Форвард «Зенита» Сергеев забил в 3 матчах подряд. В 2 играх его гол стал победным
Иван Сергеев забил за «Зенит» в трех матчах подряд.
В матче 4-го тура Мир РПЛ против «Факела» форвард «Зенита» открыл счет на 16-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.
Ранее Сергеев забил в матче Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0) и в 3-м туре РПЛ против «Динамо» (2:3).
В играх с «Крыльями» и «Факелом» голы Сергеева стали победными.
Подробная статистика 28-летнего форварда доступна здесь.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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По-моему он каждый год выдаёт отрезки когда тащит команду 3-4 матча подряд. Эти очки потом и определяют судьбу чемпионства.
Сейчас тоже таких вещей не слышу.
Сергеев очень качественный игрок. Трудяга. Он реально пашет. Талантом не наделен, но нивелирует это старанием.
Плюс вызывает очень положительные впечатления: тихий, спокойный, ни в какие скандалы не влипает, на поле тоже ведет себя по-джентельменски.
Мне его было очень жалко, когда гнилой дзюба устроил спор с геничем или кем-то там, о том, что Сергеев не забьет и 5 мячей в первый сезон за Зенит.
В "Зените" таких игроков сейчас два (что само по себе - редкость в квадрате), и с Ерохиным была и есть та же проблема.
И с бразильцами топово комбинирует
Жаль его отрезками только выпускают, с постоянной практикой точно забивал бы стабильно
Сергеев, как и Мантуан - прекрасный вариант для усиления игры по ходу матча. Не раз Ваня выходил с лавки и приносил результат(К слову, Мантуан и вовсе практически в каждой игре, в которой выходит с лавки, создаёт минимум 1 хороший момент в атаке). Другой момент, что с первых минут Сергеев, на мой взгляд, играет хуже. Во многом потому что не обладает высокой скоростью или же ростом и крутой игрой на втором этаже, что может весьма ограничивать вариативность в атаке Зенита. Плюс, на весь матч его хватает не всегда. Сегодня Ваня практически перестал цепляться за мячи во 2 тайме. Зениту нужен более сильный форвард, который будет круто играть с первых минут. А Сергеев - идеальный вариант для усиления игры, когда оборона соперника подустала и тяжелее перекрывает зоны, поскольку главные козыри Сергеева - поиск свободного пространства, игра в одно касание и хорошая реализация.