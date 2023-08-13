Форвард «Зенита» Сергеев забил в 3 матчах подряд. В 2 играх его гол стал победным

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Факел Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев забил за «Зенит» в трех матчах подряд.

В матче 4-го тура Мир РПЛ против «Факела» форвард «Зенита» открыл счет на 16-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.

Ранее Сергеев забил в матче Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0) и в 3-м туре РПЛ против «Динамо» (2:3).

В играх с «Крыльями» и «Факелом» голы Сергеева стали победными.

Подробная статистика 28-летнего форварда доступна здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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22 комментария

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Vićtor Diaź
Сергеев молодец. Касьера сегодня тоже молодец.
Судья 🤡
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noti22
Ответ Фарид Харисов
Почему Сергеева многие не любят и называют бревном не уровня Зенита? По-моему он каждый год выдаёт отрезки когда тащит команду 3-4 матча подряд. Эти очки потом и определяют судьбу чемпионства.
Не знаю, кто такое пишет. Сергеев с момента появления в Зените не вызывает вопросов
+36
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Фарид Харисов
Почему Сергеева многие не любят и называют бревном не уровня Зенита?

По-моему он каждый год выдаёт отрезки когда тащит команду 3-4 матча подряд. Эти очки потом и определяют судьбу чемпионства.
+27
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+22
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Игорь М.
Ответ Фарид Харисов
Почему Сергеева многие не любят и называют бревном не уровня Зенита? По-моему он каждый год выдаёт отрезки когда тащит команду 3-4 матча подряд. Эти очки потом и определяют судьбу чемпионства.
его все фанаты обожают) он офигенный при выходах на замену. В основе теряется частенько, но вот если надо забивать, то Ваня первый на выход) гол Спартаку чего только стоит!)
+17
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Vićtor Diaź
Ответ Фарид Харисов
Почему Сергеева многие не любят и называют бревном не уровня Зенита? По-моему он каждый год выдаёт отрезки когда тащит команду 3-4 матча подряд. Эти очки потом и определяют судьбу чемпионства.
Может поначалу называли.
Сейчас тоже таких вещей не слышу.
Сергеев очень качественный игрок. Трудяга. Он реально пашет. Талантом не наделен, но нивелирует это старанием.
Плюс вызывает очень положительные впечатления: тихий, спокойный, ни в какие скандалы не влипает, на поле тоже ведет себя по-джентельменски.
Мне его было очень жалко, когда гнилой дзюба устроил спор с геничем или кем-то там, о том, что Сергеев не забьет и 5 мячей в первый сезон за Зенит.
+6
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+6
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rarog
Наш русский бомбардир)
+4
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Александр Коларов
Ответ SMART789
Это нападающий в отличии от колумбийского клоуна
Нормальный Матео нападающий. Забивает отдает. Что еще нужно?
+4
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ZarvuR2020
Должен был хет рик оформлять
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rarog
Сергеев красавец, а какой там уже решающий год Мантуан положил?
+3
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Фантом
Ответ Фарид Харисов
Почему Сергеева многие не любят и называют бревном не уровня Зенита? По-моему он каждый год выдаёт отрезки когда тащит команду 3-4 матча подряд. Эти очки потом и определяют судьбу чемпионства.
Сдуру. Многие не понимают, что способность оказаться в нужном месте в нужное время, вследствие чего регулярно закатывать корявые на вид, но голы - это талант, который далеко не всем дан. На первый взгляд кажется, что игрок ничего особенного не делает, просто удачно подставляет ногу - но на самом деле он со своей ногой должен был прибежать в точности туда, где ее можно было подставить, а это остается "за кадром".

В "Зените" таких игроков сейчас два (что само по себе - редкость в квадрате), и с Ерохиным была и есть та же проблема.
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ХавиГави_Паратрупер
Братишка всем покушать принёс😎
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Фантом
Ответ SMART789
Это нападающий в отличии от колумбийского клоуна
Зря. Кассьера в голевом эпизоде сделал все правильно и без него бы гола не было.
+2
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King_X
Ответ Фарид Харисов
Почему Сергеева многие не любят и называют бревном не уровня Зенита? По-моему он каждый год выдаёт отрезки когда тащит команду 3-4 матча подряд. Эти очки потом и определяют судьбу чемпионства.
Бревном не знаю, кто называет, к Сергееву точно не относится, игрок техничный
И с бразильцами топово комбинирует
Жаль его отрезками только выпускают, с постоянной практикой точно забивал бы стабильно
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Семен Дубна
Ответ ZarvuR2020
Должен был хет рик оформлять
да, сегодня он сначала забил, а потом в Ивана, словно, Заболотный вселился
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Фарид Харисов
Ответ noti22
Не знаю, кто такое пишет. Сергеев с момента появления в Зените не вызывает вопросов
Да чуть только проблемы начинаются у Зенита по результатам так сразу речь заходит о том что Сергеев не тянет, нужен форвард и т.д
+1
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Александр Коларов
Ответ SMART789
Это нападающий в отличии от колумбийского клоуна
Нормальный Матео нападающий. Забивает отдает. Что еще нужно?
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Nick Crosier
Свое дело исполняет.
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fil_spb
Ответ SMART789
Это нападающий в отличии от колумбийского клоуна
У тебя что-то личное к Кассьере? Зачем такое писать? Мало того что подобное хамство в отношении своего игрока это стыдно. ТАк еще и какие вопросы к нему по нынешнему сезону? Вот и сегодня у него отличный голевой пас, удар в штангу и в целом хорошая игра в подыгрыше.
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tony
Ответ Фарид Харисов
Почему Сергеева многие не любят и называют бревном не уровня Зенита? По-моему он каждый год выдаёт отрезки когда тащит команду 3-4 матча подряд. Эти очки потом и определяют судьбу чемпионства.
В старте теряется, но с замены он просто король
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Stas Politik
Ответ Фарид Харисов
Почему Сергеева многие не любят и называют бревном не уровня Зенита? По-моему он каждый год выдаёт отрезки когда тащит команду 3-4 матча подряд. Эти очки потом и определяют судьбу чемпионства.
Сам не понимаю, почему кто-то его не любит. Но, мне кажется, многие его всерьёз не воспринимают, а зря.
Сергеев, как и Мантуан - прекрасный вариант для усиления игры по ходу матча. Не раз Ваня выходил с лавки и приносил результат(К слову, Мантуан и вовсе практически в каждой игре, в которой выходит с лавки, создаёт минимум 1 хороший момент в атаке). Другой момент, что с первых минут Сергеев, на мой взгляд, играет хуже. Во многом потому что не обладает высокой скоростью или же ростом и крутой игрой на втором этаже, что может весьма ограничивать вариативность в атаке Зенита. Плюс, на весь матч его хватает не всегда. Сегодня Ваня практически перестал цепляться за мячи во 2 тайме. Зениту нужен более сильный форвард, который будет круто играть с первых минут. А Сергеев - идеальный вариант для усиления игры, когда оборона соперника подустала и тяжелее перекрывает зоны, поскольку главные козыри Сергеева - поиск свободного пространства, игра в одно касание и хорошая реализация.
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сам ГазПром
Ответ Фарид Харисов
Почему Сергеева многие не любят и называют бревном не уровня Зенита? По-моему он каждый год выдаёт отрезки когда тащит команду 3-4 матча подряд. Эти очки потом и определяют судьбу чемпионства.
Никогда такого не слышал. Иван добротный футболист, и человек хороший.
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