Агент Салаха об «Аль-Иттихаде»: «Если бы мы рассматривали уход из «Ливерпуля» в этом году, то не продлили бы контракт прошлым летом»
Мохамед Салах не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что «Аль-Иттихад» предлагает форварду сборной Египта 180 млн евро на два года и готов дать «Ливерпулю» 60 млн фунтов.
«Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан «Ливерпулю», – написал Рами Аббас, агент Салаха.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Салах стоит дороже, 100 млн в год устроит
т.к. обозначил, что "не планировали уход В ЭТОМ году"