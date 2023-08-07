Агент Салаха об «Аль-Иттихаде»: «Если бы мы рассматривали уход из «Ливерпуля» в этом году, то не продлили бы контракт прошлым летом»

Мохамед Салах не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что « » предлагает форварду сборной Египта 180 млн евро на два года и готов дать «Ливерпулю» 60 млн фунтов.

«Если бы мы рассматривали возможность ухода из « » в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан «Ливерпулю», – написал Рами Аббас, агент .

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