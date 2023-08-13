Форвард «Зенита» Сергеев забил в 3 матчах подряд. В 2 играх его гол стал победным

Иван Сергеев забил за «Зенит» в трех матчах подряд.

В матче 4-го тура Мир РПЛ против « » форвард « » открыл счет на 16-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.

Ранее Сергеев забил в матче Фонбет Кубка России против « » (1:0) и в 3-м туре против « » (2:3).

В играх с «Крыльями» и «Факелом» голы Сергеева стали победными.

Подробная статистика 28-летнего форварда доступна здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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