇪🇬🐐🔥🔥
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Ответ Snid
Без Салаха тяжело представить Ливерпуль.
Скорее без Ливерпуля тяжело представить Салаха
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Без Салаха тяжело представить Ливерпуль.
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Спасибо мистер Аббас, можно спокойно ждать новый сезон. Мо настоящая легенда Ливерпуля и уходить он должен точно не так.
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За Ливерпуль страшно. Команда не укомплектована, отдали двух важных игроков в центре поля и никого не покупают, а чемпионат буквально завтра начинается.
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есть ещё порох в пороховницах 🔥😎
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перевод :
Салах стоит дороже, 100 млн в год устроит
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ура!
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Египетская сила ещё покажет своё в АПЛ 💪
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Рано ему еще уходить, слишком рано.
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Так то прошлым летом не было саудовцев
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А что никто не уходил из клуба никогда после продления контракта в прошлом году? Так себе аргумент
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Да чтоб Салах из Ливерпуля ушел)? Не могу представить
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Ответ Liquidozz
Скорее без Ливерпуля тяжело представить Салаха
Можно и так)
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Ответ geoo9
перевод : Салах стоит дороже, 100 млн в год устроит
скорее : "обращайтесь чуть позже".
т.к. обозначил, что "не планировали уход В ЭТОМ году"
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Ответ geoo9
перевод : Салах стоит дороже, 100 млн в год устроит
перевод: у Салаха действующий контракт
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